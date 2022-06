El operador que más ganó usuarios en pospago

Tigo se consolida como el operador que más creció su base de usuarios móviles durante 2021. Así lo indica un reporte oficial del Ministerio de las TIC, que señala que la compañía pasó de 1.8 millones de usuarios pospago a 2.8 millones de clientes en esta modalidad.

De esta manera, Tigo creció su base de usuarios pospago en casi un millón de usuarios, superando a competidores como Claro y Movistar que registraron un crecimiento del 10% frente al 52% de Tigo.

El crecimiento exponencial que ha tenido la base de usuarios de Tigo tiene que ver con la renovación tecnológica que adelantó la compañía en los últimos dos años.

La actualización tecnológica y el despliegue de red que viene adelantando la compañía ha dado resultados: la red de Tigo fue calificada como la mejor red móvil de Colombia, según estudios y pruebas realizadas por Ookla y OpenSignal.

“CLIENTES QUE NO TRAGAN ENTERO”

“Actualmente, las personas no se dejan llevar por ofertas pasajeras de gigas y minutos, sino cuentan con una red que las respalde. Cada vez contamos con usuarios más especializados. El colombiano ahora pide más y sobre todo mejor conectividad. Los planes van y vienen: son parte del día a día. Pero lo que realmente vendemos los operadores son las redes”, explicó Marcelo Cataldo.

El ejecutivo destacó que, “históricamente en la industria el precio ha sido una variable sensible para el consumidor; sin embargo, la pandemia ha cambiado el comportamiento: cada vez son más importantes nuestros servicios para el día a día de la gente. Esto ha hecho que el usuario hoy no solo se fije en el precio, sino que ahora prioriza la calidad y la experiencia del servicio. ¿De qué sirve un precio bajo si no me puedo conectar cómo y cuándo lo requiero? Como se dice coloquialmente, hoy los usuarios móviles son clientes que no tragan entero”.