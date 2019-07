'Los trabajadores confían más en sus empleadores'

La consultora estadounidense Edelman presentó los resultados de su más reciente informe denominado ‘barómetro de confianza’, en el cual se evidencia que en Colombia y a nivel global las personas buscan que los directores de empresas se conviertan en agentes de cambio en lugar de esperar a que los gobiernos sean los que propongan las soluciones.



Los resultados del ‘Edelman Trust Barometer’ están basados en una encuesta que se lanza anualmente en el marco del Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos. En su edición 19 se tuvo en cuenta a un grupo de 33.000 personas en 27 países del mundo incluido Colombia, donde la muestra fue de 1.150 individuos. Sus resultados son citados por importantes medios de comunicación como The Financial Times, The New York Times, The Economist, Fortune y Forbes, entre otros.



Este año, el estudio se enfocó en la confianza en el trabajo. Entre los más importantes hallazgos se encuentran el incremento de la confianza de las personas hacia su empleador y la expectativa que tiene la población para que los CEO sean quienes lideren el cambio.



Para la medición se tuvieron en cuenta mercados en los cinco continentes con el fin de tener una perspectiva global del estado de la confianza. En América Latina se consultó a Colombia, Brasil, México y Argentina. “Realizamos y presentamos con gran orgullo este estudio, porque en Edelman entendemos que la confianza es un elemento fundamental en la construcción de la relación con nuestros stakeholders. Más allá de verla como una actitud para los negocios, la confianza es la base que construye los cimientos de una sociedad. Es este el valor que nos define y marca las pautas de cómo nos vemos ante nuestros públicos y cómo nos relacionamos con ellos”, afirmó Carlos Correcha, gerente general de Edelman para Colombia y Miami.



LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DEL EDELMAN TRUST BAROMETER 2019



Para Colombia en 2019, 12 de los 15 sectores evaluados presentaron alzas en sus niveles de confianza, mientras que en 2018 se evidenció un decrecimiento en 13 de ellos. El estudio revela que la confianza creció en la región y en el mundo. Los mayores índices de credibilidad los tienen los siguientes sectores: tecnología (78 % a nivel global; 86 % en Colombia), automotriz (70 % a nivel global; 81 % en Colombia) y la industria del entretenimiento (68 % a nivel global y 78 % en Colombia).



EMPRESAS



El 84% de los encuestados en Colombia consideran que una empresa puede tomar medidas para aumentar las ganancias y mejorar las condiciones socioeconómicas en las comunidades donde opera. Adicionalmente, se espera que los directivos empoderen a sus empleados, les brinden oportunidades para fortalecer sus competencias laborales y emprendan acciones que demuestren su compromiso con la comunidad.



En este sentido, el 78% de las personas encuestadas en Colombia, esperan que las cabezas de las compañías lideren el cambio en lugar de aguardar a que los gobiernos sean quienes propongan las soluciones. Por esta línea, el 69% de los empleados creen que su empleador es una fuente confiable de información sobre temas sociales y el 84% confían en las empresas para informarse sobre la economía global.



El estudio revela también que los colombianos confían en los CEO para tomar un papel activo que genere cambios positivos en las sociedades, reduciendo los prejuicios y la discriminación, el impacto ambiental, las noticias falsas y el acoso sexual. Así mismo, esperan que lideren y se hagan cargo de la capacitación de sus colaboradores en competencias y habilidades que los preparen para los retos del mañana y se les garantice una paga equitativa.



MEDIOS DE COMUNICACIÓN



Según el estudio, a nivel nacional hubo un aumento sin precedentes en el consumo de medios y la amplificación de la información. En Colombia se reportó un aumento de 17 puntos, alcanzando un 79% versus los resultados presentados en 2018.



La confianza en los medios tradicionales en el país es del 68 %, reportando un crecimiento de 5 puntos respecto al año anterior. De igual manera se establece una credibilidad en los motores de búsqueda del 74 %, y en las redes sociales del 51 %. A nivel nacional los motores de búsqueda son la fuente de información más confiable, mientras las redes sociales son en las que menos creen los colombianos. A diferencia de los resultados del estudio presentados el año pasado, la confianza en los medios de comunicación se ha venido recuperando.



GOBIERNO



Los niveles de confianza en el gobierno en Latinoamérica tuvieron un leve incremento, sin embargo, es el sector que menos confianza genera. De esta manera, el análisis de los niveles de confianza fueron: Argentina fue el único país que disminuyó (bajó 10 puntos y quedó con 31%) Brasil subió 10 puntos (llegó al 28 %), Colombia (aumentó 13 puntos, está en el 37 %), y México (subió 6 puntos, llegando a un 34 %); vale la pena recalcar que los tres últimos países vivieron un proceso electoral durante el 2018, razón por la que el año anterior se habría podido vivir una etapa de incertidumbre.



Pese a tener un incremento en la confianza, el pesimismo generalizado en el “sistema” es una constante entre la mayoría de los encuestados, en el caso de Colombia, el 54% de la población general cree que el gobierno les está fallando.



“En Colombia el crecimiento en la confianza es positivo porque salimos de un año electoral donde el pesimismo y la división primaron. Hay un gobierno que le apuesta a la empresa privada y al desarrollo; los colombianos debemos entender que no estábamos mal, que el país tiene proyecciones positivas, con una economía estable y repuntando; tenemos una apuesta de Estado hacia la equidad y contamos con cifras históricas en turismo e inversión extranjera, que reflejan la confianza de la comunidad internacional hacia nosotros. Debemos pasar la página de la polarización porque nos puede hacer mucho daño.” afirmó Daniel Quiroga Plazas, Director de Asuntos Públicos y Crisis de Edelman Colombia.



ONG



En Colombia, la confianza en las Organizaciones No Gubernamentales aumentó 4 puntos en la población general, pasando de tener una medición neutral, a confiable. En este sentido, son las segundas instituciones que más confianza generan en la sociedad, después de las empresas.



En línea con las tendencias digitales, las organizaciones no gubernamentales han estado trabajando en la visibilidad local de su gestión y han ido fortaleciendo su presencia en redes sociales, tanto a nivel nacional, como internacional.



En este sentido, en el caso Colombia, el trabajo con comunidades que las ONG han adelantado en las regiones más apartadas, empieza a tomar relevancia a la hora de acreditar sus funciones. Al respecto, los ciudadanos esperan impactos positivos y que el apoyo se mantenga en el tiempo para la consolidación de un país con más oportunidades.