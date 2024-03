Grupo Argos acelera en El Dorado Max y evalúa más proyectos térmicos

En simultánea con el proceso para cerrar el acuerdo por el Grupo Nutresa con el Grupo Gilinski, la matriz de inversiones Grupo Argos está desplegando este año inversiones por $2 billones, como parte del camino para concentrarse de lleno en el negocio de infraestructura.



En diálogo con Portafolio, Juan Esteban Mejía, gerente de Asuntos Corporativos y de Presidencia de la compañía, destacó que por ahora no visualizan un crecimiento inorgánico y que una de las tareas prioritarias es pisar el acelerador el proceso de estudios de factibilidad de la ampliación del aeropuerto El Dorado.



Tras acuerdo final con el Grupo Gilinski, ¿qué ajustes ven necesarios a la regulación ante este tipo de tomas hostiles, con ofertas tan consecutivas?



Hemos sido activos trabajando con la Bolsa de Valores, la Superintendencia Financiera, el Comité de Emisores y se ha venido avanzando en distintos frentes para tratar de tener un marco regulatorio más robusto que proteja los intereses de todos los minoritarios.



Los accionistas que vendieron en principio sus acciones a $30.000 posiblemente hoy no estén tan contentos cuando ven que el valor de la compañía era mayor y que después llegaron otras Opas superiores.

¿Cómo planean la entrada a la Bolsa de Nueva York?



Hoy estamos enfocados en la definición de la estrategia después del cierre del negocio con Gilinski. Queremos que cada vez Grupo Argos cada vez esté mucho más enfocado en su segmento de infraestructura, que sea una compañía mucho más pura, invertida en infraestructura y posterior a esa reorganización vamos a buscar que esta especie esté listada en mercados más eficientes.

¿Cómo estarán distribuidas las inversiones por $2 billones de este año?



Unos $540.000 millones se van a invertir en el negocio de energía, principalmente en el desarrollo de granjas solares en Colombia, es decir un 25%, y en eólico. Hoy Celsia tiene cerca de 300 megavatios solares instalados que representan casi el 40% de la capacidad instalada del país en energía solar y tenemos otros 400 megas para seguir creciendo en capacidad solar.



Otros $520.000 millones los va a invertir Odinsa en la ejecución de proyectos que vienen en curso, viales, y en gastos de desarrollo de la factibilidad de los proyectos que tenemos en curso. El más destacado y más grande hoy es el aeropuerto de Bogotá. Este año vamos a ejecutar una inversión muy grande en la factibilidad y en los estudios del proyecto, pero es que en realidad no es un proyecto de $500.000 millones, sino de $12 billones. Cementos Argos por su parte, va a invertir cerca de $500.000 millones en mejoramiento de su red logística y capacidad productiva.

¿Están viendo oportunidad de crecimiento inorgánico?

Como gestores de inversiones estamos constantemente viendo oportunidades. Pero para ser honesto, hoy vemos que una de las mejores inversiones que podemos hacer en Grupo Argos es recomprar nuestras propias acciones porque vemos que eso es de lo que más valor les genera a nuestros accionistas.

En Cementos Argos, ¿cuál es el potencial de expansión en EE. UU?

Tenemos el 31% de una compañía que tiene un potencial de crecimiento muy importante. En Estados Unidos hay un paquete de desarrollo de infraestructura, por la próxima década, muy relevante, de renovación de infraestructura vial, de aeropuertos y de vivienda.



Ahí hay una oportunidad grande también con los acuerdos que se firmaron en esta combinación. Nuestra planta de Cartagena es una de las plantas de cemento más eficientes del Caribe. Tenemos un contrato por un poco más de medio millón de toneladas por año para estar despachando desde Colombia y en la medida en que la demanda de ese país siga creciendo podremos exportar más.

¿Qué reactivación ven en la construcción local?

Si bien la demanda se desaceleró, no es un tema dramático, pero lo que sí nos preocupa es que el tema de licenciamientos y nuevos proyectos es bastante bajo.



Vemos con cierto optimismo los anuncios del Ministerio de Vivienda y del Gobierno, que ven que fomentando más inversión en vivienda y en infraestructura se le puede dar un mayor dinamismo a la economía.

Aeropuerto El Dorado. EL TIEMPO

¿La estrategia para Celsia será solo solar ante los líos con los eólicos? ¿No les preocupa la confiabilidad?

En el corto plazo en Colombia nuestras inversiones están enfocadas en energía solar, con 400 megavatios. La energía eólica no la hemos descartado y seguimos siendo dueños de los proyectos en La Guajira y eventualmente cuando se puedan desarrollar lo vamos a hacer.



El tema que nos parece relevante es la confiabilidad. Se contrataron como 4,4 megavatios principalmente de energías renovables no convencionales y lo térmico fue muy poquito.



Es importante que se fomente energía de respaldo que no tenga intermitencia. Vemos con buenos ojos que se puedan desarrollar proyectos que le den confiabilidad a la matriz energética del país en el futuro y tenemos proyectos en estudio para poder desarrollar o expandir plantas de tipo térmico.

En El Dorado Max, ¿cuáles son los tiempos de licitación y de inicio de obras de la ampliación?

La concesión actual se termina más o menos en 2030, y la capacidad ya está llegando a un límite. Tenemos que acelerar este proceso de factibilidad y la ejecución de la expansión del proyecto antes de que se venza la concesión.



El proyecto llevaría al aeropuerto a más de 60 millones de pasajeros anuales. Durante 2024 y 2025 vamos a estar avanzando en el desarrollo de la factibilidad, que es un tema bastante robusto. Sobre el proceso de adjudicación, no tengo todavía esa información.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Editor General de Portafolio