‘El consumidor salvó la economía en el 2021’: líder de Raddar

En el camino de la recuperación de la economía del año pasado, el consumidor fue el salvador por la disposición que tuvo para comprar bienes durables. Ese es el análisis que hace Camilo Herrera,CEO de Raddar, en el marco del Día mundial del consumidor que celebró ayer. Destaca que el país está a la vanguardia en legislación en materia derechos y deberes de quienes demandan bienes y servicios.



¿Cuál es el argumento para decir que en el 2021 el consumidor fue el motor de la recuperación?



Sin duda alguna, los consumidores fueron el motor de la reactivación en el 2020 y de la recuperación en el 2021. Esto se debió especialmente a que en los últimos meses del año pasado hubo un gasto muy fuerte, en bienes durables. Los hogares compraron muchos carros, neveras y muebles.



Esto en función de varias fuerzas. Una, es que en el año anterior no compraron nada, entonces salieron a demandar en el 2021. La segunda es que se han inclinado por una inmediatez muy marcada. Y la tercera es que la gente sabía que los precios estaban subiendo y que las tasas de interés iban a subir, por lo que anticipó los gastos que pudo. Entonces tuvimos la mejor Navidad de la historia y eso hizo que el gasto de los hogares del año pasado fuera el gran salvador de la economía colombiana y de muchos países.



¿De qué magnitud fue ese gasto?



El PIB creció el año pasado 10,6, el gasto de los hogares creció 14,1%. Ese crecimiento del gasto de los hogares entre el 20 y el 21 explica el 98% del crecimiento de toda la economía. Eso nunca había pasado. De hecho la cuenta del consumo de las familias llegó a ser el 72% de la economía por primera vez en la historia.



Camilo Herrera, CEO de la firma Raddar.

¿El consumidor tiene plata en el bolsillo para gastar?



Realmente, el boom del gasto no lo está teniendo todo el mundo. Hay una parte de la población que nos reporta a nosotros y a otras agencias que, claramente está gastando menos. Hay unos hogares, que puede ser el 40% o 50% de la población que se ve mucho más impactada por la inflación que estamos viviendo y que vivimos el año pasado, mientras que la otra mitad por ser de ingresos medios y altos sí pueden seguir ese ritmo de gasto. Es una fiesta que no vive todo el mundo.



¿Y qué pasará en el 2022?



Creo que va a ser muy protagonista, pero lo normal es que en los años de cierre presidencial el protagonista sea el gasto público. Además, estamos ante un proceso inflacionario que no veíamos desde el 2016 cuando llegó la inflación del 9% y que hasta hace 2 semanas, parecía que íbamos a llegar a 9% o, de repente, 10% en Colombia, dependiendo del análisis que uno hiciera. Pero con lo de Ucrania es casi imposible saber para dónde va.



¿Cuál es la importancia de celebrar 60 años de la declaración de JFK?



Hace 60 años no entendíamos que el consumidor existía, el gran legado que deja Kennedy en este campo es que le dijo al mundo que el consumidor es la minoría más desprotegida y que esa minoría es muy curiosa porque todos somos consumidores. Cuando se hace esta declaración de los deberes y los derechos de los consumidores hay un punto inflexión gigante que poco se ha reconocido.



¿Y en Colombia?



Esto empezó muy despacio, la gente básicamente ganaba para consumir en el día. En 1982 se expide el Decreto 3466 que es el marco de la legislación de los derechos del consumidor y en la Constitución del 91 hay un movimiento muy grande que los incluye, en el Artículo 78, siendo una de las pocas cartas políticas del mundo en tenerlos.



Esto ha permitido que tengamos un mercado con las libertades que tenemos y un Superintendencia de Industria y Comercio con la fuerza para hacer que el mercado funcione. Hacia el 2011 se proclama el Estatuto General del Consumidor que fundamenta los derechos y deberes del consumidor en el país. Además somos el único país del mundo que tiene un programa para educar al consumidor en derechos y deberes en horario prime de televisión todos los días. Lo que hace la Confederación de Consumidores es trascendental, lo que pasa es que la gente no se da cuenta porque siempre lo ha tenido. El país es un referente mundial en este tema.



¿Cuál es el perfil del consumidor?



Se ha educado y se ha informado más y en las categorías comunes cada vez es mejor, pero en las nuevas falta mucho como en internet. Pero cada vez somos más conscientes y, afortunadamente, mucho mejores en manejo de residuos que es uno de los avances que ha tenido el consumo en el país en los últimos años.



¿Cuál es el reto para las marcas y las industrias hoy frente al consumidor?



El consumidor hoy es cada vez más exigente y es más sensible a los temas sociales y ambientales. El problema hoy es que una gran mayoría de consumidores considera que muchas de las marcas tradicionales están haciendo las cosas mal, entonces deben demostrarle el consumidor que lo que están haciendo está bien y que el problema está en consumir bien las cosas. Y surgen vertientes de consumo como la de los veganos, los vegetariamos, los que no comen dulce o los que dejaron el gluten, por citar casos.



Se van consolidando como minorías, para quienes las marcas deben tener más mensajes de comunicación y, sobre todo, demostrar que lo que están haciendo no esta mal y que, por el contrario, en los últimos años han mejorado sistemáticamente. Un buen ejemplo es el de la moda, en el tema laboral y ambiental, en Colombia la industria cumple los estándares y los supera, pero no lo cuenta.