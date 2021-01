Ecopetrol y 60 firmas aplican métricas de sostenibilidad

La pandemia continúa haciendo estragos en la agenda global, por lo que en 2021 la virtualidad también fue la alternativa que adoptó la mayor cumbre de liderazgo anual, el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), que cada enero toma lugar en Davos (Suiza).



El fundador del WEF, Klaus Schwab, llegó este año a Davos con una propuesta nueva en torno al modelo económico reinante: ir más allá del capitalismo para los accionistas, o de Estado, y empezar a pensar en los stakeholders, o grupos de interés.



La propuesta de Schwab, consignada en su libro ‘Stakeholder Capitalism: una economía global que trabaja por el progreso, la gente y el planeta’, persigue una idea de que se requiere un nuevo sistema global, en el que se tengan en cuenta las preocupaciones de los grupos de interés de las empresas, que estas optimicen más allá de los beneficios a corto plazo, mientras que los gobiernos velan por la igualdad de oportunidades.



A partir de este concepto, 61 compañías globales de diferentes sectores, entre las que figura una colombiana, la estatal petrolera Ecopetrol, anunciaron ayer una coalición en la cual se comprometen a adoptar un conjunto de métricas en torno al medio ambiente, la gobernanza y la sociedad.



Además de Ecopetrol, otras empresas que se sumaron a la iniciativa Stakeholder Capitalism Metrics son las multinacionales de alimentos y bebidas Nestlé y Unilever y la estadounidense de pagos digitales PayPal. También figuran Dow, DHL, Heineken, Mitsubishi, Siemens y algunas tecnológicas como Sony, HP, IBM y Dell Technologies.



En el sector bancario hay nombres como Banco Santander, Bank of America, BBVA y Mastercard, y también hay algunas consultoras como Accenture, EY, Boston Consulting Group, McKinsey & Company, Adecco, PwC y Kpmg.



Por medio de su cuenta de Twitter, Ecopetrol anunció su adhesión a la coalición de 61 empresas y agregó que estos asuntos ya son impulsados dentro de la empresa, desde la tecnología, por medio de la estrategia de SosTECnibilidad.



LAS MÉTRICAS

La propuesta de Stakeholder Capitalism Metrics del WEF parte de unos estándares voluntarios y existentes, que pueden reportar todas las compañías sin importar a qué industria o región pertenecen, y que ofrecen 21 puntos centrales, comparables, enfocadas en las personas, el planeta, la prosperidad, y los principios de gobierno corporativo.



“Estos fortalecen la habilidad de las compañías e inversores para comparar el progreso en asuntos de sostenibilidad, y por lo tanto, mejorar su toma de decisiones, transparencia y la rendición de cuentas referente al valor compartido y sostenible que generan las empresas”, aclaró el WEF.



Entre los compromisos que adquirieron las 61 firmas está que se reflejen estas métricas en los reportes que hagan a sus inversionistas y otros grupos de interés, como sus reportes anuales, informes de sostenibilidad y declaraciones de representación, entre otras.



Allí no solo deberán reportar las métricas más relevantes para sus negocios, sino también explicar por qué este nuevo enfoque es más apropiado.



Según en WEF, las empresas también se comprometerán a apoyar públicamente este trabajo y a motivar a que sus aliados comerciales también se sumen, y también a promover una convergencia entre los estándares, marcos de trabajo y principios de medio ambiente, sociedad y gobernanza, para apoyar una solución global, sin fines económicos, en la que se reporte bajo esas métricas.



“Estos compromisos públicos de las compañías para reportar no solo en términos financieros, sino también en sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza, son pasos importantes hacia una economía global que trabaje por el progreso, las personas y el planeta”, dijo Schwab.