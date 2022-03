Egan criticó a Ramo por incumplirle tras publicidad de 'Egansito'

En mayo del 2021,el colombiano Egan Bernal se coronó campeón del Giro de Italia, lo que generó mucha alegría para el país y para los seguidores del ciclismo y del deportista.



(Lea: Por qué si Colombia es productor, importa café).

En ese momento, además de las muestras de cariño de los aficionados, algunas empresas quisieron honrar al campeón.

Una de ellas fue Ramo, que utilizó uno de sus productos estrella, Gansito (el otro es Chocoramo), para homenajear a Bernal.

Puntualmente, lo que hizo Ramo fue cambiar la imagen de Gansito para llamarlo 'Egansito' y 'vestir' al ganso del empaque con una camiseta y un casco de ciclismo rosas (el color del Giro).

"¡Un ciclista de corazón como tú, Egan Bernal, siempre nos llenará de orgullo!”, escribió la marca en Twitter junto a una foto de 'Egansito'.

Cabe señalar que no fue un cambio físico en el empaque, sino un homenaje en redes sociales.



(Además: Cabify donará 1% de sus viajes el Día del Agua para siembra de árboles).

¡Un #CiclistaDeCorazón como tú @Eganbernal siempre nos llenará de orgullo! 👏🏻 Para celebrar tu triunfo y rendirte un homenaje, hoy cambiamos nuestro nombre y nos vestimos de rosa. #girodeitalia2021 #EganBernal #Egan #OrgulloColombiano pic.twitter.com/a4AldxZa7o — Productos Ramo (@RamoColombia) May 30, 2021

En ese momento, 'Egansito' causó mucha afinidad. No obstante, un año después, el propio ciclista habló del tema.

LO QUE PASÓ

Mediante su cuenta de Twitter, Egan Bernal se pronunció sobre el homenaje de Ramo. Lo agradeció, pero dijo que "no contaba con mi autorización o la de mi equipo" y expresó "inconformidad".

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió?

Según Bernal, "hace 10 meses, después de estar al aire la campaña, se comunicaron con nosotros para resarcir su error. Propusimos su colaboración a un proyecto de ciclistas en formación que es apoyado por nosotros. Teniendo en cuenta su publicidad, en la que se expresa 'orgullo' hacia el ciclismo, nos pareció una buena forma de apoyar el deporte. Tratamos de llegar a un acuerdo, pero el equipo de Ramo aún sigue sin contestar, dando largas y ofreciendo algo como por salir del paso. Lo siento como una falta de respeto".

El campeón del Giro 2021 y del Tour de Francia 2019 dijo que "no les pedí la ayuda para mí, no busqué beneficiarme, de hecho traté de evitar el tener que publicar. Lo único que quise fue su apoyo a un grupo de deportistas con mucho talento para que, en un futuro, podamos tener muchos 'Egansitos' y que, por fin, con autoridad moral, puedan aprovechar lo cosechado y no con oportunismos".



(Siga leyendo: ‘El consumidor salvó la economía en el 2021’: líder de Raddar).

Bernal finalizó su comentario diciendo que le daba tristeza exponer la situación, pues "llegamos al punto cuando Ramo queda con mala imagen y el grupo de niños que apoyamos se queda sin una oportunidad de patrocinio".

PORTAFOLIO