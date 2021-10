El 54% de los colombianos ha realizado compras por redes

Según el último informe de e-commerce en el país presentado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), durante el segundo trimestre de 2021 se reportó un aumento del 16% en las ventas hechas a través de los canales digitales, frente a la cifra del primer trimestre de este año.



Esto sigue demostrando la participación que han ganado las compras online en el mercado local.



No obstante, si bien los usuarios colombianos han encontrado en los market places una gran alternativa, lo cierto es que el social commerce, compra y venta a través de redes sociales, empieza a ganar terreno, posicionando a Facebook, WhatsApp e Instagram como las principales herramientas.



Lo anterior quedó evidenciado a través de una encuesta realizada por Rapyd, plataforma global de pagos, en la que se destacó que el 54% de los colombianos encuestados manifestó haber realizado una compra por social commerce. Además, la muestra señaló que de este segmento, el 72% afirmó haberlo hecho en Facebook, un 53% en Whatsapp y un 51% en Instagram.



Para Mauricio Torres, gerente comercial para América Latina de la empresa Ecosistemas Digitales, el social commerce viene ganando participación entre los usuarios, no solo en Colombia,sino en Latinoamérica, gracias a que las redes sociales “son más activas en comparación a los market places que son más estáticos”.



Es decir, que los usuarios pueden tener una mayor interacción con las marcas, dejar comentarios o apreciaciones que pueden ser claves al momento de realizar una compra.



“Los usuarios se fijan mucho en los comentarios a la hora de adquirir un productos y las redes sociales han permitido eso, también estas se han vuelto en un social market para emprendedores que quieran mostrar y vender sus productos. Sin duda, cada día las empresas integran las redes en sus ventas”, agregó Torres.



En cuanto a las categorías más populares entre los usuarios para adquirir productos en redes, la encuesta apuntó que la ropa está en el primer lugar (55%), seguida por los artículos de cosmética y belleza (44%), alimentos y bebidas (29%) y artículos de decoración (27%).



“Incluso cuando esta pregunta se extendió a los que aún no exploraron este canal, las verticales ganadoras fueron las mismas, a excepción de alimentos y bebidas que no fue mencionada en el top”, indicó la encuesta de Rapyd.



Por su parte, los resultados mostraron que la categoría de viajes y turismo no están fuertes a través de este medio, sino que sigue siendo una categoría que tiene mayor penetración en la venta online en el país.



Otro de los puntos que destacó la encuesta fueron los métodos de pago. Es así como los más comunes para este tipo de compras son la transferencia bancaria (61%), PayPal (41%) y tarjeta de débito (34%).



GENERAR CONFIANZA



En cuanto a la confianza que el social commerce puede generar, la encuesta de Rapyd destacó que el 62% de los encuestados manifestó que prefieren comprar bienes o productos de alto valor por e-commerce y no por las redes sociales.



Asimismo, entre los temores o barreras que identifican los colombianos encuestados sobresalen: que el comerciante resulte un estafador (67%), la seguridad de sus datos (53%), el no estar seguro de la calidad del producto (50%) y la seguridad del pago (46%).

Es de anotar que las compras en este tipo de redes sociales, según los encuestados están asociadas a compras más impulsivas y de productos más económicos.



“Un 60% de los encuestados estuvo de acuerdo con esta reflexión”, manifestó la encuesta.



María Fernanda Quiñones, presidenta de CCCE, señaló que todavía falta generar mucha confianza en relación a este y a todos los modelos de negocio que aplican el comercio electrónico en la actualidad.



“El social commerce en Colombia es el modelo de comercialización que hoy en día genera mayor número de fraudes e incumplimientos ya que no se despliega nativamente sobre plataformas de e-commerce, sino que han sido canales de carácter social que han venido desarrollando soluciones propias para volverlas transaccionales. Por eso las recomendaciones de compras seguras no todas aplican para este canal. Sin embargo, es clave que los usuarios verifiquen comentarios o reseñas de compradores anteriores que permitan verificar la veracidad primero del perfil del comercio y segundo de la experiencia vivida”, afirmó Quiñones.



Bajo esta línea, Eric Rosenthal, VP de estrategia, desarrollo corporativo y alianzas - América y EMEA de Rapyd, agregó que si bien los colombianos ya están explorando el social commerce, por el tipo y montos de compras que se realizan se intuye cierto escepticismo aún en el canal.



“Creo que un rol clave en este camino de ganar la confianza del usuario lo juega la oferta de métodos de pago conocidos, confiables y preferidos de los usuarios; al menos esa fue la experiencia con el e-commerce. Los otros miedos se irán diluyendo poco a poco con la propia experiencia en el canal”, concluyó Rosenthal.