Ecopetrol sube su apuesta en Brasil, EE. UU. y México

Con el anuncio de mayores inversiones en su operación internacional, Ecopetrol no solo sube su apuesta en este frente de trabajo de hidrocarburos, sino que además busca tener una mayor relevancia en los países donde desarrolla la tarea.



Muestra de ello, es que para la actividad en el 2022, elevó a un 30% los recursos destinados a los proyectos que ejecuta en Estados Unidos, Brasil, y México. La cifra llama la atención si se tiene en cuenta que en la anterior partida presupuestaria, el monto trazado estaba por debajo del 25%.



Solo basta con mirar los recursos destinados para la operación en Yacimientos No Convencionales (YNC), en la cuenca Permian en Texas, Estados Unidos, actividad a la que se destinaron inversiones superiores a los US$ 700 millones para continuar con el crecimiento de las actividades de producción.



Así mismo, y de acuerdo al Plan de Inversiones aprobado por la Junta Directiva de la petrolera, la operación de Ecopetrol en la región y Estados Unidos dependerá del comportamiento del precio del petróleo en el mercado internacional.



“En términos de financiación hoy en día no necesitamos recurrir a mercados. Tenemos la posibilidad de hacerlo de manera muy rápida si se requiere, eventualmente vamos a tener alguna emisión de bonos. Dependerá entre otras cosas del precio (del petróleo) que vayamos viendo”, señaló Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



EN LOS OTROS PAÍSES



Otro de los frentes de trabajo es Brasil, operación en la que aumentó las inversiones para los trabajos de exploración.



Recientemente, la Agência Nacional do petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) le adjudicó seis bloques localizados en la Cuenca Santos, tarea que realizará en asocio con la multinacional Shell.



El consorcio, en el que Ecopetrol tiene el 30% y Shell el 70%, desarrollará las actividades de exploración y producción (E&P) en aguas marinas frente a las costas surorientales de Brasil, con un bono propuesto aproximado de 140 millones de reales y un Programa de Exploración Mínimo consistente en la adquisición de un programa sísmico en los bloques.



Así, la petrolera colombiana, luego de la adjudicación, completa un paquete de 12 bloques para desarrollo petrolero en las cuencas de Santos y Ceará, que incluye el descubrimiento de Gato do Mato, en el vecino país.



Pero no solo Ecopetrol atiende su operación internacional offshore en Brasil, también hace lo propio en el Golfo de México, en donde hace tareas tanto en las aguas de Estados Unidos, como de México.



Actualmente, opera cuatro bloques en E&P que fueron asignados por la Oficina de Administración para la Energía Oceánica de EE. UU. (Boem, por sus siglas en inglés).

Las áreas conseguidas en el proceso de oferta ronda GOM- Lease Sale 251, que adelantó la Boem, se suman a las 61 que ya está desarrollando la petrolera colombiana en el Golfo de México, en aguas de Estados Unidos.



Además del paquete de áreas que desarrolla en estas aguas marinas, también están dos que le fueron asignadas en junio del 2017 por el Gobierno de México (Comisión Nacional de Hidrocarburos), cerca de la península de Yucatán.



