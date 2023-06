El camino de Treinta para ser el marketplace B2B más grande del país

Archivo particular

En un esfuerzo por reinventarse en medio de la recuperación de una economía afectada por la pandemia del covid- 19 y la inflación, la empresa Treinta ha logrado posicionarse como uno de los marketplace B2B más grande del país.

(Las opciones de Treinta para ayudar a digitalizar a los microcomercios).



Según la compañía, en menos de 5 meses ha logrado más vincular a más de 36 mil tenderos, restaurantes, cafeterías y otros negocios minoristas, que comenzaron a surtir su inventario a través de esta plataforma.

“Treinta ofrece a los negocios minoristas la oportunidad de acceder a más de 32 proveedores en 5 ciudades del país, brindándoles acceso a más de 10,000 referencias de productos en categorías como despensa, aseo personal y del hogar, frutas y verduras, cárnicos, licores, entre otros”, señaló la empresa.

Con más de 5 millones de usuarios en 18 países de Latinoamérica, Treinta ha superado el millón doscientos mil usuarios en Colombia, demostrando que el formato tradicional está apostando por la transformación digital para mejorar su competitividad frente a las grandes superficies y el hard discount.

(Treinta, la fintech colombiana para gestionar negocios, llegó a Brasil).



El rápido crecimiento del marketplace de Treinta responde a la necesidad de los tenderos y microempresarios de acceder a proveedores, marcas y distribuidores de manera rápida y sin tener que abandonar sus negocios.

Los tenderos han destacado los beneficios de utilizar Treinta, como lo menciona John Fredy Cardona, tendero bogotano: "pedir a través de Treinta me ha facilitado la vida. Antes tenía que madrugar mucho, ir a Corabastos, cargar todo. Ahora, solo tengo que entrar a la aplicación cuando quiero y pedir lo que necesito de manera fácil, segura y sin tanto papeleo. Treinta me ha ahorrado mucho trabajo y tiempo que puedo emplear en otras cosas. Además, no necesito estar en el negocio y esperar al proveedor para hacer el pedido, sino que lo puedo hacer desde mi casa".

(Las ‘startups’ que más fondos han levantado en los últimos 10 años).



En este sentido, Bernar Serrano, Head of Business Development de Treinta, destaca: "desde Treinta, buscamos empoderar a los pequeños empresarios al permitirles competir en igualdad de condiciones con las grandes cadenas, conectando a los negocios directamente con proveedores y principales fuentes del canal. Esto fortalecerá aún más el tejido empresarial y contribuirá al desarrollo sostenible de la economía popular".

PORTAFOLIO