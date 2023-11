EdgeUno, a convertirse en aliado estratégico apps de 'streaming'

Parte de la apuesta de la empresa EdgeUno es convertirse en un aliado estratégico para el sector de las telecomunicaciones, así como para las plataformas de streaming que operan en la región. De acuerdo con Diana Villamizar, country manager de esta empresa, su propuesta de valor se centra en que los usuarios finales tengan la mejor experiencia cuando vean una serie, película o estén jugando un videojuego en línea.



¿Cómo le ha ido a la empresa en este 2023?



El sector de las telecomunicaciones ha tenido un boom derivado de las plataformas de streaming y los juegos en línea. De hecho, hoy día hay una necesidad por estar hiperconectados, lo que, sin duda, ha aumentado la demanda de servicios en los últimos años. Esperamos que esa tendencia, impulsada principalmente por la pandemia, se mantenga así.



Ahora bien, EdgeUno viene operando en Colombia desde el 2019 y desde entonces hemos buscado apoyar tecnológicamente a todas las plataformas de streaming y de videojuegos.



¿Es decir que trabajan directamente con empresas y no con el usuario final?



Vamos dirigidos al consumidor B2B (Business to Business), y tenemos tres focales de servicio. La primera es Edge que es todo lo relacionado con los data centers y contamos con más de 47 ubicaciones en Latinoamérica. La otra vertical es la de servicios en la nube y la última línea de negocios es conectividad.



Es de destacar que podemos orientar estos servicios a empresas de telecomunicaciones y a compañías que crean contenido. Al final, una de nuestras premisas es ser ese aliado para las empresas que buscan llevar el mejor contenido a los usuarios en América Latina y, por supuesto, Colombia.



¿Cuál de estos servicios ha venido creciendo más en Colombia?



Todas las verticales han venido creciendo en el país, ya que al ser una compañía hiperconectada en la región podemos ofrecerle a las empresas toda una red que al final garantiza almacenar contenido y mejorar la experiencia del usuario. Es muy importante señalar que al estar en 47 puntos en toda la región podemos llegar a diferentes países, lo que al final nos da un mayor alcance y beneficia a las empresas que pueden estar operando, por ejemplo, en Colombia. Por su parte, la línea de nube también ha venido creciendo en los últimos años debido a la gran demanda que tienen hoy día las compañías por almacenar su información. Nosotros nos enfocamos en ayudar a las empresas en todo ese proceso de adoptar la nube.



¿Cómo ven a los competidores en los servicios de nube?



Si bien hay muchos competidores, nuestra gran ventaja es que entendemos al consumidor local y sus necesidades y finalmente facturamos en moneda local, lo que es importante para las empresas.



¿Con cuántas empresas que crean contenido trabajan?



Trabajamos con varias empresas enfocadas en contenidos de streaming tanto a nivel mundial como regional. Asimismo, con empresas dedicadas al segmento de videojuegos.



¿Cuál es su propuesta de valor?



Somos un canal para que las plataformas puedan alojar sus contenidos a nivel local. Esto es importante porque en términos de telecomunicaciones nos enfocamos en la latencia. Para hacernos una idea, la latencia es el tiempo que tardan los datos en viajar de un punto A a un punto B. Y si bien eso no parece importante, en plataformas de videojuegos, por ejemplo, un milisegundo puede ser relevante en el juego.



Por otro lado, esto también es relevante en los servicios de streaming y desde EdgeUno hemos venido trabajando muy fuertemente con el equipo de ingeniería para resolver los temas de latencia, creando una red troncal que responda a todas las necesidades técnicas.



¿Se han visto afectados por la fluctuación del dólar o la inflación?



El tema del dólar lo hemos sabido manejar desde nuestra casa matriz en los Estados Unidos y eso nos ha permitido una mayor flexibilidad. Desde la compañía, vemos que las empresas siguen abiertas a invertir en tecnología.



¿Cómo esperan cerrar el año?



Proyectamos cerrar el 2024 con buenos crecimientos en nuestras ventas. Parte de nuestro enfoque ha sido posicionar la marca en el país y buscamos ser un competidor fuerte en los servicios de nube.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio