‘El otro año habrá anuncios masivos de 5G’

A pesar de las sanciones de Estados Unidos consideradas como “injustas e irrazonables”, Huawei se ha enfocado en obtener buenos resultados en sus diversas áreas de negocios, como la venta de accesorios, audífonos, parlantes o tabletas donde el 2020 creció 65%, compensando parte de las pérdidas en la venta de smartphones.



(Huawei demanda a EE. UU. a la espera de recuperar el mercado perdido).

Además garantizó el funcionamiento estable de más de 1500 redes en más de 170 países, lo que ayudó al teletrabajo, la educación en línea y las compras por internet, colaboró con los operadores en el mundo y avanzó en más de 3000 proyectos de innovación 5G en más de 20 sectores, como la minería del carbón, la producción de acero, los puertos y la fabricación.



La empresa intensificó sus esfuerzos para desarrollar soluciones innovadoras para su ecosistema digital como el diagnóstico asistido por inteligencia artificial y basado en su nube, colaboró en el desarrollo de plataformas de aprendizaje en línea para más de 50 millones de estudiantes de primaria y secundaria. Han aprovechado la oportunidad para optimizar sus operaciones e identificar más opciones en la reactivación y pospandemia.



(Acelerar su transformación: el reto de las empresas).



César Funes, vicepresidente de relaciones públicas de Huawei Latinoamérica, habló de la región y el primer año de pandemia.



¿Qué pasó el año pasado en la región?



Lo que experimentamos en Huawei no fue distinto a lo que paso en general porque Latinoamérica fue de las regiones más impactadas y con fuertes caídas en el producto interno bruto derivado de la pandemia, pero China no, el contexto general de los resultados de la empresas tienen un crecimiento fuerte en casa, pero caídas de diversa magnitud en las demás zonas.



Ese contexto mixto fue el que dejó ver que el crecimiento resiliente que tuvo la empresa no fue igual en las regiones. En las líneas de negocio vimos un crecimiento que fue moderado en la mayoría de los casos, por ejemplo en la infraestructura de operadores, empresas y dispositivos.



En Latinoamérica si hubo un impacto mayor por todo el contexto de medidas y sanciones y también por la pandemia.



¿Qué vendrá y cuál es el plan con 5G?



De forma progresiva en el mundo se está viendo el avance y adopción progresiva y Latinoamérica está ya metida en esta carrera; tenemos claro que la región no se ha identificado por ser la primera en desarrollo tecnológico pero hemos visto que con la pandemia este tipo de avances en la transformación digital se han sentido más y por esto esperamos que así como en los ultimos meses y años se han dado pasos en la conectividad de banda ancha se siga invirtiendo y se destinen más recursos en el cierre de brechas.



Así podemos tomar un nivel más protagónico en unas industrias tienen una mayor demanda incluida Latinoamérica.



Desde 2019 hemos visto como los países se están alistando y planeando en 5G, pero hay dos elementos fundamentales para mantener ese interés: los incentivos de inversión en infraestructura, fibra óptica y sitios disponibles y el espectro, así que ya los países empezaron con las licitaciones y una de las más exitosas ha sido Chile, pero también esperamos hacer anuncios en Colombia, Brasil, Perú y Argentina. Hemos apoyado los pilotos y pruebas que está alineado al desarrollo de la banda y también hemos visto algunos retrasos en las licitaciones por la pandemia pero nos ha servido para crecer en la expansión de 4G que antes estaba en 70% y ya esperamos tener una superior al 80% en la región.



Hemos escuchado a diversos operadores y estamos trabajando en Perú y Argentina, este año tendremos anuncios para las ciudades inteligentes y clústers y en 2022 tener anuncios más masivos.



¿Cómo vieron el efecto en los ‘smartphones’ y la acogida en otros tipos de dispositivos?



El smartphone seguirá siendo la base de nuestra estrategia, 1+8+N, el año pasado hicimos lanzamientos y generalmente están vinculados a los headquarters porque están vinculados a las capacidades más sofisticadas como el mismo 5G, estamos alistando ya el lanzamiento del P50, también hemos impulsado otras series como la M o la G y mantenemos los dispositivos accesibles para la región en terminos de funcionalidades y precios.



La estrategia del 1+8+N, nos ha dado la posibilidad de ver los otros dispositivos que serán necesarios en la transformación digital de las actividades, de los usuarios finales y de las verticales también, no es solo el smartphone, son los werables, las tablets, los computadores, las pantallas, las gafas, los módulos para los autos, los dispositivos de audio y los parlantes y la posibilidad de conectarse a todos estos dispositivos con inteligencia.



¿Qué más trabajarán?



Seguiremos desarrollando equipos también para conectar a los usuarios a la medición de servicios públicos, también en el desarrollo de los que nos ayuden a hacer a las ciudades más inteligentes.



También estaremos en el desarrollo de los equipos de los autos del futuro, los autónomos, no solo el automóvil actual, ya tenemos una fábrica de ultimo ensamble en Brasil, que está totalmente automatizada con 5G y donde los robots están usando nuestra tecnología, sin ser los que hacen los vehículos o robots. De igual forma estamos en los puertos para mover la mercancías y nos ha ayudado a hacer más eficientes y nos ayuda a disminuir riesgos en las personas.



En minería estamos trabajando en la automatización y transformación digital, en China hay más de 10.000 ejemplos en los decidimos invertir y sabemos que se puede aplicar en el corto plazo en la región, vemos que nuestro aporte en la transformación es y será relevante.