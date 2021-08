El espectro de Avantel estaría en vilo por la fusión con Wom

El decreto 934, con el que MinTIC define las nuevas reglas para la cesión de permisos de uso del recurso radioeléctrico entre las empresas de telecomunicaciones, podría dejar en vilo el espectro que tenía Avantel.



De acuerdo con la ministra de las TIC, Karen Abudinen, la idea del citado decreto es establecer las reglas para la cesión del espectro mejorando la calidad y cobertura de los servicios de telefonía móvil en las regiones.



La norma que fue publicada el pasado miércoles 18 de agosto, favorece la cesión del espectro por parte de Telefónica sobre los permisos que tenía Directv tras la subasta de 4G en 2012. En esa oportunidad también se impusieron unos compromisos y la compañía no los cumplió, por lo que quedo con 70 bloques en la banda de 2.500 Mhz.



Así las cosas, Movistar si fortalecerá sus capacidades en la banda de 2.500 Mhz luego de lograr un acuerdo con la empresa el pasado 25 de mayo, después de no poder participar en la subasta de 2019 por los altos precios.



Junto al espectro que tenía Directv desde 2014 la empresa negoció la infraestructura de la red y el espectro que soporta el servicio de internet, ya que la norma indica que el aval de alguna cesión no afectará los procedimientos administrativos en curso del proceso.



Además el MinTIC resolverá la solicitud de autorización de cesión del permiso de uso del espectro radioeléctrico dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación o desde que se apruebe la solicitud del cesionario relacionada con la presentación de un plan de transición tecnológica o de la adopción de medidas técnicas.



Además se detallarán las obligaciones de ampliación de cobertura, actualización, renovación o modernización tecnológica y demás impuestas en el permiso que harán parte de las condiciones de esta ejecución.



Para el caso de Movistar y Directv son poco más de 200.000 clientes, lo que representa más capacidad para los usuarios de los cuatro Operadores Móviles Virtuales (OMV) que Telefónica Movistar aloja en su red, así como a los clientes de los competidores que hacen uso de la misma mediante el Roaming Automático Nacional (RAN).



Para el caso del espectro de Avantel, la empresa posee 30 MHz en la banda AWS (1.700 a 2.1 GHz), Wom por su parte tiene 20 bloques en la banda de 700 Mhz y 20 más en la de 2.500 Mhz, pero la empresa no podría quedarse con el espectro de Avantel ya que el decreto establece que “ni el cedente ni el cesionario” disfruten de la normativa diferencial como la de operador entrante.



Según la regulación, la condición la obtiene un operador para tener una tarifa diferenciada en el uso y explotación del espectro y le da la posibilidad de acceder a condiciones diferenciales en cuanto a la remuneración del Roaming Automático Nacional (RAN), que es donde Avantel tiene las altas deudas con los otros operadores.



Las condiciones y esos descuentos en la remuneración de los valores regulados del RAN aplican por un término de cinco años desde el momento en que se concedieron permisos por el MinTIC y una vez finalicen los cinco años en su calidad de ‘entrante’ concluye.



Así las cosas, el ministerio TIC deberá revisar si los topes del espectro para las compañías se cumplen o si serán modificados para poder garantizar estas transacciones y de otro lado si Wom perderá la condición o el espectro de Avantel.



