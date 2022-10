Ecopetrol 'revela' los retos para la transición energética en el país

La primera jornada del Congreso Nacional de Comerciantes, anexos 2022, de Fenalco finalizó con la intervención del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, quien estuvo encargado de la conferencia magistral: ‘Ecopetrol y su rol en la transición energética sosTECnible de Colombia’.



De acuerdo con Bayón, hay tres grandes retos y a la vez oportunidades en la transición energética en Colombia. El primer desafío es acelerar la descarbonización, el segundo reto es proteger la soberanía energética y cómo tercer punto está cómo usar la tecnología como catalizador, lo que la empresa ha denominado sosTECnibilidad.



“El problema son las emisiones, no son los hidrocarburos. Dónde está Ecopetrol, nos venimos diversificando en tres líneas sólidas: hidrocarburos, que tiene un aporte al Ebitda del 82% y que esperamos que para 2040 sea del 60%; transmisión y vías que es la segunda línea y que tiene un aporte al Ebitda del 17%; y por último tenemos la línea de soluciones de Bajas Emisiones que espera proyectar para 2040 un aporte de Ebitda del 14%. Ahora bien, es importante destacar que nuestro negocio de hidrocarburos es fundamental para crecer con la transición energética”, afirmó Bayón.



Frente al fracking, Bayón señaló que si el Gobierno no quiere que se emplee esta técnica no insistirán. No obstante, puso como ejemplo su operación en el campo Permian en Texas, Estados Unidos, negocio que le ha dejado grandes rentabilidades a la compañía. “Es el negocio más rentable que tiene Ecopetrol y el que deja US$526 millones en Ebitda. Ademas, destacamos las buenas prácticas ambientales”.



Por último, Bayón señaló que el gas será importante para la transición energética en el país y recalcó el potencial que tiene el Caribe colombiano para ello.



