El apetito inversionista casi dobla demanda por bonos del Grupo Sura

La amplia liquidez que hay en los mercados, las bajas tasas de interés y la solidez nacional e internacional del Grupo Sura hicieron que los inversionistas casi que doblaran la demanda por los bonos que colocó ayer en la Bolsa de Valores de Colombia.



El Grupo Sura realizó la tercera emisión de títulos de su programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y de papeles comerciales de Grupo de Inversiones Suramericana.



En la operación estaba programado emitir un millón de bonos ordinarios en 18 series por un monto total de $1 billón.



La colocación se realizó en varios lotes a través del mecanismo de subasta holandesa.

Por medio de un aviso de oferta pública, Grupo Sura ofreció 800.000 bonos ordinarios, correspondientes a $800.000 millones.



Para atender la demanda insatisfecha se hizo una colocación adicional de $200.000 millones. El apetito estuvo representado en que los inversionistas demandaron $1,78 billones.



EL DESTINO DE LOS RECURSOS



Los recursos producto de la colocación de los bonos serán destinados para la sustitución de pasivos financieros del Grupo hasta por el 100% del monto de la oferta.

También se había establecido que si se ponían entre los inversionistas el monto de sobreadjudicación, estos recursos serán destinados en un 50% a la sustitución de pasivos financieros y el otro 50% para financiar el crecimiento del Grupo.



Vale recordar que el cupo global del programa es de $2,3 billones, eso quiere decir que tras esta tercera emisión, no queda saldo disponible para colocar.



El Grupo Sura colocó cuatro series de títulos y todos fueron sobredemandados por los inversionistas. El monto adjudicado de los bonos a tres años fue $223.750 millones, mientras que el demandado llegó a $635.900 millones.



Por su parte, en el título a siete años, el adjudicado fue $296.350 millones y la demanda ascendió a $521.405 millones.

En el bono a 12 años, su demanda llegó a $188.820 millones y se adjudicaron $180.320 millones.



En el papel a 20 años, el monto adjudicado fue $299.580 millones, mientras que la demanda fue $440.887 millones.



YA PASÓ LA COLOCACIÓN DE LA DEDUDA



Analistas consideraron que la operación del Grupo Sura muestra la tendencia del mercado a buscar opciones ante la caída de las tasas de interés.



Por eso, así como sucedió con la emisión de bonos de deuda colombianos por US$2.500 millones en los mercados internacionales, en los mercados locales también hay apetito por buscar rentabilidades, así no sean tan altas, pero que sean colocadas por emisores confiables.



Ese es el atractivo que buscan quienes manejan los excesos de liquidez entre los inversionistas institucionales, dijo el jefe de inversiones de un banco.

Para Julián Cárdenas, del fondo de pensiones y cesantías Protección, cuando hay opciones, no importa que las rentabilidades sean no tan altas. “La oferta de títulos seguros con tasas atractivas es limitada y por eso se ve ese interés entre las entidades”, dijo.