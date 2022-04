‘El 66% de clientes del BBVA interactúa de manera digital’

Mario Pardo Bayona llegó desde España a dirigir el BBVA Colombia en plena pandemia y con el inicio de su tercer año en el país anuncia más financiación sostenible, profundización de los productos digitales y mayor participación de cuota en el total de la cartera.



(BBVA dio créditos sostenibles por $1,3 billones durante 2021).

¿Cómo le fue al BBVA en el 2021?



Fue un año de fuerte recuperación. Ganamos cuota en la cartera y terminamos con una participación de 10,43% en el total del mercado. La calidad fue razonablemente buena, con una cartera en mora de 2,97%, un indicador muy parecido al de 2020 y los demás rubros tuvieron buenos resultados.



(Se acercan las monedas digitales de bancos centrales: ¿qué son?).



¿La economía se va a resentir con el alza de tasas de interés?

Sin duda. La fuerte inflación a nivel global refleja la fuerte presión y aunque en Colombia no está desorbitada, nuestra expectativa es que se haga una alza significativa en las tasas en las siguientes reuniones del Banco de la República.



En materia de inflación las cosas no han terminado y la expectativa es que la tasa del Banco de la República esté por encima del 7% para contener una inflación que está por encima de la meta. En Latinoamérica hemos visto cómo la inflación genera pobreza. Los retos y las recetas de los países son los mismos, que es subir tasas. Habrá que ralentizar la economía. Lo importante es que Colombia tiene una buena dinámica de crecimiento.



¿El crédito puede afectarse?

Si, claramente. Las cifras de crecimiento crediticio son muy altas y se van a ralentizar en la medida que pase el año.



De todas maneras, veremos todavía unas cifras de crecimiento del 4 a 5%, que igualmente serán positivas y para Colombia.



¿Cuáles son las metas en crédito sostenible?

Nuestro objetivo de sostenibilidad es una de las seis variables estratégicas. Los objetivos del grupo lo reflejan porque somos el banco más sostenible a nivel mundial. Y nos movemos en los frentes de la sostenbilidad ambiental y social desde hace muchos años. La Fundación de Microfinanzas BBVA es una de las de mayor impacto en Latinoamérica que controla a Bancamía en Colombia.



Tal vez lo mas relevante es la sostenibilidad medioambiental y en España ofrecemos soluciones sostenibles para cualquier producto. Los clientes pueden optar por un producto sostenible. Acá es un tema transversal y lo que une a los colombianos es el compromiso por la sostenibilidad. Acá en Colombia llevamos varios años innovando con productos sostenibles.



El primer producto sostenible con criterios ASG (ambiental, social y gobierno corporativo) es que a medida que avancen en el logro del objetivo les bajamos la tasa de interés y si baja huella de carbono, se beneficia de menores tasas.



El confirming social en el que el descuento de facturas de proveedores con compromiso social se pueden beneficiar de menores tasas.



También tenemos garantías sociales para grandes proyectos de infraestructura que si tienen ángulos en materia sostenible se pueden beneficiar de menores tasas. También tenemos un compromiso con la construcción tanto para constructores y compradores, y créditos para movilidad sostenible.



¿Y Cuáles son las metas este año?

En 2021 desembolsamos $1,4 billones en financiación sostenible, el doble de 2020 y para este año casi que duplicar los desembolsos sostenibles hasta los $2,7 billones. El objetivo es apoyar a todos los clientes en un futuro sostenible.



¿Cómo ha sido el avance de la digitalización?



La sostenibilidad y la digitalidad son dos de nuestros grandes frentes y en este último la pandemia nos cogió bien preparados. A finales de 2021, cerramos con 3 millones de clientes y 2 millones interactúan digitalmente y no solo con los celulares son canales de consulta y pagos, sino ventas digitales, que crecieron 58% y en el agregado es que 4 de cada 10 ventas sean por canales digitales. El año pasado el 40% de ventas fue en canales digitales. Otro 60% en oficina, pero la omnicanalidad hace que las personas estén escogiendo más la digitalidad.



¿Cómo le parecen las propuestas económicas de los candidatos a la Presidencia?

Diría que tienen que haber más. Hay consensos de los grandes retos. La lucha contra la inequidad económica y la pobreza es un pilar en que han enfatizado, además de empleo y educación. Los retos del país están identificados.



¿Qué reformas económicas cree que necesita Colombia?



Desde hace años se necesitan reformas estructurales y las que conozco son en el mundo del empleo y por lo tanto una reforma laboral para generar puestos de trabajo, luchar contra la informalidad, la inequidad económica es determinante para reducir la pobreza. Otras dos son una reforma pensional y una fiscal, pues hay un alto déficit.



¿Que opina si hay un cambio de la matriz política en la presidencia de Colombia?



Es una decisión de los colombianos. No es un reto que haya un gobierno de izquierda, centro o derecha, sino que la institucionalidad, las leyes y los organismos como el Banco de la República se respeten. Todos deben ser conscientes que se debe reconocer la separación de poderes y los organismos independientes. Cualquier gobierno que elijan será positivo con estos aspectos en cuenta.



