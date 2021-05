‘El costo, la mayor dificultad para que una pyme tenga página web’

Con 20 millones de clientes y la administración de 78 millones de dominios en el mundo, el foco de GoDaddy sigue siendo, según Arturo Lee, vicepresidente de la firma en Latinoamérica, brindar soluciones para que las pymes trasladen sus negocios al mundo digital.



¿Cuál ha sido el balance en la pandemia?



GoDaddy es un aliado tecnológico principalmente para pequeñas y medianas empresas con soluciones que incluyen páginas web, tiendas en línea, sistemas de seguridad y correo.



Por la pandemia, se dispararon estas alternativas. El año pasado muchos negocios no pudieron operar y buscaron la manera de subsistir y eso aceleró esta condición que se venía dando.



Hubo picos muy importantes de comercio electrónico y sin lugar a dudas ya no se regresará a los niveles 2019, nos adelantamos.



¿Cómo está Colombia en la incursión digital?



Colombia es uno de los países líderes de la región en cuanto a tasas de crecimiento. Mucho tiene que ver con el nivel de adopción del internet, que acá es superior al 70%, y la cifra de quienes cuentan con teléfonos inteligentes. Asimismo, hay varias opciones de pagos electrónicos, un ecosistema que tiene que existir para el comercio electrónico. Entonces se tiene la infraestructura.



¿Qué dificultades hay para crear páginas web?



A nivel general, la razón número uno es por la falta de conocimiento. Cuando preguntamos a una persona que por qué no tiene presencia en línea dice que es porque no sabe cómo hacerlo o porque tiene miedo de empezar y no terminar.



En Colombia hicimos una encuesta a pymes y allí esa fue la tercera respuesta con un 26,9%. El tema de costos (33,3%) y de que están conformes solo con la presencia en redes (26,9%) fueron las primeras.



Ustedes tienen la opción de administrar redes sociales desde la página, ¿qué ventajas trae esto?



Hay varios tipos de negocio. Cuando se quiere vender un producto físico lo más tradicional es anunciarse en marketplaces, que sigue siendo muy fuertes, pero las redes sociales están cambiando las dinámicas. Ahora la gente empieza vender y anunciar cosas en Facebook e Instagram.



Nosotros lo que hacemos es conectar la tienda en línea con los productos que se venden en redes. La persona hace ‘click’ en la red y eso lo lleva directamente al catálogo de la página.



Con la red se logra mucha visibilidad a un costo bajo, el problema es que no se puede construir marca porque todo el ambiente es el reflejo de la red, allí todo se ve igual. Pero son cosas que se complementan, y en Colombia el 76% de la población está en redes. El día de mañana las ventas serán mayores en redes sociales que en marketplaces.



¿Cuál es la participación de páginas informativas?



Hay dos tipos de páginas, las transaccionales, o las páginas informativas, y me atrevería a decir que estas últimas son más.



Esto es porque si bien hay un comercio muy grande de productos, Latinoamérica es un mercado de servicios. Un restaurante, por ejemplo, puede poner en una página el menú, fotografías y una opción de reservas, pero no hay una compra allí, es un proceso informativo y publicitario.



Las transaccionales van a seguir creciendo, pero no sé si llegarán al nivel de las informativas. Las páginas de servicios pueden llegar a representar el 80% en unidades de negocio.



¿Cómo están en optimización y seguridad?



La optimización, es decir, la visibilidad para que cuando alguien busque en Google y se aparezca entre los primeros resultados, ya está incluida, de forma orgánica en la página. Y adicional hay una conexión con las redes sociales.



La inseguridad, desafortunadamente, crece al mismo ritmo que la industria. Nosotros ofrecemos paquetes que traen certificados incluidos porque no tendría caso que ofreciéramos una página que no es segura, pero hay que generar conciencia sobre estos.



María Camila Pérez Godoy

camgod@eltiempo.com