El laboratorio de cannabis Tarkus levantó 4,5 millones de euros

El panorama del cannabis medicinal está cada vez más en movimiento, esto después de que en el 2017 el Ministerio de Salud y Protección Social reglamentara la fabricación, uso de semillas y cultivo en el país.



En esa medida, el cannabis se usa de manera común para nauseas, vómitos, aliviar dolores, entre otros, como describe la Biblioteca Nacional de Medicina.



Portafolio habló con Alejandro Venegas, CEO de Tarkus Pharma Lab, el primer laboratorio de cannabis medicinal en la zona franca de Tocancipá.



En principio, ¿qué productos en específico ofrece la compañía?



Somos una empresa que tiene tres verticales: una enfocada en servicios industriales, donde tenemos un laboratorio en Colombia en el que se transforma la flor de cannabis para generar materia prima y goteros. Estos goteros tienen diferentes concentraciones de producto de las distintas certificaciones que tenemos. Tenemos licencia para manejar THC y CBD de grado farmacéutico.



Una segunda vertical es ya la línea de productos, allí ofrecemos una marca de cosméticos y tópicos para el dolor. Esta ya la lanzamos en México.



La tercera, está enfocada en estudios clínicos para dolor crónico con THC, con esto se espera poder utilizar esa bibliografía en la satisfacción de las necesidades médicas para prescribir cosas distintas a los aines, entre otros.



Una de las críticas que expertos hacen al uso de productos derivados del cannabis es que no hay certeza frente a los efectos secundarios, ¿qué opina de esto?



De hecho, es una de las cosas más valiosas, porque en los estudios que existen hoy en día, con unas concentraciones bajas, se ve que el cannabis funciona para los dolores crónicos, como en el caso de los dolores neuropáticos. Además, hay muy buena evidencia en que no tiene los efectos secundarios que otras medicinas sí tienen.



Un elemento clave es que se encontraron estudios que muestran que no generan adicción. Yo creo que esto se reduce a un tema de conocimiento y en la medida entre más se tengan estudios, más se va a utilizar.



¿Qué inversión han hecho?



Nosotros levantamos una ronda final del año pasado de 4,5 millones de euros. Esto es un hito importante por todo el contexto de inflación que se está viendo no solo en Colombia, sino en el mundo.



¿Cómo la están distribuyendo?



Ese monto fue para toda la compañía. Se destinó 1,5 millones de euros para comprar una empresa en España, para poder tener un canal comercial en Europa. Otra parte de la inversión se utilizó para poder llegar a flujo de caja positivo a finales de este año. Esto a través todas las certificaciones que hemos logrado en estos tres años que llevamos.



¿Cuáles son esas certificaciones?



La del Invima, en Colombia; estamos trabajando en la de Brasil, que es la Anvisa. Para Perú, por ejemplo, la del Invima se puede convalidar allá, así que se ahorra ese proceso.



¿Qué balance hacen de los tres años que llevan?



Hemos sido bastante austeros y eficientes con la alocución del efectivo. Eso ha sido importante porque si no lo hubiésemos hecho asínt, el gasto fuese mayor.



¿Y cuáles son las estrategias para llegar a ese flujo de caja positiva que están persiguiendo?



En principio, tenemos bastantes clientes. Además, como tenemos varias líneas de negocio en tres países: Colombia, Perú y Brasil, así como en Europa, entonces con esos canales de distribución abiertos vamos a lograr el flujo de caja positivo.



¿Qué producción está teniendo ya el laboratorio?



Podemos sacar tres cosas: el principio activo, que es el cannabis; goteros de grado fitoterapéutico y flor de cannabis. En goteros estamos sacando 350.000 al mes.



¿Qué nuevos proyectos tienen?



En Colombia vamos a crear el cuarto de flor, que se debe terminar de construir y alcanzar todas las validaciones, gestiones de calidad y lograr las certificaciones. Así, con esos permisos vamos a poder ayudar a muchos productores que tienen clientes afuera pero no tienen las certificaciones externas.



¿Por que apostar por el laboratorio en Colombia?



Porque este país es especialista en la cultura de siembra. Es decir, naturalmente se siembra buena flor. Además, Colombia tiene sol la mayor cantidad de días del año y se puede sembrar todo ese tiempo, a diferencia de Europa, donde hay estaciones y la mata de cannabis no crece igual. Por otra parte, los costos de producción son mucho más bajos comparados con otros países, esto hace a Colombia competitivo a nivel global.



¿Con esas nuevas certificaciones cómo esperan que se vean las cifras de la empresa?



Los márgenes, sin duda, deben mejorar. Pero, más allá de la retribución económica, lo importante es la accesibilidad a los mercados. Si yo quiero vender una flor de THC al 20% en Alemania, no la voy a poder vender igual que si tuviera el certificado.

CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio