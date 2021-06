Efecto de la pandemia en la productividad fue de cerca de $2 billones

De los más de 3,5 millones de personas (3.618.340) entre los 18 y los 62 años (edad productiva antes de pensión) se han presentado un total de 3.017.764 casos de coronavirus en Colombia.



Considerando como referencia un salario mínimo y un factor prestacional de 1,56, con 14 días de ausencia del trabajador, el impacto económico de la pandemia sobre la productividad se estima en un valor cercano a los 2 billones de pesos ($1.928.473.668.934).



Así lo reveló Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad en el marco de la apertura del 54 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente.



Adicionalmente, el contagio de la COVID-19 requiere que los trabajadores se ausenten de sus labores por un periodo de, al menos, 14 días por el aislamiento, sin contar los casos moderados y graves que pueden llegar a periodos de ausencia mucho más largos.



“A esto, se deben sumar las situaciones más lamentables que ocasionan la muerte de una persona contagiada, que finalmente tiene efectos sobre su familia, su entorno y, claramente, sobre su trabajo y el sector productivo al cual pertenece”, agregó Solano.



En el caso del sector de servicios sociales y de salud se han visto mayormente impactado por la pandemia, debido a su labor específica en la atención de pacientes, de hecho el este sector tuvo en 2020 un incremento de las enfermedades laborales calificadas de más de 7300% (35.242 más enfermedades comparando 2019 y 2020), atribuible principalmente a la determinación de la COVID-19 como enfermedad laboral de calificación directa.



Además este sector presentó en 2020 un total de 58 muertes de trabajadores por causas asociadas al trabajo, 55 casos más que en 2019.



De acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud, durante el 2020 se registraron 47.450 casos en personal de salud y en lo corrido de 2021 (al mes de mayo) se han presentado 9.298 casos.



Tomando en cuenta las mismas consideraciones planteadas para el análisis del impacto económico de la pandemia por la ausencia y aislamiento de los trabajadores a nivel nacional, el impacto en el sector salud para el año 2020 fue de más de 30 mil millones de pesos ($30.322.475.711) y en 2021 asciende a más de 6 mil millones de pesos ($6.149.761.617).



Estas cifras, que no contemplan el impacto de las secuelas en la productividad, periodos de ausencia prolongados, muerte de trabajadores, entre otros factores que las pueden maximizar el efecto de la pandemia.



“Es necesario armonizar las medidas de reactivación económica con las acciones para la protección de la salud de los colombianos; este impacto económico puede marcar una necesidad urgente para fomentar el empleo, mejorar la productividad y aumentar la actividad social y económica, pero no se puede descuidar la bioseguridad y demás acciones que prevengan el contagio porque se puede agudizar el impacto sobre el sector salud”, agregó la directiva



De acuerdo con información de la División de Estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL, acerca del impacto económico del COVID-19 y el panorama social hacia el 2030 en la región, se señala que la economía mundial tendrá́ su mayor caída desde la segunda guerra mundial y el PIB per cápita de los países disminuirá en 90 %.



Esto implica una sincronía sin precedentes, América Latina y el Caribe tendrán la peor contracción de los últimos 100 años y se registrará un deterioro en el empleo, la pobreza y la desigualdad.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE ha señalado que las perspectivas de la economía mundial han mejorado, pero es probable que la recuperación siga siendo desigual.



Las diferencias entre países se deben a las estrategias de salud pública, a la rapidez de la distribución de las vacunas, al apoyo fiscal y monetario y a la importancia de los sectores más afectados.



Para el caso de las economías emergentes, señala la OCDE que países como Chile e India hacia finales de 2021 tendrán una recuperación de su economía a nivel de prepandemia, para el caso de Brasil y Colombia, la perspectiva es que la recuperación se alcance hacia el tercer trimestre de 2022.



“Esto es un panorama retador para la economía colombiana que se ha enfrentado a cerca de 4 millones de casos, con una cifra que se acerca a 100.000 fallecidos y un pico de contagio convertido en meseta en el punto más alto de toda la pandemia. Esto ha generado grandes repercusiones en el sistema de salud, en la prestación de los servicios, en las familias y en la sociedad en general”, aseveró Solano.



De cara a la reactivación



Desde el Consejo Colombiano de Seguridad se plantea que las empresas deberían considerar los siguientes aspectos para hacer una reactivación laboral segura:



- Fomentar la vacunación de los trabajadores y sus familias, de acuerdo con las etapas definidas por el Ministerio de Salud.



- Mantener la estrategia de trabajo en casa en la medida de lo posible, disminuyendo la ocupación en los sistemas de transporte y en las empresas.



- Establecer estrategias de horarios y turnos flexibles.



- Asegurar la disponibilidad y uso de elementos de lavado e higiene de manos, mantener el distanciamiento físico, mantener la ventilación permanente.



- Exigir el uso de tapabocas en las áreas de trabajo.



- Complementar el autocuidado con el modelo de cuidado del otro, fomentando el compromiso que debe tener cada trabajador con la protección de su familia, sus compañeros de trabajo y su comunidad.



- Facilitar los canales de comunicación con los trabajadores para que se reporten, sin discriminación ni temor a represalias, los síntomas y contactos estrechos.



- Facilitar que los trabajadores puedan cumplir los periodos de aislamiento completos.

- Fomentar medidas de cuidado de la salud mental y gestión del riesgo psicosocial.



- La limpieza y desinfección de superficies debe ser acorde a la actividad económica, en todo caso se deben proteger a los trabajadores durante el uso de productos químicos.



