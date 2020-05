El futuro promisorio de la BMC

En sus más de 40 años de historia, la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) se ha consolidado como un aliado confiable para el crecimiento de las empresas y el desarrollo de mercados en múltiples sectores de la economía.



(Bolsa Mercantil llega a 40 años con propósito).

Con $7,8 billones en bienes y servicios transados en los últimos años (de los cuales $1,6 billones se negociaron en 2019), $400.000 millones en financiación a través de repos y registros de $30 billones anuales procedentes del sector agropecuario, la relevancia de esta entidad vigilada por la Superintendencia Financiera es enorme.



En entrevista con Portafolio, María Inés Agudelo Valencia, presidente de la BMC, habló del buen presente por el que transcurre esta plataforma de negociación, se refirió al futuro promisorio de la entidad y destacó la manera en que la Bolsa continúa prestando sus servicios sin mayores contratiempos en medio de esta difícil coyuntura por el covid-19.



Para quien no lo sabe, ¿qué es la Bolsa Mercantil de Colombia y cuál es su mayor aporte?



La BMC es una organización única en Colombia fundada hace 40 años, enfocada en crear y desarrollar mercados eficientes, seguros y transparentes, y en apalancar el desarrollo de empresas mediante financiación no bancaria, información, conocimiento y tecnología.



En la Bolsa se pueden transar una infinidad de productos de varios sectores: desde el agropecuario, hasta el de energía. También contamos con una plataforma para registrar, compensar y liquidar cualquier negocio que se inicie fuera de la Bolsa, pero que requiere de una ejecución y liquidación eficiente y sólida.



Es importante resaltar que nos vigila la Superintendencia Financiera y que operamos mayoritariamente a través de comisionistas, lo que le tiene que dar mucha confianza a nuestros clientes.



Tenemos grandes expectativas en torno al futuro de nuestra Bolsa, incluso en estas épocas de incertidumbre, dada la solidez de nuestros servicios.



En estos 40 años de historia, ¿qué logros ha conseguido la Bolsa?



La Bolsa Mercantil de Colombia lleva cuatro décadas trabajando por el desarrollo y la formalización del sector agropecuario. Cabe destacar que la historia reciente nos ha llevado a ampliar nuestra oferta de productos.



Nos sentimos muy orgullosos del apoyo que le damos a los gobiernos en la compra de sus necesidades de bienes y servicios, así como de habernos convertido en la principal fuente de información de las transacciones de gas del país.



En últimas, nuestro rango de acción es bien amplio y, en este sentido, hemos apoyado el desarrollo de sectores claves de Colombia.



¿Cuál es el público objetivo de la BMC? ¿Con quiénes negocia?



Nuestro público es enorme, ya que tenemos la posibilidad de transar cualquier producto si este cumple con ciertas características. En este momento, la Bolsa es un escenario ideal para la compra de bienes y servicios por parte de cualquier entidad pública; así que estos son unos clientes invaluables para nosotros, así como todos los proveedores de los gobiernos.



Otros clientes fundamentales son los productores del sector agropecuario que encuentran en la BMC la mejor manera de financiarse, ya que el registro de sus facturas les permite diferir el pago del impuesto de renta al no ser sujetos de retención en la fuente. También son clientes nuestros los inversionistas que encuentran en nuestra plataforma una manera segura de invertir sus dineros.



Por último y no menos importante, la Creg, el Ministerio de Minas y Energía y los agentes de los mercados energéticos tienen nuestra atención permanente. Somos gestores del mercado del gas y esta responsabilidad nos la tomamos con la mayor seriedad y cumplimos con nuestras obligaciones, con miras ser una fuente de información veraz, objetiva e independiente.



¿Qué cifras pueden soportar su rol destacado en la negociación de productos agropecuarios, industriales, mineroenergéticos y otros commodities?



En cuanto a financiación en repos, recientemente se han transado más de $400.000 millones en subyacentes como fibra de algodón en transformación, cerdo en pie, azúcar, arroz cáscara nacional seco y blanco, entre otros. En la misma línea, se registran $30 billones del sector agropecuario cada año.



Igualmente, estamos trabajando en la habitación de nuevos subyacentes con el fin de que podamos ser un complemento a la financiación bancaria, más ahora que las empresas necesitan capital para dar continuidad a sus negocios.



Precisamente, ¿qué ventajas pueden encontrar las empresas en la Bolsa?



A través de nuestras plataformas, los medianos y pequeños empresarios que cierran sus negocios en la BMC pueden encontrar fuentes de financiamiento, a lo cual hemos llamado financiación no bancaria.



Quiero resaltar que la Bolsa está creciendo en la financiación no bancaria; nuestra entidad se está convirtiendo, cada vez más, en una plataforma en la que se encuentran pequeñas y medianas empresas con necesidades de capital e inversionistas dispuestos a ofrecer este financiamiento.



Por último, ¿qué perspectivas tiene la Bolsa a corto y mediano plazo?



Aunque el futuro es incierto, la Bolsa es un buen escenario para apoyar la recuperación de la economía luego de la pandemia. Desde antes de la llegada del covid-19, está en nuestros planes fortalecer el mecanismo de compras públicas y ampliar nuestro mercado hacia compras privadas. A su vez, vemos un futuro promisorio en dos áreas: la oferta de financiamiento a proveedores del Estado y el uso de la plataforma de la BMC pro parte del mercado de energía eléctrica. En ambos frentes estamos trabajando intensamente de la mano de nuestros reguladores, a fin de ofrecer estos productos a los colombianos en el menor tiempo posible.