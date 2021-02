El crecimiento de las exportaciones impulsa a Imusa

El crecimiento de la demanda interna de equipos y utensilios de cocina se ha reflejado también en un aumento de las exportaciones desde el país del Grupo SEB, dueño de las marcas Imusa y Samurai. Paul de Jarnac, nuevo presidente de Groupe SEB para el Clúster Andino, explicó a Portafolio las expectativas para el 2021.



¿Cuál es la importancia de la región para el Grupo?



Es estratégica por varias razones. Tenemos países importantes en ventas y aquí hablo más de Colombia. Y hay un potencial fuera del país. Por ejemplo, hay un trabajo que hacer para fortalecer nuestra posición en Ecuador. Y también es estratégica por las dos plantas, en Cajicá y Rionegro (Antioquia). Producimos para el mercado interno, para los países de la región y para otros mercados como Estados Unidos, Canadá, México, y también un poco para el sur.



¿Cómo cerraron el año?



Notamos un interés fuerte del consumidor en nuestras categorías de hogar y pequeños electrodomésticos, fue un mercado global que creció como nunca en los años anteriores al 2020 y esas son tendencias que llegaron para quedarse. Un ejemplo significativo ha sido el boom de las máquinas para freír sin aceite. Hemos cerrado el 2020 con un crecimiento a triple dígito en este producto porque la gente está buscando alternativas fáciles de usar. La gente confía en la marca Imusa y busca comer saludable.



¿Destaca otros productos?



Sí, otro pilar del negocio es nuestra categoría de ventilación con un crecimiento a doble dígito, ayudado por el buen clima. Con marca Samurai vendemos siete de cada 10 ventiladores que se comercializan en el país. Esta línea se produce en Cajicá y eso nos permite apoyar la industria local.



Otro segmento donde tuvimos crecimientos muy importantes fue el de ollas y sartenes, hemos ganado más participación de mercado con Imusa y los productos que vienen de la planta de Rionegro. También hubo alta demanda de licuadoras.



¿Y las exportaciones?



Hemos tenido un aumento porque la misma tendencia se vivió en muchos países del continente. Por ejemplo, hemos producido en Colombia un molino de café, desde Cajicá, y lo hemos exportado a Estados Unidos y Canadá. Es una prueba más de que tenemos una industria competitiva y que tenemos la capacidad y el know how de vender a otros países.



¿Cuáles son los objetivos de negocio en el 2021?



El primer punto es que las medidas adoptadas por el gobierno generan un impacto en el corto plazo pero pensamos que en el mediano vamos a tener un buen año y somos muy optimistas, porque vemos que nuestros productos responden a las tendencias.



¿Tienen un plan de expansión?



No tenemos, pero estrenamos en octubre del año pasado una planta solar que nos permite tener energía limpia para el 11% de nuestro consumo actual. Estamos viendo cómo nos funciona en Rionegro para ver si la adoptamos también en Cajicá.



¿Y en canales de ventas?



La gente compró mucho en línea. Trabajamos fuertemente para desarrollar nuestro sitio Imusahomeandcook.com. Y aprovechamos otras fuentes, como Rappi o WhatsApp. Y el último punto de la estrategia es que trabajamos con los aliados comerciales, con quienes tenemos una relación cercana. Logramos crecimientos a tres dígitos en comercio electrónico.



En tiendas físicas, tenemos 23 propias, y no hemos tenido que cerrar ninguna, nos impactó la pandemia de abril a junio, pero pudimos recuperarnos en el último trimestre. Quizás no se compensó la totalidad, pero sí buena parte de lo que habíamos perdido.