‘El libro físico mantendrá su reinado’

La producción literaria colombiana se disparó durante la pandemia debido a que las personas tuvieron más tiempo para leer, pensar y dedicarse a escribir. “Esa fue una de las consecuencias positivas del aislamiento registrado en el 2020. En el país se editaban unos 2.000 libros nuevos anuales y se registraban alrededor de 6.000 títulos, mientras que el año pasado editamos 20.000”, aseguró Enrique González Villa, presidente de la Cámara Colombiana del Libro, a propósito de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2021, que inicia este viernes, de manera virtual.



¿Cuáles son las expectativas de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo 2021)?



Las expectativas son positivas. Se trata de un evento virtual muy distinto al que hemos realizado en años anteriores cuando hubo presencia del público, escritores, editores y empresarios.



En la feria de 2019 se realizaron ventas por $27.000 millones, producto de la comercialización de 900.000 libros. Estas cifras superan las de la Feria del Libro de Madrid (España) que es la más grande de Hispanoamérica en cuanto a concurrencia de público.



Estamos invitando al público a que ingrese a la feria de manera virtual, desde su computador, celular o tableta y si le gusta algún libro lo compre a través de la plataforma dispuesta para ello, o que vaya a la librería de su preferencia y lo adquiera en forma presencial.



¿Cuál es la principal novedad de la Feria?



La principal novedad es que el 100% de las visitas serán electrónicas. El año pasado hicimos una feria virtual y ya contamos con esa experiencia, pero este año ajustamos muchas cosas, especialmente la parte cultural. Los interesados pueden ingresar a la página web de la feria, escoger el libro que quieren, y luego lo compran en la plataforma.



La FILBo 2021 será una feria sin taquilla. El acceso a la página web es gratuito, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, Idartes y la Alcaldía de Bogotá.



Los expositores virtuales disponen de canales para mostrar su oferta y realizar transacciones a través de una plataforma de pago electrónica.



¿De qué magnitud será el aporte de la FILBo a la reactivación de la economía colombiana?



La posibilidad de acceder a la feria de manera remota y realizar compras virtuales será clave para la reactivación del sector, que el año pasado fue golpeado durante los primeros meses de la pandemia.



Este año nos estamos enfocando en la parte comercial, para reactivar a las librerías.



¿Cómo han recibido los empresarios del sector la decisión de que le feria sea virtual?



La petición mayoritaria fue que hiciéramos la feria virtual, porque la asistencia presencial de parte de los escritores iba a ser muy baja, especialmente los internacionales. Por eso se decidió que se hiciera digital.



¿Cuál fue la reacción de los compradores de libros durante la pandemia?



En 2020 tuvimos una caída del 15% en las ventas en las librerías. Sin embargo, en la distribución interna hubo un crecimiento debido a la comercialización a través de las páginas web. Eso ayudó a que algunas editoriales no fueran tan golpeadas. El mayor impacto se sintió en los libros importados por el cierre del comercio internacional.



El 2021 ha sido muy difícil para el sector porque empezamos con cierres y luego vinieron los paros, lo que ha afectado seriamente la distribución. Esperamos terminar bien.



¿Durante la pandemia, los colombianos aumentaron la lectura?



Sin duda. La gente tuvo más tiempo para leer. Sin embargo, eso no siempre se traduce en más ventas porque algunos se dedicaron a leer los libros que tenían guardados o releyendo los que son de alto interés.



¿Cuál es el peso de la industria editorial en la economía colombiana?



El sector editorial aporta más o menos el 1% del Producto Interno Bruto Colombiano, solo en ventas. El sector genera unos 15.000 empleos, en toda la cadena, incluyendo escritores, traductores, diseñadores, diagramadores, correctores, y hasta a los productores de papel y comercializadores. En promedio, los colombianos leen 2,7 libros por habitante al año. En España leen 10 libros por habitante al año y en Francia 20.



¿Cómo ha evolucionado la producción literaria del país?



Esto ha sido extraordinario. En los últimos años ha crecido muchísimo. Nosotros editábamos anualmente unos 2.000 libros nuevos, registrábamos unos 6.000 títulos y el año pasado editamos 20.000 libros. Además, existe un elevado número de autoeditores.



Libros de escritores que no se registran porque escriben e imprimen con recursos propios. Se trata de productos que distribuyen entre amigos y familiares. Los libros digitales son el futuro, pero el libro físico sigue siendo el rey.



En Colombia se imprime el 95% de los libros. Solo el 5% son digitales, especialmente los escolares y universitarios, aunque todo indica que este sector va a crecer porque existe una generación de nativos digitales que seguramente van a preferir el libro virtual.