¿El pico y placa impulsará la movilidad sostenible?

Tras el anuncio de la extensión de la medida del pico y placa en la capital del país, que ahora rige desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00p.m. de lunes a viernes, se espera que la venta de bicicletas y otras líneas asociadas, como las patinetas y bicicletas eléctricas, tengan un incremento significativo, de acuerdo con empresarios del sector.

Y es que si bien las nuevas alternativas de movilidad sostenible han ganado popularidad en los últimos meses, por cuenta de la pandemia, también se han presentado alzas en los precios de estos vehículos.

El último reporte del Dane destacó que mientras la inflación general del país durante el 2021 se ubicó en 5,62%, la categoría motos y bicicletas con motor (nuevas o usadas) tuvo un incremento de 10,8%, mientras que la categoría de compra de bicicletas (nuevas o usadas) registró un alza de 11,40%.

Frente a esta tendencia del mercado, Carlos Ballesteros, fundador y gerente de Bike House, destacó que si bien se han visto incrementos en los precios en los últimos meses, existe un optimismo por parte de los empresarios para que las ventas mejoren este primer semestre del año, teniendo en cuenta la nueva extensión del pico y placa.

“La diferentes situaciones externas han llevado a que los precios de las bicicletas incrementen, a esto se le suma las medidas impositivas del Gobierno. Como empresa buscamos que el cliente final no sea el más afectado, es así como hemos asumido costos y cerrado alianzas con bancos para que los usuarios tengan tiempos adicionales de pagos para la adquisición de bicicletas o patinetas”, dijo Ballesteros.

De acuerdo con Estefanía López, fundadora de la empresa Ozono eBikes, compañía que vende patinetas y bicicletas eléctricas, las expectativas de ventas para este año “son muy altas”.

“El 2020 fue un año muy bueno, las personas no querían subirse a un medio de transporte público y se volcaron a comprar bicicletas y patinetas eléctricas. No obstante, en 2021 se vio una disminución en ventas porque no estaban los insumos, los pedidos se demoraron y encima se dio la subida del dólar, factores que afectaron al negocio. Este año esperamos que las ventas tengan un alza positiva. Con la medida del pico y placa ya empezamos a tener pedidos de clientes en Bogotá”, dijo López.

Asimismo, la cofundadora de Ozono eBikes señaló que también la empresa ha reportado pedidos de bicicletas eléctricas en Medellín, Manizales y Pereira.

“Actualmente nos pueden encontrar en siete ciudades: Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Cúcuta, Villavicencio, Manizales y Bucaramanga con toda nuestra oferta”, resaltó López.

NUEVAS ALTERNATIVAS

Pero la compra de vehículos sostenibles no es el único modelo de negocio que espera crecer en la capital durante este 2022, ya que existen alternativas, como la que propone la empresa Mía Scooters, que es la de arrendar.

“Sin duda esperamos que el negocio de renta de bicicletas y patinetas eléctricas se reactive fuertemente en este año. Actualmente, contamos con cuatro planes de renta: un plan mensual, trimestral, semestral y anual. En promedio, el ticket de arriendo mensual está en $80.000”, explicó Daniel Bernal, gerente de Mía Scooters.

En cuanto a su línea de ventas, Bernal afirmó que está ha empezado a tener un buen impulso a raíz de la extensión del horario del pico y placa. “La pandemia cambió, sin duda, la movilidad, y las personas no quieren pasar tanto tiempo en el servicio público. Nuestra apuesta es cerrar el 2022 con un crecimiento del 50% en ventas y en alquiler de vehículos alternativos. Además contamos con un convenio con la aseguradora SBS para que los clientes puedan asegurar sus vehículos”, agregó.

MATRICULA DE BICICLETAS

A través de la expedición del decreto 242 de 2021 se estableció la obligatoriedad, a partir del primero de enero del presente año, de realizar el “Registro Bici” en Bogotá, con el fin de consolidar una herramienta de verificación de propiedad.

Además, este proceso tiene como finalidad mitigar el robo de bicicletas que se sigue presentando.

