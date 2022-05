‘El 50 % del equipo gerencial de HP Colombia es de mujeres’

Para Sandra Hinestroza, nueva directora general de HP en Colombia, una de sus principales tareas al frente de su cargo será continuar impulsando la carreras de muchas mujeres dentro de la empresa y sobre todo en el sector tecnológico del país. En diálogo con Portafolio, la ejecutiva, oriunda del Chocó, destacó los planes que viene liderando la empresa para mantener la equidad de género y presentó un balance de cómo va la operación.



¿Cómo recibe este nombramiento como directora general de HP Colombia?



Con mucha alegría y satisfacción de haber realizado un trabajo bien hecho durante los últimos años y que está siendo reconocido por la organización. Espero aportarle a la compañía a un nivel superior, desde mi posición. El objetivo es hacer las cosas muy bien y eso me llena de orgullo y motivación.



¿Cuáles son los retos que llega a asumir?



El principal reto es siempre consolidar la operación de la compañía en Colombia. Y si bien somos líderes en algunas áreas en donde competimos, tenemos otras líneas en donde hay desafíos. Siempre buscamos ser el mejor proveedor, el mejor socio y el mejor consultor tecnológico para todos nuestros clientes. Digamos que el objetivo es seguir con esa senda de crecimiento que traemos, pero sobre todo establecer a la compañía como un aliado que no solamente le sirve a sus clientes, sino que también le devuelve a la sociedad parte de lo que recibe. Esto a través de los programas que tenemos dentro de HP como, por ejemplo, nuestros proyectos de sostenibilidad.



¿Cómo han venido impulsando a que más mujeres ocupen cargos gerenciales?



La calidad empieza desde casa y por supuesto que tendremos un efecto en el mercado muy importante. Sin duda, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el interés que la empresa ha tenido por acompañar el desarrollo, el liderazgo y el talento femenino realmente se cumpla.



Contamos con programas muy importantes que están enfocados en que la mujer decida qué quiere hacer de su carrera, decida hacia dónde quiere llegar y asegurarnos de que tienen todas las herramientas para consolidar ese sueño profesional. Hemos venido estableciendo proyectos en donde contamos con herramientas para establecer los planes de carrera de las mujeres, y también hemos realizado un llamado a todas las capas gerenciales de la organización, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, de llegar y convertir en acciones todos esos compromisos y proyectos que hemos adquirido de incorporar a más mujeres en los equipos ejecutivos de la organización, pero también en las áreas técnicas.



Creo que mi nombramiento lanza un mensaje claro y es que lo más importante es el talento, lo que sabes y las capacidades que tengas. Y sobre todo que si reúnes las competencias, desarrollas ese conocimiento y además tienes el talento puedes llegar a donde quieras.

Sandra Hinestroza, nueva directora general de HP en Colombia. Archivo particular

¿Cuántas mujeres conforman su equipo de trabajo?



Nuestro equipo de trabajo en Colombia está conformado por 172 personas, 42% de nuestros colaboradores son mujeres, pero tenemos algo importante y es que el 50% del equipo gerencial está integrado por mujeres. Mandamos un mensaje muy claro a Colombia y es que las mujeres tenemos una gran oportunidad de desarrollarnos como profesionales en HP. Las condiciones están dadas, lo importante es tener las ganas de querer avanzar.



¿Cómo le ha ido a empresa y cuáles son las expectativas para este 2022?



Desde el punto financiero venimos reportando buenos resultados, pese a los inconvenientes que se han presentado en términos de transporte, disponibilidad de productos, algún desabastecimiento que impacta a nuestra industria, todo a raíz de los problemas mundiales que se han presentado que terminan impactando nuestra operación. Nuestro equipo ha trabajado fuertemente en ayudar y acompañar a nuestros clientes. Nuestras expectativas es seguir creciendo en ventas.



¿Se han visto impactados por la subida del dólar?



Si bien es algo que se nos sale de nuestras manos. Hemos logrado tener una combinación de tener algunas soluciones financieras y comerciales para nuestros clientes y socios, de forma que podamos minimizar los impactos del dólar. Con algunas herramientas financieras que ofrece el mercado colombiano hemos podido lograr sortear el tema de los precios y las ofertas a nuestros clientes. Seguimos operando.



Frente a la crisis de contenedores debo decir que contamos con un equipo creativo que está usando diferentes medios de transporte. Igualmente, hemos tratado de anticiparnos para tener producto disponible en el país. No tenemos todos los productos que queremos, pero contamos con un buen portafolio para llenar las necesidades de nuestros clientes.



¿Cuáles son las líneas de negocio que vienen creciendo?



En la línea de consumidor de hogar vemos que está creciendo todo lo relacionado con gaming. Sin lugar a dudas el tema de impresoras y la línea de cómputo de oficinas, enfocado en el trabajo híbrido, ha impulsado las líneas de seguridad y servicio.



Cabe destacar que la línea de computación empresarial viene creciendo a un buen ritmo, y es que luego de dos años de pandemia, las empresas se han dado cuenta de la importancia de tener un mejor servicio computacional para sus empleados.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio