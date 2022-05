El consumo de cerveza artesanal y pequeños productores se recuperan 

El consumo de la cerveza artesanal está llegando a los niveles prepandemia en el país, pese a que, como las grandes marcas industriales, pasa por la difícil coyuntura de los altos costos y la escasez de insumos a causa de la llamada crisis de los contenedores.

Así lo señala Juanchi Vélez, gerente general de 3 Cordilleras, la marca artesanal de Central Cervecera, que lanza una estrategia de apoyo para este tipo de negocios en el país.



Para darle vida a este proyecto, a través de la campaña “Vamos a tomarnos Colombia”, la marca visitará diferentes ciudades este año para impulsar este tipo de negocios en lo que ha llamado una ruta cervecera.



Con esta actividad, 3 Cordilleras invita a los consumidores a visitar las microcervecerías artesanales y sus plantas de Medellín y Bogotá para tener la experiencia de tomar una cerveza artesanal, fresca, recién terminada con el mejor talento local independiente.



¿Cuál es el objetivo de este lanzamiento?



Estamos convencidos de que nos tenemos que agremiar y apoyar entre los cerveceros artesanales. Entonces 3 Cordilleras decidió invertir en visitar unas 70 cervecerías del país y hacer unos programas de comunicaciones para apoyarlas y promocionar sus productos en las ciudades de Colombia.



Queremos empezar a mostrar que así como las regiones de Colombia, hay diferentes cervezas y queremos promoverlas poco a poco. Cada mes elegiremos dos marcas para impulsarlas. Inclusive, Viva Colombia se sumó a la campaña y esperamos que otras marcas nos acompañen.



¿Cuántas cervecerías tienen identificadas para esta estrategia?



Nosotros vamos a visitar 42 cervecerías este año y las participantes serán las que se inscriban.



Ayer en Bogotá y hoy, en Medellín, en nuestras plantas, compramos productos de todas las marcas que quisieron, así que no solo se ofrecerá para el lanzamiento producto de 3 Cordilleras. Ya hay algunos emprendedores alienados con el programa de este mes.

Muchos son conocidos y hemos venido hablando de cómo tenemos que hacer cosas juntos para que crezca ese mercado. Y el año siguiente seguiremos con más.



¿Cuáles son las cifras de consumo de cerveza artesanal en el país?



En las épocas más duras de la crisis sanitaria, a comienzos del 2020, como el 90% se vendía en bares y restaurantes, los números bajaron.



Así, llegamos alrededor del 0,2% del mercado y ya nos estamos acercando de nuevo al 0,45% y yo creo que este año va a estar mucho mejor.



Sin embargo, es muy pequeño el mercado frente a otros países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos es el 20% y en otros mercados como México, Chile, Argentina y Brasil estamos hablando de 4,5% a 5%.



Juanchi Vélez, fundador de 3 Cordilleras, en la nueva planta de Bogotá. Cortesía

¿Entonces la reactivación de los bares y los restaurantes se ha notado?



Es que logramos un salto muy rápido. Y quiere decir que hay más receptividad de parte de los consumidores a este tipo de productos. Fuimos capaces de salir adelante.

Hay unas 250 empresas haciendo cerveza en el país. Lo mismo le pasó a los músicos emergentes y vamos adelante. Creo que esta es una historia de como apoyar a los emprendedores y darnos las mano para construir país poco a poco.



¿Y cuál será el trabajo con los artistas?



Desde 3 Cordilleras también hemos promovido a los artistas independientes colombianos y ahora queremos hacer un festival de bandas que toquen todos los jueves en Bogotá y Medellín, donde están nuestras operaciones.



Tendremos una plataforma virtual para que los músicos y los fans se vayan registrando en esos toques. Y haremos un concurso para promover este talento.



¿Cuál ha sido el efecto de la normatividad que expidió el Gobierno para que los trámites ante el Invima fueran favorables y diferenciales frente a la cerveza industrial?



Efectivamente, se expidió el Decreto 1366 de 2020 y a las microempresas les permite en un mismo registro Invima tener más variedades de cerveza y no les cobran ese trámite.

Ellos se están moviendo y hay un trabajo interesante, pero para que se note se necesita un tiempo porque manejan volúmenes muy pequeños.



¿Cómo han experimentado el alto costos de materias primas en las cervecerías artesanales?



Lo que les pasó a las grandes también se vio en las pequeñas con consecuencias mayores.



Para no ir más lejos, empresarios han dicho que para el lanzamiento de la estrategia no han podido vendernos cerveza porque no tienen latas o algún insumo.



Y, definitivamente, en los precios hay un impacto todavía mayor porque los cerveceros artesanales hacen compras muy pequeñas, que se vuelven más escasas y más caras.

Pero nos ingeniamos la manera de hacer esto para salir adelante porque lo hacemos con amor.



Hoy los problemas persisten, no de la dimensión de diciembre, pero el costo de producir es más alto y el esfuerzo para conseguir los insumos es más fuerte.



Hay que agregar que el costo del dólar es otra variable que también nos está afectando. Pero eso nos está pasando en todos los sectores de la economía en Colombia.

CONSTANZA GÓMEZ