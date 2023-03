'Las mujeres lideran 38% de nuestras empresas afiliadas': Colfecar

A lo largo de la historia, las mujeres han sido oprimidas en una sociedad conservadora, sin embargo, la ardua lucha a través de los años ha permitido que poco a poco se cediera en este panorama, y aunque si bien al día de hoy, hombres y mujeres son iguales ante la ley y constitución, existen aún barreras invisibles que generan brechas de género, sobre todo en el ámbito laboral.



Incluso, aunque si bien se ha avanzado, hoy conseguir entrar en espacios ocupados principalmente por hombres, es un gran reto y más aún ocupar altos cargos o estar al frente de una empresa o gremio de esta índole.



Pese a esto, Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar, no solo ha podido romper los paradigmas de una mujer al frente de una organización de transporte de carga, sino que ha demostrado por más de tres años que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades.



En conversación con Portafolio, Hernández habla de su papel en Colfecar, además de los retos que aún existen en materia salarial y de la falta de inclusión de mujeres conductoras y directivas en este sector del transporte.



Según Hernádez, a lo largo de la historia, Colfecar solo ha tenido cuatro mujeres en la Junta Directiva y una mujer presidenta.



¿Cómo es estar al frente de un gremio mayoritariamente masculino?



La sociedad y nuestro sector están viviendo un cambio generacional y la muestra de eso es que en los 46 años de trayectoria de Colfecar, soy la primera mujer que llega a dirigir los destinos del gremio, que históricamente ha sido presidido por hombres.



Aunque al principio, muy seguramente pudo haber inquietudes, al final como en todo, lo que te mantiene en un cargo son los resultados, voy camino a cumplir tres años en la presidencia, con muchas metas alcanzadas.



Me vinculé al sector hace 22 años y en ese momento no había tantas mujeres ejerciendo roles directivos en las empresas de transporte, hoy veo con mucha satisfacción que estamos llegando a la paridad e inspirando a más mujeres a vincularse en este sector tan desafiante y apasionante como lo es la logística y el transporte.



¿Cómo ha cambiado la percepción de mujeres en puestos directivos?



Las empresas de transporte de carga y logística cada vez son más incluyentes en el rol y la participación de las mujeres para ocupar cargos directivos, mostrando en los últimos años un incremento significativo con una tendencia al alza, lo que ratifica la capacidad de liderazgo de las mujeres en un sector de predominancia masculina.



Por ejemplo, en Colfecar el 38% de las empresas afiliadas son dirigidas por mujeres, lo que demuestra un alto nivel ejecutivo que las proyecta entre las mejores del sector, quienes con su visión y liderazgo impulsan sus compañías, dejando huella en el crecimiento de nuestro sector y de la economía del país.



¿Qué han hecho desde las empresas para incluir a más mujeres?



La composición de los equipos de trabajo en las empresas ha presentado grandes cambios en los últimos años, las organizaciones están apuntando a ser más equitativas diversificado sus juntas directivas, cargos de liderazgo en áreas administrativas y operativas permitiendo así la apertura a la inclusión y equidad.



Es valioso resaltar que, cada vez más, vemos mujeres liderando cargos importantes en el sector privado, publico y dirigentes gremiales.



Esto refleja que se ha avanzado en la visibilidad y empoderamiento que tienen, en la representación de empresas o cargos en diferentes sectores de la economía.



¿Cuáles son los retos que faltan afrontar?



Si bien se ha reducido considerablemente la brecha de género en el sector y en Colombia, tenemos muchos desafíos todavía. Uno de ellos es romper con la diferencia salarial, es ahí donde las empresas juegan un papel fundamental para que las mujeres sigan desempeñando roles en equidad.



Igualmente, hay retos en cargos operativos, especialmente en la conducción de camiones o tractomulas. En este punto, es clave que el Sena pudiera ofrecer la carrera técnica para conductores.



Es importante entender que la logística y el transporte no son sectores exclusivos de hombres y que las mujeres vean que sí se puede y que somos capaces de liderar y cumplir nuestros sueños.



¿De qué depende que ya no sea una política, sino un hecho que se evalué por competencias a las personas y no dependa de su género?



Las mujeres tenemos las mismas habilidades y competencias para liderar retos profesionales.



Ahora, bien, dentro de las buenas prácticas empresariales las mujeres debemos tener igualdad de oportunidades ya sea en un cargo gerencial, administrativo u operativo garantizando la equidad de género. Es importante, promocionar la importancia de nuestro sector, para hacerlo más atractivo ante la juventud, para que sea tenido en cuenta para su futuro profesional.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio