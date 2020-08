Ecopetrol se une a grandes firmas para el ‘fracking’

La petrolera colombiana Ecopetrol dio un paso más en su intención de fortalecer la tarea en materia de fracking, al ingresar recientemente al grupo de investigación que sobre dicho tema conformaron varias hidrocarburíferas a nivel mundial.



(Lea: En el 2021, Ecopetrol pagaría el dividendo más bajo en cinco años)

Se trata del GTI (Gas Technology Institute, por su siglas en inglés) que lidera el ejercicio de investigación para el desarrollo de yacimientos no convencionales (YNC), que inició labores en el 2016, y que ya se encuentra en una segunda fase de estudios.



(Lea: Ecopetrol ayudará a los colombianos con pago de la factura de energía)



El GTI es un centro de investigación sin ánimo de lucro, cofinanciado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, cuya investigación sobre el fracturamiento hidráulico se realiza en la cuenca del Permian, subcuenca Delaware, en el estado de Texas (EE. UU). El campo objeto de estudio está ubicado en el Bloque 55 en el condado de Loving, y tiene una extensión de cinco kilómetros cuadrados y que pertenece a la firma Anadarko.



Portafolio pudo establecer con un vocero de Ecopetrol que la investigación se viene adelantando con la participación de grandes operadores de la industria en el mundo como BP, Oxy, Shell, XTO (Exxon), Chevron, ConocoPhillips, entre otras, que junto a la petrolera colombiana conforman el Consorcio HFTS II (Sitio de Investigación de Fracturamiento Hidráulico).



“Las compañías aportan recursos financieros y sus equipos técnicos para cada una de las fases del piloto (planeación, diseño, análisis de información). Este grupo considera que el desarrollo del gas no convencional es vital para la seguridad energética de los países del continente americano”, resaltó uno de los voceros.



La participación de Ecopetrol en esta iniciativa le permitirá profundizar en su conocimiento sobre los YNC a través de transferencia de tecnología de la industria de EE. UU., que cuenta con más de una década de aprendizaje en YNC, el acceso a la información de las fases I y II de la investigación, y la participación en subcomités técnicos y talleres con expertos del consorcio.



Así mismo, hacer parte del equipo de profesionales realizando análisis de laboratorio en especialidades como palinología y nanotomografía para avanzar en una caracterización detallada de la roca del YNC, y el acompañamiento de las autoridades técnicas del proyecto durante la implementación de los proyectos Piloto en Colombia.



Con respecto a la investigación, el director Ejecutivo de GTI, Scott Reeves, explicó que está enfocada en desarrollar de forma óptima los recursos no convencionales de gas y petróleo, “con el propósito ambiental y de maximización de los recursos disponibles en los países”.



“En GTI vemos un gran futuro en una economía de energías bajas en carbono y renovables y queremos asegurarnos que desarrollamos los recursos no convencionales tan amigables con el medio ambiente, para proveer grandes volúmenes de energía a bajo costo para las economías alrededor del mundo”, dijo Reeves.



Las operaciones de Ecopetrol en la cuenca Permian se reactivaron en el segundo trimestre de 2020. “La producción del proyecto llegó a un récord en junio de 18.000 barriles por día. En el contexto colombiano, esta producción lo ubicaría como uno de los 10 campos más grandes de Ecopetrol”, señaló Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



El líder recalcó que se reinició la perforación de pozos y se realizarán 22 adicionales a los 22 que ya están en producción, para un total de 44 pozos.