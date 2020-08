‘El cuaderno seguirá siendo fundamental en la educación’

La nueva adaptación de herramientas digitales en el modelo educativo obligado por la coyuntura del coronavirus no solo es un tema que compete a las instituciones, estudiantes y padres, sino que también repercute de manera directa en las empresas proveedoras de insumos para el sector.



(Temporada escolar representa el 40% de las ventas anuales del sector).

Sin embargo, más allá de los retrasos en la producción y despacho de mercancías por los cierres de las actividades en el mes de abril, el presidente de Carvajal Educación, Armando Collazos, resalta que la no presencialidad de colegios y universidades no ha impactado las marcas de útiles escolares de la empresa y que los estudiantes deben regresar.



“Entendemos que la suspensión de las clases es necesaria, pero estamos convencidos de que esquemas 100% virtuales no son óptimos y que la ‘nueva normalidad’, debe tener un componente importante de presencialidad”. En este sentido, según Collazos el cuaderno, y en general la escritura, son esenciales para el desarrollo de la motricidad, por lo que no van desaparecer por la actual digitalización.



Durante esta temporada, a pesar del cierre de los establecimientos de comercio, Carvajal ha evidenciado un crecimiento del 300% en las ventas de su plataforma Tiendas Norma.



De otro lado, aunque hace algunos años vendieron la unidad de negocios de contenidos educativos, la empresa entiende que en la actualidad este es un foco importante. De hecho, la línea de productos Norma Divertimente, una metodología lanzada el año pasado que combina ciencia, tecnología y arte, está siendo de las más demandadas hoy en día por los colombianos.



(Siga estas recomendaciones para ahorrar al comprar útiles escolares).



“Los padres estamos buscando alternativas para que nuestros hijos no pasen tanto tiempo en pantallas. Estos son juegos divertidos, para compartir en familia o de concentración individual, que ayudan a desarrollar habilidades a través de resolución de problemas. Muy apropiados para el momento que vivimos”, dijo.



Finalmente, el empresario resaltó que la compañía viene manteniendo un crecimiento sostenido del 20% con el fortalecimiento de su presencia en el mercado mexicano y la apuesta al segmento femenino con marcas como Kiut.