El regreso de Egan

Egan Bernal regresa al Tour de Francia y solo el nombre del único ciclista colombiano que ha ganado la ronda gala es suficiente para que lidere la armada de su país en una carrera que cuenta con cinco nombres en la salida de Bilbao de hoy, sábado. Junto al de Zipaquirá está su compañero en el Ineos, Daniel Felipe Martínez, mientras que el EF cuenta con Esteban Chaves y Rigoberto Urán, y el Astana con Harold Tejada.



(Vea: Final de la Liga femenina también se transmitirá en pantallas gigantes).

Pero la figura de Bernal sobrevuela al resto en su retorno a un Tour de Francia que ganó en 2019 y al que no regresaba desde que, al año siguiente, lo abandonó cuando defendía el título.



Además, será la primera gran carrera del colombiano desde la dura caída que sufrió en enero de 2022 que a punto de costarle la vida y que frenó su progresión y le apartó de la rivalidad con las grandes figuras del pelotón.



Por eso, su rendimiento en este Tour es una incógnita y nada hace presagiar que podrá estar a la altura de los mejores, sobre todo por sus resultados en las carreras previas.



“No estoy seguro, serán tres semanas después de mucho tiempo, no estoy preparado para esta carrera el ciento por ciento, pero daré lo mejor”, aseguró el corredor del Ineos en los días previos a la salida.



Bernal es uno de los únicos tres ciclistas que saldrán de Bilbao que cuenta con un Tour en su palmarés, junto a los dos grandes favoritos, el danés Jonas Vingegaard, vencedor de la pasada edición, y el esloveno Tadej Pogacar, segundo en 2022 y ganador de las dos anteriores.



(Vea: El Manchester United eleva sus previsiones de negocios para el 2023).



El de Zipaquirá es consciente de que superar a esos dos fenómenos es algo complicado en su actual situación, pero avisa que tiene intacta su motivación para volver a estar entre los mejores, que es lo que le hace “levantarse de la cama cada mañana”.



Egan, de 26 años, tiene nombre pero quizá no las piernas necesarias y ni siquiera es seguro que sea el jefe de filas de un equipo que cuenta también con el prometedor español Carlos Rodríguez, quien pese a sus 22 años es un valor en alza.



La baza martínez o, incluso Daniel Felipe Martínez, que no se descarta como líder de una formación que tras haber arrasado en el Tour durante años busca un nuevo rumbo.



El colombiano, ganador de la etapa de Puy Mary en 2020, sabe lo que es llevar el peso de una formación en carreras por etapas, como demuestran su victoria en la Dauphiné de ese mismo año, su quinto puesto del Giro de Italia del año siguiente o el tercero la París-Niza de 2022. A sus 27 años, el de Soacha es un valor seguro y tendrá sus opciones en una carrera que se le ha dado tradicionalmente bien y él mismo no se descarta como jefe de filas.



“Tenemos ocho líderes. Afronto la carrera con optimismo, con la intención de hacerlo lo mejor posible, que sería estar bien en la general y ganar etapas”, aseguraba en la presentación de los equipos frente al emblemático Museo Guggenheim de Bilbao.





(Vea: 'Supermán' López se coronó campeón de la Vuelta a Colombia).



Otro nombre que siempre atrae atención es el de Urán, segundo en 2017 y un clásico en el Tour, que correrá por décima vez, aunque esta vez en un papel secundario, ya que no capitaneará, de entrada, el EF, que lleva al ecuatoriano Richard Carapaz, tercero en 2021, que correrá en Francia por tercera vez.



A sus 36 años, el de Urrao sabe que sus mejores prestaciones están en el pasado, pero su experiencia puede contribuir a que su compañero haga una buena actuación. “Espero estar bien en este Tour, aportarle bastante al equipo. Es una carrera muy especial, hay que tenerle mucho respeto, los corredores dan más del cien por ciento. Debería estar bien para ayudar a Richard en la montaña”, indicó.



Urán sabe que ya no le quedan muchos años por delante y quiere aprovecharlos a tope.



“Rigo se está acabando, hay que ser realista, vienen corredores con un nivel muy alto, pero si el equipo me trae al Tour es porque todavía puedo aportar”, afirmó el de Antioquía, que reconoció que el objetivo será subir al podio y ganar algunas etapas.



A ello contribuirá Esteban Chaves, que correrá con el maillot de campeón de su país y con la voluntad de aportar su fuerza a una formación con claro carácter latino, ya que además de los dos colombianos y Carapaz cuenta con el costarricense Andrey Amador.



Chaves mira especialmente a las primeras etapas, que se disputarán en el País Vasco: “Es un sueño y un honor estar en una tierra donde el ciclismo es una religión”. El último colombiano de la lista es Harold Tejada, que con el equipo Astana.



EFE