El Carpintero Cumplido: potencializando los tiempos de entrega

17 profesionales entre diseñadores y arquitectos conforman El Carpintero Cumplido; la carpintería que no está tradicionalmente dirigida por carpinteros, sino que fusiona la experiencia en estrategia de ventas y preproducción de los profesionales en diseño, la contratación de mano de obra de ebanistas por proyecto y el desarrollo de una aplicación en la que el cliente pueda solicitar un carpintero específico, según el servicio requerido, con el objetivo de potencializar los tiempos de entrega en ebanistería.

Eduardo Lloreda, director y creador de la empresa, que ya lleva 5 años, le apuesta a este modelo que rompe la dinámica del trabajo tradicional entre carpintero y cliente; en el que el ebanista no está en la carpintería, ni pone los materiales, sino que ellos mismos le llevan directamente los implementos a casa.



¿Cómo funciona el modelo de negocio de El Carpintero Cumplido?



La mejor analogía es como un Uber: tienes tu carro y lo quieres poner a trabajar, entonces, te metes a Uber; con los carpinteros es igual. Pedro trabaja en un garaje o en su casa, y tiene la posibilidad de tener dos bancos de trabajo: uno donde trabaja independiente, y otro donde tiene un ayudante. Él quiere poner a producir esos dos bancos, por eso, se inscribe al Carpintero Cumplido, porque quiere que ese banco le genere más trabajos.



Entonces, puede seguir laborando en lo suyo, como en el Uber, que puedes seguir yendo en tu carro a donde quieras, pero cuando quieres ingresos adicionales para pagar impuesto o gasolina, lo pones a trabajar; lo mismo con el banco de trabajo, y con eso paga arriendo o servicios, y seguramente se va a quedar ahí si es juicioso.



Un carpintero puede estar fabricando muebles que cuesten más o menos 18 millones (precio final a clientes), quien haga ese valor puede estar ganando entre 4 - 5 millones de pesos al mes. Los sueldos de nuestros carpinteros están entre 3 - 4.5 millones.



¿Por qué crear una plataforma para impulsar servicios de carpintería?



Queremos que a través de la tecnología podamos gestionar y generar un montón de eficiencia en diseño, fabricación y venta de un mueble.



En la plataforma vamos a tener a todos los carpinteros asociados, sus calificaciones, saber qué especialidad tiene cada carpintero y su disponibilidad, porque por regla general ningún carpintero puede tener más de 3 muebles al mismo tiempo. Entonces, si está lleno, le toca esperar a liberarse de uno para poder tomar el siguiente mueble.

Esto es un seguimiento que el mismo diseñador y quién gestiona el proyecto tiene que hacer.



La plataforma aún está en fase de desarrollo, pero ese será nuestro punto de contacto global. Ahí está quién hizo qué proyecto, cuándo, si falló o no, si entregó a tiempo o no, quién es bueno para qué, quién tiene tiempo pasado mañana porque se libera de un proyecto. Allí vamos a tener todo ‘trackeado’ (monitoreado).



¿Por qué algunos carpinteros no cumple con los tiempos pactados?



El carpintero incumple muchas veces porque no le sabe poner precio a su trabajo, lastimosamente.



Hay gente muy ‘tesa’, pero no saben cobrar. Entonces, venden el proyecto tan barato que en la mitad se quedan sin plata, y necesitan otro proyecto que venga detrás para que les empuje el de adelante.



Eso se junta con una mala administración de un anticipo, porque necesitan tapar huecos, como todos que tenemos necesidades; entonces, cogen el anticipo para otra cosa y todo se junta en una bomba atómica.



¿Qué hace el Carpintero Cumplido? le dice al carpintero “no se preocupe que no le va a tocar comprar materiales ni salir a tomar medidas, tampoco verse con el cliente nunca o llevarle muestras; usted dedíquese a lo que es ‘duro’, que es su mano de obra, en la que es un ‘crack’; cóbrenos por su mano de obra y nosotros le traemos absolutamente todo”.



¿Qué estrategia tienen para cumplir con los tiempos establecidos?



Los diseñadores tienen una meta de ventas. Hay cierto valor vendido que uno sabe que la persona puede gestionar.



Un diseñador que venda más de 50 millones al mes no va a poder cumplir, porque aquí la gente vende, pero tiene que gestionar. Si yo me pongo gestionar 50 millones, es decir, hacer planos de producción, cronogramas de trabajo, visitar a la cantidad de clientes entre los que vendí ese dinero, llevar muestras de trabajo, firmar contratos, y seguir vendiendo; lo más probable es que al mes siguiente no vaya a poder vender.



Entonces, tenemos ciertos rangos que les recomendamos, alrededor de 30 millones.



¿Se vieron afectados en los tiempos de entrega por la crisis de materiales?



Ahora con la pandemia y china represado el material estaba super escaso. Entonces, una cosa que teníamos que comprar mañana, terminábamos comprándola una semana después; el MDF, por ejemplo , estaba super escaso.



Entonces, sí nos perjudicó. Nos corrimos una semana en comprar material y pues eso hace que se nos corra el tiempo de entrega.



¿Qué es lo que nos hace diferentes?



Es ese acompañamiento. Si vas tarde, avisa. Eso es respetar el tiempo del otro. Sería mentira si te dijera que el Carpintero Cumplido cumple al 100%, pero sí acompañamos e informamos al 100%.



LEYDI PERDOMO