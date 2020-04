24% de los comerciantes de Bogotá han considerado cerrar sus negocios

A un mes de haber iniciado el Aislamiento Preventivo Obligatorio, Fenalco Bogotá Cundinamarca realizó un sondeo a los comerciantes de la ciudad para cuantificar el impacto en materia de ingresos, empleo, ventas e inventarios en relación con la coyuntura del Covid-19.



Para Juan Esteban Orrego, director del Gremio, “los resultados revelan que el sector comercio está profundamente afectado, tanto que el 24% de los encuestados, lo cual implicaría que casi la cuarta parte del tejido empresarial en Bogotá, está pensando en cerrar de manera definitiva su negocio al haberse extendido la cuarentena”.



Estos son los resultados:



IMPACTO DIRECTO SOBRE EL COMERCIO



El sondeo muestra que para el 77% de los comerciantes las ventas desde que inició la cuarentena han caído entre un 81% y 100%; el 9,4% dice que las ventas han disminuido entre 50% y el 80%. Sólo el 4% asegura que han disminuido menos del 15%.



Por su parte, el 98% de los empresarios encuestados señala que sus ingresos disminuyeron. De ese porcentaje el 79% asegura que sus ingresos disminuyeron más del 60%, comparado con el mes anterior.



Así mismo, el 75% de los empresarios podría mantener la operación normal de sus negocios hasta un mes. El 16% tendría flujo de caja para máximo mes y medio.



Entre tanto, al haberse extendido la cuarentena, el 44% optaría por suspender contratos laborales; el 24% cerraría de manera definitiva sus negocios; el 19% otorgaría licencias no remuneradas y el 13% enviaría a vacaciones al personal.



El 45% considera que el hurto a establecimientos comerciales es el principal riesgo en materia de seguridad al que se expone los establecimientos comerciales en Bogotá.



MEDIDAS ADOPTADAS PARA ENFRENTAR CRISIS



El 36% de los comerciantes implementó nuevos canales de comercialización, especialmente servicios a domicilio a través de plataformas digitales o comercio electrónico en redes sociales y páginas web.



El 67% ha enviado a vacaciones a su equipo de trabajo, pero también han optado por teletrabajo o trabajo en casa (62%); el 26% ha suspendido contratos (pregunta de opción múltiple).



AYUDAS DEL GOBIERNO



El 56% asegura conocer las diferentes ayudas que el Gobierno ha anunciado; sin embargo el 85% no ha recibido ningún tipo de asistencia. De quienes han obtenido apoyo gubernamental el 46% ha tenido acceso a créditos, 33% asesorías jurídicas, 31% formación on line especializada.



Vale la pena resaltar que de las 280 empresas que respondieron el sondeo, el 42% corresponde a pequeñas empresas; el 30% a medianas; 24% a microempresas y el 3% a grandes compañías.



Juan Esteban Orrego, enfatizó que “preocupa bastante que esta emergencia sanitaria se convierta en una emergencia social, por desempleo masivo. Como se evidencia en los resultados, los empleos están en riesgo, ya sea porque se piensa en suspender contratos laborales o peor aún porque los comerciantes no dan abasto y optarían por cerrar sus establecimientos de manera definitiva".