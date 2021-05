El 17% de las empresas en el Valle hoy están paralizadas

El país va camino a completar un mes en medio del paro nacional y aunque la economía nacional enfrenta millonarias pérdidas día a día, el ecosistema empresarial del Valle del Cauca, en gran medida paralizado, padece con más intensidad las graves consecuencias de los bloqueos y el vandalismo.



(Lea: El paro le ha costado $6,2 billones al país)

La Cámara de Comercio de Cali empezó a hacer sondeos diarios de la situación, y el último, del pasado viernes, arroja que casi 17% de las empresas no están en operación.

Apenas el 9,2% opera con toda su capacidad instalada, mientras que el 74% afirma que funciona parcialmente, y está utilizando cerca del 36% de su capacidad instalada, en promedio.



(Lea: Cerrejón suspende operación y contratos por bloqueo de línea férrea)



La muestra, de 142 empresas, advierte en un 48,6% que desde el 28 de abril han tenido que prescindir de trabajadores. El promedio de reducción de trabajadores es de 37,1%.



(Lea: Las pérdidas billonarias que el paro está dejando en Buenaventura)



Compañías representativas del país y que tienen sedes productivas en esa zona del país, han tenido que suspender sus actividades.



Por ejemplo, la empresa Colombina confirmó a Portafolio que tiene las dos plantas del Valle y la del Cauca prácticamente paradas, aunque por momentos se puede operar.

Por su parte Aldor, también importante en el negocio de confitería, comunicó la imposibilidad de operar desde el sábado pasado y de manera indefinida.



“Actualmente no contamos con las materias primas suficientes para continuar con nuestra producción, por motivo de los bloqueos”, explicó su gerente general, Leonardo Aljure.

Los ingenios azucareros, un sector clave de la agroindustria nacional y de la región, que genera unos 286.000 empleos directos e indirectos, reporta parálisis total de sus actividades



Entre azucareros y los paneleros emplea 2,5 millones de personas en el país.



“Los bloqueos de las vías tienen hoy a todo el suroccidente completamente desconectado con el resto del país y del comercio internacional, generando más pobreza, desempleo, desabastecimiento de alimentos, medicinas, bienes y servicios”, explicó Asocaña.



Añadió que “estas tres semanas de parálisis nos han llevado al cierre de todos los ingenios con las consecuencias que ello tiene para la dinámica laboral y productiva de la región”, expresó el gremio, al manifestar su intención de apoyar salidas de diálogo para superar la crisis.



Otra empresa de la región que tuvo que apagar su producción fue Cementos San Marcos. Fernando de Francisco, su gerente general, explicó que “de continuar este paro con los bloqueos sin la posibilidad de despacho de mercancía ni entrada de trabajadores a laborar, no podremos encender nuestro sistema productivo y tendremos que tomar medidas más definitivas y difíciles para todos”. A estas empresas se suma la multinacional Smurfit Kappa, que suspendió operaciones desde el pasado 20 de mayo.



OTROS IMPACTOS

​

Por su parte, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, explicó que Colombia exporta al menos 1’200.000 sacos al mes, de los cuales la mitad salen por el puerto de Buenaventura,



“Lo más complejo es recuperar la reputación que le toma al país unos 3 o 4 meses. Este es el momento de recolección del sur del país y el impacto se está viviendo en la zona”, afirmó.



A su turno, Fenavi señaló que solo en la avicultura hay más de 120 millones de aves en riesgo de muerte por falta de alimento; 20.000 toneladas de pollo y 180 millones de huevos represados que no están llegando a los puntos de distribución. A estos datos se le suma más de diez millones de aves muertas.



De otro lado, los porcicultores afirman que las pérdidas para los productores se acercan a los $120.000 millones.



En esa línea, las constructoras continúan afectadas por los bloqueos, que impiden el transporte de insumos y materiales para la ejecución de sus proyectos.



Camacol confirmó que continúan frenados 75% de las construcciones, residenciales y no residenciales, lo que equivale a 1.710 proyectos.



En el caso del Valle del Cauca, de las regiones más afectadas por los bloqueos, se tiene registro de 88% de los proyectos están paralizados, con 143 de 163 obras impactadas.



Por su lado, Asobancaria, el gremio financiero, dijo que sus pérdidas son por afectaciones físicas y robo de dinero en efectivo. Los más golpeados son en Bogotá, Cundinamarca y Cali. Hasta el pasado 20 de mayo en el país se habían vandalizado 419 oficinas bancarias y 558 cajeros automáticos, con unas pérdidas estimadas por $43.200 millones, según Asobancaria.



Y en la capital del Valle se han vandalizado 75 oficinas de las 327 que hay en total y 119 cajeros automáticos de los 916 que hay en esa ciudad, dijo Asobancaria.

En cuanto a la operación minero energética también hay efectos negativos por los bloqueos.



En un comunicado, Cerrejón informó que los bloqueos han afectando el transporte de carbón, por lo que anunció el freno de sus operaciones desde el pasado domingo.



Además, suspendió temporalmente los contratos de los trabajadores, así como los de sus contratistas, que no pueden prestar sus servicios por la falta de combustible.



COMERCIO Y EL GRUPO ÉXITO



El presiente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que en 25 días del paro las pérdidas del sector van en $3 billones. Pese a todos los esfuerzos, explicó que han cerrado 40.000 empresas del sector, la mayoría mipymes y esto representa 300.000 empleos menos.



A esta crisis se suman las dificultades que atraviesa el Grupo Éxito con su hipermercado Simón Bolívar, de Cali. En redes sociales se ha dicho que esta tienda ha sido ‘centro de torturas’. Su presidente, Carlos Mario Giraldo, rechazó categóricamente los señalamientos, advirtió que todas las autoridades han señalado que en ese sitio no se han presentado situaciones de ese tipo, y que la compañía es respetuosa de los derechos humanos y de la institucionalidad.