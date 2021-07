El negocio del fútbol se reactiva con el regreso de público a estadios

Tras un primer semestre sin espectadores, este viernes, el fútbol profesional colombiano empezó a recibir nuevamente al público con el encuentro entre el Deportivo Independiente Medellín y Águilas Doradas, el primer partido del segundo semestre de la Liga.



(Así se vivió la reapertura del fútbol al público en Colombia).

El hecho se dio luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunciara el pasado jueves que la ciudad había superado el último pico de contagios de la pandemia y por tanto se podía dar paso a la fase dos de apertura, que incluiría el permiso para eventos con mayores aforos.



La noticia no solo fue un aliento en términos deportivos, sino también económicos, si se tiene en cuenta que luego de 496 días sin recibir asistentes, el total de boletas de este encuentro sería de $156.640.000 para el Club.



(Autorizan piloto para regreso de público al estadio).



Y es que de acuerdo con el Deportivo Independiente Medellín 1.120 entradas fueron destinadas para la tribuna norte, vendidas a la barra Rexixitencia, con un valor de $30.000; otras 1.238 se entregaron a la tribuna occidental alta a un precio de $80.000 y las 400 más a la occidental a un precio de $60.000.



Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la asistencia a este partido solo representa el 6,7% del aforo total del estadio, que tiene una capacidad para un poco más de 45.000 asistentes.



Además, de acuerdo con el portal especializado Transfer Mark, en 2019 el estadio Atanasio Girardot recibió en total por temporada en encuentros del Deportivo Independiente Medellín a 169.864 espectadores, y el promedio por partido rondaba las 18.874 personas, lo que le valió para posicionarse como el tercer equipo con mayor asistencia luego de Atlético Nacional y el América de Cali.



PÚBLICO EN ARMENIA



Seguido de Medellín, en Armenia el alcalde José Manuel Ríos también comunicó que 3.000 aficionados podrían acompañar al Deportes Quindío en su regreso a la primera división en el encuentro que el equipo desarrollará contra jaguares este sábado, a las 5:40 de la tarde.



“Qué mejor que recibir en la A al Deportes Quindío en su casa, con sus hinchas que han permanecido siempre fieles al equipo. Es por eso que vamos a habilitar este aforo para que podamos demostrar a nivel nacional que vamos a ser pilotos de este proceso, de esta nueva realidad”, dijo en su momento el mandatario.



Para este partido, que se desarrollará en el Estadio Centenario de Armenia fueron habilitadas las tribunas oriental, sur y norte. En el primer y el segundo caso el costo de las boletas tiene un valor de $20.000, mientras que en el último, el precio es de $15.000.



Si bien al cierre de esta edición no se emitieron comunicaciones oficiales de la venta preliminar de boletas, Portafolio calculó un rango estimado de lo que se podría recibir a partir de la venta de 3.000 boletas de $20.000 y 3.000 de $15.000. Lo anterior dejaría por taquilla entre $45.000.000 y 60.0000.000 millones al Club.



Esto quiere decir que, solo entre los estadios Atanasio Girardot de Medellín y el Centenario de Armenia, que anunciaron la admisión del público para los encuentros deportivos, cada uno con 3.000 asistentes, se estarían recibiendo en total más de $200.000.000.



No obstante, al contar a todos los equipos, el último torneo que se jugó con presencia de público, en el segundo semestre de 2019, tuvo 2,08 millones de espectadores.



Además, un informe de la Superintendencia de Sociedades del año pasado mostró que la taquilla es el tercero de los rubros con el que los equipos reciben mayores ingresos, con un 16,7% de participación, el cual para ese año se consolidó en $108.300 millones, correspondiente a todos los equipos de fútbol.



Esta cifra daría cuenta de lo que se ha perdido en este tiempo de pandemia por la suspensión de público en los estadios del torneo.



Los derechos deportivos (26,1%) y los derechos de televisión Dimayor (19,3%) son los categorías que tienen el mayor porcentaje de lo que deja el fútbol en el país. En el año antes de pandemia, estos representaron $168.900 millones y $125.000 millones, respectivamente.



Finalmente, es de destacar que en ciudades como Bogotá, en donde Millonarios y Santa Fe sumaban antes de la pandemia 215.589 asistentes al estadio El Campín, aún no tiene definida una fecha para el regreso del público al fútbol.



“Por ahora Bogotá no va abrir discotecas, conciertos ni fútbol, vamos a esperar a ver cómo nos va con el tema de educación y unas semanas más adelante, hacia agosto, examinaremos si pedimos o no un piloto”, expresó recientemente la alcaldesa, Claudia López.



COMPROMISOS CON PÚBLICO



En medio de la situación generada por el covid-19, otros encuentros de fútbol a los que se les permitió la asistencia de público fueron el del Deportivo Independiente Medellín contra el Deportes Tolima en la final en la Copa Colombia 2020.



Asimismo, miembros de las hinchadas de Atlético Nacional de Medellín y el América de Cali en la octava fecha de la Liga I-2021, pudieron ingresar al evento con un número limitado de asistentes.



Con respecto a la Selección Colombia, en el juego del 8 de junio de clasificatorias para Catar 2022, que se disputó contra la selección de Argentina, hubo 10.000 hinchas.



María Camila Pérez Godoy