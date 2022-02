El Edén quiere ser un destino turístico con más atracciones

El Edén Centro Comercial anuncia seis nuevas atracciones que fortalecen su oferta de entretenimiento y que le permiten abrirse paso como un destino turístico de Bogotá. De hecho, está en el trámite del respectivo Registro Nacional de Turismo, explica a Portafolio su gerente general, Ibonne Zabala.



La inversión en estas novedades que complementarán la oferta comercial ascienden a los $20.000 millones.



¿Cómo le ha ido al centro comercial?

En el 2020, en pandemia, nos pusimos a pensar cómo un centro comercial recién inaugurado, con espacios disponibles y que, desde el comienzo decidió ser punta de lanza en su oferta para hacer de este lugar único, debía retomar las estrategias para diferenciarse y de la mano de la Organización Luis Carlos Sarmiento se concibió el proyecto para complementar el entretenimiento.



¿En qué consiste?



Es un proyecto que le apuesta a cambiar lo que la gente vive en los centros comerciales tradicionales a través de una experiencia única de entretenimiento. Hoy tenemos unas canchas de fútbol 5 de operación propia, el parque familiar Arkadia, una nueva bolera tematizada de invierno, un Casino, la marca Cineland con nueve salas y el gimnasio. Son seis opciones.



¿Y qué viene ahora?



Montamos seis nuevas atracciones de operación propia, enmarcadas dentro de una plataforma de entretenimiento llamada Edéntainment.



Creemos que este concepto resume lo que queremos y es que se viva la mejor experiencia de entretenimiento del país. Esas seis diversiones son de clase mundial y nos referimos a atracciones que no existen en Colombia, algunas de ellas no existen en Suramérica o en Latinoamérica. Son producidas fuera del país.



¿Cómo es esta nueva oferta de entreteni- miento?



Las 3 primeras atracciones de Edéntainment SAS, operadas por El Edén Centro Comercial, estarán en funcionamiento antes de que termine esta semana: XD Theater, VR Simulator y Ropes Course y antes de 3 meses abrirán sus puertas el Rollglider, Cyber Arena y Trampoline Park. Para la ejecución de estas novedades, Edentainment contrató a tres de las empresas más grandes y de mayor trayectoria en el mundo del entretenimiento: Walltopia (Bulgaria), Iplayco (Canadá) y Dof Robotics (Turquía), con quienes se llevó a cabo la ejecución del proyecto en tiempo récord bajo los más altos estándares de calidad y seguridad.



Quedamos con 12 opciones de entretenimiento que nos deja como el centro comercial con mayor oferta.



¿Cuál es la inversión?

Está estimada en más de $20.000 millones. Además de la capacidad de invertir, vimos la oportunidad de aprovechar espacios vacíos que dejó la pandemia. Lo que se vio como una debilidad se volvió en una fortaleza. No sobra decir que este proyecto generó 100 puestos de trabajo en su desarrollo, permitió comercio internacional, intercambio cultural y tecnológico y certificaciones internacionales para operar con los estándares más altos de la industria del entretenimiento. De manera fija se generan 30 puestos que se unen a más de 300 que tiene el centro comercial. Creemos que es una apuesta transversal a la economía y que vamos a subir la vara con la que los centros comerciales van a hacer la oferta a los visitantes. Queremos sembrar esa semilla de excelencia.



¿Cómo quieren que sea reconocido El Edén?



El Edén Centro Comercial espera convertirse en destino turístico y en un eje de entretenimiento. La idea es reinventar la experiencia y que bajo techo la gente encuentre un portafolio tan importante de entretenimiento que se convierta en ese destino y cubra las necesidades transversales de toda la familia.



¿Cómo afianzar el concepto turístico?



El Edén está cerca al aeropuerto y al terminal de transporte. Además estamos trabajando con Anato y con Cotelco en la promoción de esta oferta, así como con Acecolombia, gremio de los centros comerciales, y con Acolap, el de los parques de diversiones.

También estamos en el diligenciamiento del Registro Nacional de Turismo con nuestra oferta, lo que le dará la seriedad al concepto de destino turístico. Estamos en unas conversaciones muy avanzadas. También tenemos claro que tendremos acuerdos con cajas de compensación, con fondos de empleados, con cadenas hoteleras.

¿Cómo se recuperan tras la crisis sanitaria?

Estamos recuperando tráfico. En el 2021 frente al 2020 creció cerca del 48%, llegando a los niveles del 2019.



Para este año tenemos una apuesta de seguir creciendo el 40% frente al año pasado.

Si el centro comercial hubiera operado todo el 2019 porque apenas operamos tres meses la proyección sería de cerca de 9,6 millones, en el 2020 se cayó a cerca de 3,6 millones y en el 2021 crecimos a 6 millones de visitantes y con la tendencia que traemos y las novedades esperamos completar el millón de visitantes al mes.



¿Cómo van en ocupación?



El año pasado terminamos con una ocupación del 75%, entendiéndose entre las marcas con las que tenemos negociaciones y que están en proceso de adecuación que abren en los siguientes meses.



La meta este año es lograr una ocupación por encima del 95%, completando así cerca de 60 marcas nuevas. Estamos en negociaciones con 25 marcas para los siguientes cuatro meses.



¿Y el indicador de visitas?



La idea es que la frecuencia que hoy está entre 2 y 3 visitas por mes crezca a número de 3 y 4 por mes con este nuevo proyecto y el ingreso de nuevas marcas.



