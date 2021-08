‘El afán electoral no debe marcar debate de la tributaria’

Hoy empieza el sexto Congreso Empresarial Colombiano y la 77 Asamblea Nacional de Afiliados de la ANDI, la más importante cita anual del sector privado.



En el marco de este evento, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, hace un llamado al Gobierno a que esté atento para que en la aprobación de la reforma tributaria no influya el afán electoral del Congreso.



Sostiene que la reactivación económica, la generación de empleo y una mayor participación de los empresarios en asuntos que le preocupan a la sociedad serán temas de reflexión.



¿Qué resalta del evento que empieza hoy?



Tenemos como 10 bloques de temas y tenemos a 12 precandidatos, pero queremos concentrarnos, por lo menos, en cinco cosas.



¿Cuáles?



Una, muy fuerte, es la reactivación económica. Colombia tiene en este momento la oportunidad de hacerla. Si nos dejan nos vamos a reactivar y me refiero a que no haya cosas extraordinarias como por ejemplo los bloqueos.



Por eso nos la jugamos con la vacunación y el apoyo a la apertura de sectores como el turismo. Segundo, relacionado a lo anterior, es el empleo.



Debe ser el mantra que tenemos que aplicar y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para generarlo, por supuesto de calidad y formal. Con eso, vamos a tener oportunidades para los jóvenes y las mujeres, y vamos a tener la reducción de la pobreza y la inequidad. Inclusive, vamos a tener más ingresos para el Estado.



¿Y los otros temas?



Lo tercero, que para nosotros es más estructural, y que en lo que hemos venido insistiendo en la pandemia es el tema del capitalismo consciente. Estamos concentrados en impulsar un sector empresarial comprometido con las causas de la sociedad.



Debe ser un actor dinámico en lo que le conviene al país. Hablo de temas ambientales, de educación, poblaciones vulnerables, inclusión, digitalización, acceso a la información, democracia.



El cuarto tema es el posicionamiento de Colombia en el contexto internacional. El comercio no solamente va a depender de la capacidad de vender más barato, sino de ser responsables. Si alguien quiere llegar a ser una gran potencia tiene que hacerlo en forma transparente y equilibrada. Tenemos que preguntarnos cómo nos vamos a posicionar o si simplemente nos dejaremos llevar para ver a dónde nos lleva este río.



Y hay un quinto asunto y es el rechazo y la lucha contra la corrupción. Colombia tiene que sacudirse y decidir si va a ser responsable y con altos estándares éticos.



¿Pero de cara al último año del Gobierno Duque cuál es su expectativa?



Una de las preocupaciones hoy, y tiene que ver con el Gobierno, es cómo se va a desarrollar la agenda legislativa y cómo se va a comportar el Congreso en este periodo preelectoral. Aspiramos a que, por ejemplo, la tributaria salga bien, limpia y sin micos. Hay 180 proposiciones. Aspiramos que no se presenten propuestas ni proyectos populistas, ni insostenibles, que afecten el bienestar general.



¿Cuál debe ser el papel del Ejecutivo?



Acompañar a quienes estamos pensando en que hay que actuar responsablemente. Ojalá el Congreso lo haga por sí solo y haya bancadas que se la jueguen por el largo plazo y minimicen los riesgos derivados, eventualmente, de iniciativas populistas. El Gobierno tiene poder de veto y de hacer llamados de atención sobre asuntos inconvenientes.



La ciudadanía y el Gobierno tenemos que hacer un frente para que esta legislatura pase bien y no solamente esté enmarcada por los afanes electorales que, seguro se van a presentar.



¿De esa larga lista qué es lo que más le preocupa?



Muchas porque no tienen que ver con la estructura general de lo que estamos planteando. No se nos puede olvidar ni por un segundo que esta tributaria la estamos haciendo solamente porque Colombia vivió una emergencia fiscal y una emergencia social.



¿El empresariado se sentiría decepcionado si su aporte a la reforma tributaria va a otros fines?



Exactamente, por ejemplo que pase eso, o que haya cosas que afecte a sectores particulares o que se crea que es el momento de arreglar la situación de otros. Ojalá este proyecto no tuviera proposiciones y se reconociera el trabajo de concertación del

Gobierno para sacarlo adelante lo antes posible.



¿El Congreso no reclamaría su derecho a deliberar?



Pero también pidió una concertación previa antes de que se radicara. Claro que habrá mayorías que piensen una cosa y oposición o minorías que piensen otras. Pedimos concertación para que el trámite sea urgente.



¿Está bien que a las pymes les bajen las cargas?

Me parece una buena idea, pero tenemos que ver si hay con qué hacerlo. Ahí sí estamos hablando de un cálculo meramente fiscal.



¿Cómo generar empleo formal y de calidad?



Hay que lograr que el crecimiento de la tasa de empleo vaya, inclusive, más arriba que la del crecimiento económico. La solución está en volver cada vez más atractivo emplear personas. Y ahí es donde muchas veces encontramos situaciones complicadas porque hay gente que se opone.



¿Está de acuerdo con que se exija la vacunación?



Sí creo que los que se vacunan tienen el derecho a pedirles a los que están a su alrededor que también lo estén.



¿Eso debe extenderse a las empresas?



Sí, también puede llegar a los puestos de trabajo.



Constanza Gómez Guasca

