‘El carro dejó de ser una solución de movilidad’: Picap

Hace apenas unos días, cientos de conductores se tomaron las calles de Bogotá en protesta por una norma que sanciona con la suspensión de la licencia a los choferes del país que en menos de seis meses tengan dos comparendos de tránsito vigentes.



Para quienes protestaron, como para muchos otros, esta medida resulta exagerada y merece volver a ser revisada por las autoridades del país.



(La demanda de carreras en Picap crece 100% cada mes).

Según Héctor Neira Duque, CFO y cofundador de Picap Colombia, la aplicación de transporte en motos, es necesario que las autoridades repasen las normas sobre las cuales pelean los conductores “porque no sólo afecta a los taxistas y transportadores de servicio público sino a todos en general, incluidos los motociclistas”.



De acuerdo con Neira, las quejas deben ser recogidas por la Procuraduría y la Contraloría para que se busquen mejores alternativas, pues estas normas afectan no solo a los conductores sino a la economía del país en general.



En diálogo con Portafolio.co, el ‘cerebro’ detrás de la idea de Picap habló sobre este tema, sobre la regulación a las plataformas tecnológicas, los planes de expansión de la compañía y los otros modelos de negocio de la empresa.



Hace unos días, un grupo de conductores protestó en Bogotá ¿Cuál es la posición de Picap frente a estas manifestaciones?



No estamos de acuerdo con las vías de hecho. Sin embargo consideramos que es necesario que las autoridades revisen las normas sobre las cuales están peleando los conductores porque no sólo afecta a los taxistas o a los choferes de servicio público sino a todos en general, incluidos los motociclistas. Sabemos que se presentan muchas irregularidades en las que multan.



La Procuraduría y la Contraloría deberían entrar a revisar este tema y debería abrirse un amplio debate para hacer normas con sanciones claras y justas.



¿Y qué opina sobre la regulación de las plataformas tecnológicas como la suya?



Lo primero que tiene que pasar es que el Gobierno entienda que no hacemos transporte público y que una vez esto sea claro, se establezcan normas a nuestras empresas desde el punto de vista tecnológico, que es a lo que nos dedicamos como compañía.



(Picap, la polémica app de mototaxismo).



El segundo paso es realizar una regulación clara, que además permita el desarrollo de nuevas empresas que ayuden a dinamizar el negocio y la economía y que convenga a todos y no a unos pocos.



¿Qué le dicen ustedes a quienes consideran que su modelo de transporte es peligroso, pues el mayor número de accidentalidad se registra en motos?



Lo que deben saber estas personas es que a pesar de que en el país hay un alto nivel de accidentalidad de conductores de motos, nuestros indicadores de accidentes muestran que la cifra, en la aplicación, es del 0,02%, algo muy mínimo y los que se han reportado han sido accidentes leves.



Estamos hablando de raspaduras y máximo una fractura con incapacidad de 30 días.



En nuestros conductores está muy inculcado el tema de la responsabilidad. Además para muchos esta es su fuente de ingreso y por tal razón se cuidan mucho para evitar accidentes.



Pese a todas las críticas, la compañía sigue creciendo. Están en pleno plan de expansión en la región…



Picap está en este momento en un plan de expansión. Estamos en Colombia, en México y en Brasil e iniciamos pruebas pilotos en Chile, Argentina, Perú y Guatemala.



Eso en materia de nuevos mercados a los que estamos ingresando, pero adicional a todo estamos implementando una nueva línea de negocio para el servicio de mensajería, que arrancó hace dos meses.



Así mismo, estamos trabajando para ofrecer muchos más servicios.



Esto quiere decir que el negocio va bien…



En los últimos meses, la empresa ha generado más de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, este dinero ha sido reinvertido en más publicidad y en el desarrollo tecnológico para prestar un mejor servicio a los usuarios.



Para nosotros nuestra empresa es un club para presentar personas. Unas que necesitan un servicio y otras que pueden realizarlo y ganar dinero por eso. Entonces nuestra inversión está enfocada en servir de puente para ese propósito.



¿Cómo va el modelo de transporte para carros?



También prestamos servicio de transporte en carro. Aunque ese no es nuestro fuerte porque existen otras aplicaciones, este servicio sí ha tenido buena acogida.



(Apps para uso de transporte público en moto como Picap son ilegales).



Tenemos una flota de conductores de motocicleta de 60.000, mientras que en carro la flota es de 2.000.



¿Cómo surgió la idea de hacer una plataforma de transporte en moto?



Nacimos hace tres años. Con mí socio trabajábamos en una empresa de taxis y empezamos a ver cómo estaba cambiando el modelo de transporte con la llegada de aplicaciones como Uber.



Sin embargo, el arribo de esas aplicaciones de transporte, sumado a la flota de taxis que ya existía, estaba generando problemas graves de movilidad y pensamos en la alternativa de utilizar las motos que son más rápidas.



La gran acogida en Bogotá y en otras partes del mundo es porque el tema de la movilidad es un caos y eso ha llevado a nuestro crecimiento. El carro dejó hace mucho de ser una solución para la movilidad.



En las ciudades donde estamos ingresando lo hacemos porque sabemos que allí hay un problema de movilidad que nuestro modelo puede solucionar.



Así mismo atacamos un segmento de negocio que no estaba siendo atacado. El servicio público estaba atacando la punta de la pirámide, con servicios en carro, tarjetas de crédito, etc, pero no estaban atacando la base con vehículos más populares a personas que no tenía acceso a otro medio de pago distinto al efectivo. Básicamente el caos de movilidad nos ha convertido en una solución real y efectiva.



ALIANZA CON TECHO



Picap selló una alianza con la fundación 'Un Techo Para mi País' con el fin de dar una vivienda digna a las familias que viven en situación de vulnerabilidad en Colombia.



Techo es una reconocida organización sin ánimo de lucro presente en 19 países de América Latina que trabaja por superar la situación de pobreza en que viven millones de personas en asentamientos populares.



En el país, Techo está presente en Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá y Cali. Por cada servicio nuevo pedido en la app de Picap, la empresa donará 100 pesos a Techo para construir viviendas de emergencia que beneficiarán con un refugio digno a las familias más necesitadas.



Las construcciones se harán en algunas zonas en que Picap presta su servicio: Bogotá, Cali y Medellín, por el momento.



Sin embargo, en medio del exitoso proceso de expansión de la aplicación de transporte con su llegada a Chile, Guatemala, México, Perú, entre otros, se espera que esta alianza también llegue a los países en los que Picap tiene operación. Esta alianza hace parte de la filosofía empresarial de Picap y de su programa de responsabilidad social que busca mejorar las condiciones sociales de cientos de personas.



PORTAFOLIO.CO