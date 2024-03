El operador Tigo reportó ingresos totales por $5,46 billones en 2023

De acuerdo con datos del operador Tigo, los ingresos totales consolidados de la compañía en 2023, que incluyen servicios móviles, para el hogar y venta de equipos, llegaron a los $5,46 billones, “superior en $22.000 millones frente a los resultados obtenidos en el 2022”.

En cuanto al Ebitda (Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization por sus siglas en inglés) la cifra se ubicó en $1,74 billones, lo que representó un crecimiento del 6,2% ($102.000 millones comparativamente con el año 2022), crecimiento superior al del ingreso por servicios.



En cuanto a la cobertura, el operador señaló que durante 2023 llegó a una población potencial de más de 42 millones de personas, “lo que representa cerca del 82% de la población colombiana”. Además, apuntó que el 30% de la cobertura de su red se encuentra en poblaciones rurales. “Tigo llevó servicios 4G de voz/internet a más de mil poblaciones que nunca habían tenido conectividad”.



“El logro más importante de Tigo durante la gestión de 2023 fue la capitalización por parte de nuestros socios, por valor de $600.000 millones. Logramos que nuestros accionistas dieran un voto de confianza a la compañía, a pesar del complejo escenario tanto interno como externo. Este fue uno de los pasos para tomar un nuevo impulso y continuar con nuestra transformación. Trabajamos en importantes cambios estructurales, en los procesos y en la optimización de recursos”, señaló Marcelo Cataldo, presidente de Tigo.



El informe del operador también incluyó el impacto ambiental. Según el operador durante el 2023 T recolectó 6.085 toneladas de equipos eléctricos o electrónicos. Asimismom, el 87% de módems y decodificadores recuperados fueron reacondicionados para volver a la prestación de los servicios fijos, aportando de esta forma a la economía circular.



Sumado a esto, Tigo señaló que redujo en un 10,4% la energía consumida, "logrando con esto que 2.904 toneladas de CO2 no fueran a la atmosfera en 2023", además compensó el 100% de su huella en alcance 1, a través, de bonos de carbono. "Compañía sigue haciendo esfuerzos para que su operación reduzca los impactos ambientales para prevenir el cambio climático", concluyó.





