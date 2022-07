El 24% de los pequeños empresarios en Latinoamérica viven en pobreza

El 24 % de los microempresarios de 5 países de Latinoamérica, clientes de la Fundación Microfinanzas de BBVA (Fmbbva), viven en situación de pobreza multidimensional, según un estudio difundido este miércoles por esa entidad en la capital de Panamá.



"Las personas que atendemos en esos cinco países tienen que emprender por necesidad, no tienen otra opción de ganarse la vida", dijo a Efe el director de la Fundación Microfinanzas de BBVA, Javier Flores. El estudio, que realizó más de 9.000 entrevistas en Panamá, República Dominicana, Colombia, Perú y Chile -países donde la entidad-, determinó que los microempresarios tienen más carencias en educación, saneamiento y acceso a agua.



Así, Perú y República Dominicana son los dos países que concentran la mayor tasa de pobreza multidimensional, según el informe hecho por Microserfin, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA.



"Los resultados son interesantes, pero hay que pensar en cómo podemos trabajar con esas otras partes. Es un llamado a invitar a que conjuntamente hagamos cambios y transformación del cliente", explicó la responsable del estudio, Stephanie García.



ESCOLARIZACIÓN, ACCESO AL AGUA Y SALUD, LAS MAYORES NECESIDADES



El 18 % de los clientes de Microserfin tiene carencias en cuanto al número de años de escolarización, mientras que el 14 % tiene problemas de saneamiento y el 12 % tiene dificultades para acceder al agua, al igual que el 39 % no tiene cubiertas sus necesidades mínimas de salud, según los resultados del estudio.



Las cifras también indican que el 19 % de los clientes vive en un hogar sin acceso a Internet. "Lo que destaca en estos clientes es que tienen múltiples carencias a la vez. Eso hace que se entre en un círculo vicioso de la pobreza y a la vez es ver cómo se priorizan esas intervenciones", agregó García. Los hogares "pobres" se caracterizan por estar en un entorno rural, hay un mayor número de miembros al tener hijos a su cargo, y bajos ingresos, pues tienen un 64 % menos de ganancias que los "no pobres", detalla el informe.



"Por desgracia, hay personas que han tenido la poca fortuna de nacer en entornos complicados, donde las oportunidades no son la nota común. Estas se caracterizan por tener falta de oportunidades, que al final lo que provocan son brechas en educación, condiciones de vida o tener un trabajo digno", declaró Flores.



EMPRENDER, "CLAVE" PARA "SALIR" DE LA POBREZA



El director apuntó que "estas personas tienen que empezar a emprender" y que "hay datos de que el 77 % de los que salen de la pobreza lo hacen a través del emprendimiento". "Es la iniciativa individual, propia de ellos, las que les hace montar un pequeño negocio, que es la subsistencia", destacó Flores.



"Ahí es donde entra las entidades de la Fundación Microfinanzas BBVA brindamos acceso a créditos financieros de calidad a lo largo del tiempo para que los negocios puedan prosperar (...) y de esta manera se produzca una mejora en su calidad de vida", añadió. "En definitiva, estamos tratando de llevar la oferta de valor que existe para el mundo de las personas que pueden al de las personas que no pueden a un costo accesible", concluyó Flores.



