El capitán y la tormenta

Bien reza el viejo adagio “un mar en calma nunca hizo a un marinero experto”. El 2023 fue el año más retador desde que asumí las riendas de Tigo como gerente. Fueron varios meses complejos en lo que tuvimos que enfrentar, quizá el enemigo más poderoso de todos: la incertidumbre.



Recientemente, una periodista me consultó sobre las lecciones que nos dejó este episodio de la capitalización de Tigo. Y, aunque es una pregunta amplia, tengo que decir que la mayor lección es que por más que la tormenta sea incesante, mientras que exista un puerto, siempre se podrá navegar. Tengo la fortuna de decir que si algo tenemos en Tigo, es un propósito imparable, que ya lo digo hasta en mis sueños: conectar cada vez a más colombianos. Y una rebeldía propia de las organizaciones valientes.



Nunca dejamos de ser el segundo operador de telecomunicaciones con más clientes conectados en Colombia. Ni cuando todo parecía un jardín de rosas por allá en el lejano 2019, cuando por fin podíamos acceder a bandas bajas. Ni dejamos de ser uno de los líderes en este 2023, cuando nos atacó con toda su furia, lo que en Tigo denominamos la tormenta perfecta.



Y no es un lugar común. Comparto algunos datos: el sector de telecomunicaciones aún está sufriendo los efectos de la pandemia covid. A nivel general, los datos de la economía colombiana son más que retadores: hubo un decrecimiento de -6,8% sobre el PIB. Adicionalmente, el 2022 terminó con una de inflación alta (13,12%), tasas elevadas (13,23%) y una TRM que cerró en $4.816, elevando los costos de ventas y operativos de las empresas de telecomunicaciones y desencadenando utilidades netas negativas del orden de los 2,1 billones de pesos al año anterior.

Marcelo Cataldo, director de Tigo Mauricio Moreno / CEET

Más datos, en el período de 2016 a 2020, el mercado de las telecomunicaciones en Colombia había tenido un crecimiento promedio anual del 4%, cuestión que cesó precisamente con el inicio de los efectos de la pandemia. De tal forma que para 2022 la tasa de crecimiento cayó en 7 puntos, lo que se suma a la reciente cifra publicada por Bancolombia que establece una caída del 11% en la compra de elementos de tecnología y del 8% en el consumo de los hogares para julio de 2023. Si esto no es la definición de una tormenta perfecta, de verdad que no sé qué puede ser.



Acá me puedo extender, pero de verdad quiero hacer mención a los más de 25 mil colaboradores directos e indirectos que tiene Tigo. No es fácil que un familiar te escriba para saber si la empresa para la que trabajas, supuestamente, dejará de existir. No es fácil salir a la calle y vender los servicios de compañía que, supuestamente, está al borde de la quiebra. Y no es fácil instalar una antena o desplegar fibra en los rincones más lejanos del país, leyendo cuanta exageración salió en medios o cadenas de WhatsApp.



Pero ¿saben qué hicieron esos más de 25 mil colombianos? Lo único que se puede hacer en tiempos de incertidumbre: arremangarse y salir a dar hasta la última gota de sudor. Con esa rebeldía propia de los testarudos. Puedo decir con todo orgullo que a pesar de un panorama complejo como el que describí, Tigo ha continuado su senda creciente en inversiones, logrando mantener desde el 2019 una participación de ellas respecto a sus ingresos operativos de alrededor del 23,5%, tres puntos por encima de las recomendaciones de inversión de la Ocde para el sector.

Tigo. Archivo EL TIEMPO

Y justamente, cuando hablamos de despliegue de infraestructura, uno de los logros más grandes en medio de esta tormenta fue llevar conectividad a cerca de 1.000 localidades que nunca habían tenido internet. Y se escribe fácil, pero es un logro titánico. Faraónico. Prender una antena de 4G en el municipio de Mercaderes, en el Cauca, no es lo mismo que prender una estación en Medellín, Bogotá o Barranquilla, por poner un ejemplo. Este 2023, literalmente, tuvimos que atravesar ríos, selvas, mares rojos en chalupas, para llegar a esa Colombia profunda que sólo vemos en una que otra noticia.



Y se necesita tener un equipo humano valiente, muy valiente, para llegar hasta los rincones más recónditos de un país complejo como Colombia para instalar infraestructura de telecomunicaciones. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que es poner hierros, equipos y herramientas en una pequeña barcaza para llegar hasta Curandó (Chocó) y cambiar la historia de esa localidad para siempre.



Pero ¡ha valido la pena! Ha valido la pena cada gota de sudor que hemos puesto en Tigo para llevar internet a donde nunca hubo rastro de conectividad. Pudimos ver cómo hermanos se han podido reencontrar después de años mediante una videollamada. Hemos sido testigos de cómo centenares de niños y niñas han podido hacer tareas usando internet. Y todo gracias al esfuerzo y la valentía de cientos de colaboradores que de una forma u otra han puesto un grano de arena en tamaño logro.

Tigo. Archivo EL TIEMPO

Quizá todavía estamos en medio de la tormenta. Todavía faltan muchas olas que sortear. Pero tengo la seguridad que podremos pasar este diluvio por una razón: por la fortaleza que tienen los más de 25 mil colaboradores que tiene Tigo en Colombia y los más de 15 millones de clientes que tengo el honor de representar.



Porque no fue con palabras que sorteamos esta situación, ¡fue con acciones! Fue esa rebeldía que nos caracteriza la que, a pesar de todo lo que nos decían afuera, no nos permitiera rendirnos, dejar de luchar, desistir … nos agrupamos y seguimos dando pelea. Y seguiremos danto pelea. No tenga duda de eso.



MARCELO CATALDO

Presidente de Tigo