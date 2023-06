El alto uso de tecnicismos en inglés genera fricción laboral

El uso del idioma inglés cada vez más juega un papel crucial dentro del mundo de los negocios latinoamericanos. De acuerdo con los expertos, la influencia de empresas tecnológicas, las nuevas plataformas digitales, las redes sociales y hasta la globalización han llevado a que nuevas palabras, jergas, títulos, cargos y hasta modismos invadan el espacio laboral.

Palabras como el CEO, full-time, bonus, day off, deadline, startups , low cost, entre otras, son algunos de los ejemplos que pululan hoy día en las oficinas. Y si bien para muchos puede ser ya algo “natural” o muy ‘cool’, lo cierto es que el uso excesivo de los extranjerismos y su jerga empiezan a provocar malentendidos y hasta pérdida de tiempo entre los colaboradores. Lo anterior quedó evidenciado en el más reciente estudio que presentó la plataforma Duolingo en conjunto con LinkedIn.

La encuesta global, que contó con la participación de 8.227 profesionales activos de ocho mercados globales, en los que se incluyen Estados Unidos, Reino Unido, Australia, India, Japón, Vietnam, Colombia y Brasil, arrojó que “aproximadamente la mitad de los profesionales activos quieren eliminar o reducir la jerga en su lugar de trabajo”.

Ahora bien, el reporte también evidenció que existe una brecha generacional a la hora de emplear jerga en inglés en el contexto laboral. Mientras los Millennials es la generación que más utiliza vocabulario extranjero, la Generación Z es la que cree más firmemente que se debería eliminar o reducir esta jerga en el lugar de trabajo.

Hope Wilson, directora Senior de Aprendizaje y Currículo de Duolingo, explicó que los términos empresariales ingleses se trasladan con frecuencia a otros idiomas, lo que al final se termina convirtiendo “en palabras de moda”.

En terreno local



Pero si se habla de una nueva “tendencia” o “moda” en el entorno laboral, que se podría considerar como el nuevo “Spanglish”, claramente Colombia no está ajena en caer en ella y en los tecnicismos.

Según el reporte de Duolingo, los resultados en el mercado laboral colombiano arrojaron que los términos más comunes en el lugar de trabajo son: Asap (As Soon As Possible, que traduce “tan pronto como sea posible” ) Brainstorm (lluvia de ideas), Engagement (compromiso), Double Check (doble verificación) y FYI ( For You Information, que se traduce “para su información”).

Por otro lado, los términos laborales más confusos fueron: EOD (end of day, que traduce “para el final del día”), Asap, KPI (key performance indicator que traduce indicador clave de rendimiento), out of the box / think oUtside the box ( pesar por fuera de la caja) y FYI.

Otro de los puntos que detalla la encuesta es que los Baby Boomers en Colombia son los que se perciben como los que menos utilizan la jerga en el lugar de trabajo, mientras que el 67% de los profesionales colombianos activos (en los que se encuentran Millennials y Generación Z) están de acuerdo en que las personas con las que trabajan utilizan demasiada jerga en el trabajo.

Pero esta tendencia a nivel local también evidencia nuevos desafíos empresariales. Según el reporte, el uso de una jerga técnica extranjera está llevando a que trabajadores se sientan excluidos en conversaciones, tengan estrés y presenten improductividad.

Asimismo, el uso excesivo de la jerga podría crear desigualdad de oportunidades de promoción, ya que el 68,8 % de los colombianos afirmó que los que la entienden son capaces de progresar en el trabajo (ascensos, aumentos, etc.) más que los que no dominan el lenguaje.

“Muchos se ven obligados a descifrar la jerga del lugar de trabajo por su cuenta, lo que provoca estrés e improductividad. Los trabajadores remotos e híbridos lo sienten aún más que sus colegas presenciales”, precisó la encuesta.

Es así como 60,4 % de los colombianos (61,7 % híbridos y 60,3 % remotos) afirmaron que cuando empezaron en su trabajo más reciente, tuvieron que averiguar por sí mismos sobre estas expresiones en el lugar de trabajo. Esta afirmación es más frecuente entre los Baby Boomers (65,2 %), seguidos de los Millennials (64,0 %) y la Generación Z (59,1 %).

Por último, se reflejó que el uso excesivo de jerga en el trabajo hace que muchos tengan la sensación de no entender lo que se habla.

“El 10,3 % dijo que le pasa a diario, , que cuando alguien usa jerga en una reunión de trabajo siente que sus compañeros hablan un idioma que no entiende; el 10,1 % manifestó que le pasa una vez a la semana; y el 15,7 % señaló que le pasa varias veces a la semana”, dice el reporte.

Desde lo corporativo



Para Livi Betancur, vicepresidente ejecutiva de Talento Humano del Grupo Bolívar, el uso de palabras en inglés en un entorno laboral en donde no todos los colaboradores no hablan una segunda lengua puede llegar a ser “bastante excluyente y generar malestar ”.

“Parte de nuestra labor como líderes es generar ese vínculo de pertenecer, y para que esto se logre es necesario que los colaboradores sientan que lo que la organización comunica está dentro de lo que ellos manejan y comprenden. Desde lo corporativo, tenemos que impulsar a nuestros colaboradores para que desarrollen esas habilidades, pero antes no se les puede exponer a contextos que no entiendan”, concluyó Betancur.

JOHANA LORDUY

@johanalorduy4

Periodista Portafolio