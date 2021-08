El 66% de usuarios móviles comparte datos al menos 3 veces por semana

En tiempos de planes móviles ilimitados o con muchas gigas disponibles, los valores agregados cobran gran relevancia. Por esto, Tigo desarrolló un estudio para determinar cómo, por qué y en qué momentos los usuarios colombianos comparten sus datos móviles con otros dispositivos. Las conclusiones son muy interesantes.



De acuerdo con el estudio desarrollado por Tigo, el 66% de los usuarios móviles comparten datos desde su celular al menos tres veces por semana; el 38% aseguró que utiliza este beneficio varias veces al día y el 11% indicó que lo hace más de dos veces al mes.



Uno de los datos más importantes del estudio tiene que ver con la relevancia que le dan los usuarios al famoso tethering (posibilidad de compartir datos con otros dispositivos). De acuerdo con los datos recolectados, este es el beneficio adicional más relevante para las personas que están considerando contratar un plan móvil, seguido por poder pasar gigas a otras personas y tener un seguro para el celular.



Una conexión tethering sirve para dar internet a dispositivos que no tienen datos. Esto es útil cuando tenemos dos dispositivos y tan solo uno tiene acceso a internet. Por ejemplo, si se va la luz de la casa y tenemos un portátil, usando la conexión a internet móvil del smartphone podemos dar conexión al portátil.



El 53% de los usuarios encuestados indicó que, usualmente, comparte datos móviles cuando está por fuera del hogar y necesita conectar la Tablet y no hay una red de WiFi disponible. El 41% aseguró que utiliza el beneficio del tethering cuando un acompañante no tiene datos en su dispositivo. El 37% comparte datos móviles cuando su servicio de internet fijo presenta fallas.



¿Para qué utilizan los datos compartidos los usuarios? El 31% de los encuestados lo hace para revisar redes sociales, el 30% lo hace para navegar en internet y el 19% utiliza el tethering para realizar trabajos y tareas. “Actualmente, los usuarios están eligiendo a su operador de acuerdo con la calidad de su red y por los servicios agregados que podamos ofrecer. En Tigo, tenemos la mejor red móvil de Colombia y ese valor cada tiene más relevancia para los consumidores”, explicó Marcelo Cataldo, presidente de Tigo.



El 48% de los entrevistados aseguró que comparte datos móviles al computador del hogar, el 32% utiliza el tethering con su pareja, mientras que el 28% gasta este recurso con sus hijos. Estos datos se explican por los periodos de confinamiento que han ocurrido recientemente.



En cuanto al límite de datos que se pueden compartir, el estudio también dejó datos significativos: el 92% de los encuestados aseguró que los datos que comparten tienen un límite.



Además, el 23% indicó que siente frustración cuando se entera que tiene un límite para compartir datos de su plan. Vale señalar que, Tigo tiene planes móviles pospago en los que los usuarios pueden compartir entre 15 GB y 45 GB datos con otros dispositivos.