‘El 2021 no sería el año de la recuperación como se cree’

A pesar de que Colombia enfrenta la crisis económica más aguda de la historia debido a la pandemia del coronavirus, el 2020 será un año bueno para la multinacional Nestlé en el país.



Sin embargo, Antonio Núñez, presidente de la compañía de alimentos, es cauteloso a la hora de hacer pronósticos sobre las perspectivas a corto plazo. “El 2021 no será tan bueno como muchos creen. Seguirá siendo un año covid y, por tanto, mi optimismo es moderado”, asegura Núñez.



¿Cuál es el balance de Nestlé este año?



El 2020 ha estado lleno de retos y desafíos. Cuando uno echa la vista atrás y mira enero y febrero, jamás se imaginaba lo que venía y menos el grado de complejidad de la situación que el mundo está viviendo hoy.



Desde el inicio de la pandemia tomamos la decisión de trabajar en tres frentes: El cuidado de nuestros empleados y darles un mensaje de tranquilidad respecto a la garantía de que conservarían el empleo. La segunda acción fue garantizar el abastecimiento de nuestros productos. No subimos precios y mantuvimos nuestra política de contribuir con la nutrición, la salud y el bienestar a los consumidores.



El tercer frente es el de la solidaridad, que hace parte del ADN de Nestlé y que consiste en crear valor compartido. Donamos alimentos, equipos de protección para personal de la salud y respiradores para USIs, entre otras ayudas.



¿No recortaron personal ni suspendieron empleos?



No. Cuando inició la pandemia nos comprometimos con nuestros colaboradores a mantenerles el empleo y su retribución. Además, a ciertos empleados les ayudamos para la alimentación y el transporte.



¿Han visto cambios en los hábitos de consumo?



Sin duda. La cuarentena ha sido determinante en hábitos de consumo. Por ejemplo, el negocio de productos fuera del hogar se vio muy afectado. Me refiero a los artículos que vendemos para restaurantes, bares y comedores colectivos, los cuales cerraron por la cuarentena. Otro efecto de la pandemia es que la gente se ha interesado más por la nutrición balanceada, y por el consumo de productos saludables. Esto hizo subir la demanda de nuestros productos, debido a que las familias están cocinando en la casa. Esto arroja un balance que ayuda a equilibrar las cargas.



¿Qué expectativas tienen para lo que falta del 2020?



Esperamos que sea un cierre de año positivo. Precisamente, ese balance que le mencioné ha sido fundamental. En algunas áreas tendremos un mejor resultado, pero en otras, definitivamente vamos a estar muy por debajo. Sin embargo, nuestros objetivos van en línea con lo previsto al comenzar el año.



¿La Navidad es una buena temporada para Nestlé?



Efectivamente, lo que viene es un periodo de alta demanda de nuestros productos para reuniones familiares. Faltan dos meses que nos ayudarán a equilibrar la situación. El desafío está en responder a la falta de ingresos de los hogares y su baja capacidad de compra debido a la pérdida del empleo de muchas personas.



Sabemos que tras la emergencia sanitaria hay una crisis económica compleja. Por eso estamos adaptando nuestra estrategia comercial en términos de oferta de productos, formatos y precios para lograr que más gente pueda atender sus gustos y preferencias.



¿El 2021 pinta mejor?



Yo lo veo muy incierto. La lógica dice que el 2021 seguirá siendo un año covid. Pensábamos que la crisis no iba a ser tan larga, y que rápidamente nos recuperaríamos. No creo que eso sea así. Lo que estamos viendo en Europa es una segunda ola de contagios y esto afectará la economía.



Hoy, la única esperanza real es la vacuna. Esta va a llegar, pero si imaginamos el supuesto más favorable, en el mejor de los casos vamos a tener que convivir unos nueve meses expuestos al contagio. Lo que tengo claro es que el 2021 no va a ser un año como el 2019, pero tampoco como el 2020. El que viene va a ser un año atípico.



¿Tienen planes de inversión en el país?



Claro que sí. Confiamos en el país y tenemos un plan de negocios de largo plazo que incluye inversiones en aquellas áreas donde hemos identificado oportunidades de crecimiento que precisamente la situación covid ha catalizado.



¿Y qué opciones que han surgido en este periodo?



Estamos considerando hacer inversiones en productos emblemáticos como Milo. Estamos evaluando aumentar la producción de este alimento. La idea es abastecer la demanda local y atender desde acá los pedidos de la región. Hay otras oportunidades que estamos evaluando, pero la más importante es el desarrollo del e-business, catapultado por el covid.



Estoy convencido de que el avance logrado en términos de e-commerce va a permanecer. Vamos a acelerar todo lo que tenga que ver con estas oportunidades para adaptarnos mejor a las necesidades individuales de nuestros clientes.



¿Cómo va la estrategia de gestión de empaques liderada por Nestlé?



Vamos muy bien. En noviembre de 2019 lanzamos la iniciativa ‘Neutralidad en plásticos’. Nos comprometimos a que la huella medioambiental de los plásticos sea cero. Vamos a recuperar y a revalorizar la misma cantidad de plástico que estamos utilizando en nuestros embalajes.



Para ello trabajamos en dos frentes: la reducción del uso de envases plásticos en nuestra operación y en la recuperación de los materiales una vez el consumidor los haya utilizado. La meta es disminuir en 400 toneladas el plástico utilizado y, además, reciclar a noviembre de 2021 un total de 3.400 toneladas de plásticos.



¿Cómo recogen el material reciclable en los hogares?



Tenemos un acuerdo con Cempre, una organización sin ánimo de lucro que trabaja con recicladores para la separación de los materiales y proceder a su revalorización.



También trabajamos con Veolia en gestión de residuos. Con ellos hemos firmado un acuerdo de transformación.



Así mismo, avanzamos en un proceso de educación y concientización de los ciudadanos para que la separación de los materiales se empiece a hacer desde las casas.



¿Cómo va la meta de 2020?



El objetivo es llegar a 1.000 toneladas de recuperación. A finales de septiembre pasado llegamos a 810 toneladas. Sin duda, alcanzaremos los objetivos este y el próximo año.



