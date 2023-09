Cómo entenderse con bancos con nueva ley ‘dejen de fregar’

El 10 de octubre entra en vigor la ley 2300 de 2023 o conocida como ‘dejen de fregar’, que regula los canales, horarios y periodicidad en la que las compañías, entidades bancarias y de cobranza contactan al cliente.





Aunque la ley promueve cambios en la forma de contactar a los ciudadanos para publicidad, ofrecimiento de productos y cobros, es importante conocer las dinámicas de cobranza.



Diana Silva, gerente de cobranzas de Ban100 dice que aunque la ley busca garantizar la protección de la intimidad del consumidor, es importante que estos conozcan que, en caso de tener una deuda no resuelta, la entidad podrá seguir contactándolos.



Asegura que los clientes podrán escoger los canales por los que prefieren ser contactados, considerando siempre que el canal elegido para temas de cobranzas garantice una comunicación en doble vía.



Los horarios establecidos son de lunes a viernes de 7:00 a.m a 7:00 p.m y los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. No se contactarán domingos ni festivos.

No se podrán contactar a las referencias personales del cliente, solo al codeudor o deudor solidario.



En caso de ser requerido, el cliente podrá ser gestionado a través del canal de contacto en el que haya sido localizado, más de una vez en una misma semana.

Una vez establecido un contacto directo con el consumidor, este no podrá ser contactado mediante varios canales dentro de una misma semana.



Es ideal que el canal de respuesta sea telefónico, para que se registre la contestación del cliente, asegura Diana Silva, de Ban100.



Ya no se podrá consultar al consumidor financiero sobre las causas o el motivo del incumplimiento de la obligación, pero es recomendable que el cliente manifieste las circunstancias que dieron origen a tal situación, dice la ejecutiva.



