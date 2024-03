Everfit apunta a más negocios en España y El Caribe este año

Everfit consolidó su aterrizaje en España y espera llegar este año al millón de euros en ventas. En total, con Colombia y el resto de países en donde tiene clientes, se ha fijado como meta en 2024 vender US$20 millones. Así lo anuncia su gerente, Juan David Mejía, en diálogo con Portafolio.



(Vea acá: Kellanova: El cambio de nombre de Kellogg's)

Asimismo, el ejecutivo explica los avances en el mercado internacional, en donde sobresale la marca en El Caribe, profundizando su propuesta de valor en el sector de hotelería de alta gama, principalmente en Jamaica, Bahamas y República Dominicana, mercados cuyas ventas ya se acercan al 15% de la facturación total.



¿Cómo estuvo el 2023?



El año pasado fue un año muy bueno, en términos generales logramos ventas por cerca de 17 millones dólares, cumplimos el presupuesto tanto en ventas como en Ebitda. Crecimos el negocio pero creo que todo eso tiene su origen en nuestra claridad competitiva y en la consistencia que hemos tenido en estos años alrededor de los segmentos que atendemos. Tenemos tres frentes comerciales.



(Siga acá: Demanda de patentes cae un 1,8 % a nivel global en 2023)



En esencia somos un vestidor de moda corporativa, lo que significa que trabajamos en un mercado ciento por ciento B2B alrededor de soluciones de uniformes para grandes empresas y lo hacemos incorporando servicios logísticos, brindando a los clientes la alternativa de que pueden comprarlo todo -muchas veces deben comprar zapatos, uniforme operativo o el de los comerciales con diferentes empresas-. Y todo está articulado con tecnología.



¿Cuáles son esos frentes?



Uno está en Colombia alrededor de compañías grandes a las que les importa mucho su marca y que su personal refleje esa marca, acá tenemos clientes como Avianca y Davivienda.



El otro es el mercado que se ha puesto en marcha en Estados Unidos y El Caribe, enfocados en hotelería de alta gama y entretenimiento y el otro es el negocio de Latam, un único cliente que tratamos como un negocio por el tamaño que tiene. Hace un tiempo hablamos de poner un pie en España y lo logramos.



(Vea acá: Áreas que tendrán un rápido crecimiento por el uso de la IA)



¿Cómo es lo de España?



En el primer semestre estuvimos explorando una adquisición y terminamos haciendo un joint venture con una compañía en Barcelona que se dedica al mundo de la moda corporativa más enfocada en temas de merchandising y uniformes. Ya empezamos y tenemos unos tres a cuatro negocios, abrimos una oficina con una persona que está profundizando localmente en el mercado y este año el gran reto, después de haber puesto la banderita, es vender un millón de euros.



Tenemos una expectativa muy grande por lo que pase allá y la verdad es que arrancó el año con resultados muy positivos y estamos muy optimistas con lo que pueda pasar allá.



¿Cuáles son los resultados?



Nos fue bien en ventas pero como nos pasó a todos los que tenemos endeudamiento en Colombia, los intereses y el alto costo del crédito se consumió gran parte todo lo que habíamos generado. Terminamos igual que el 2022 en positivo, pero con una cifra que no nos deja para nada contentos.

Eso, sumado a la diferencia en cambio porque más del 70% de nuestras ventas se facturan en monedas diferentes al peso colombiano.



Sin embargo lo que pasó a comienzos del año con el efecto Petro cuando se trepó el dólar y después se devolvió, nos pegó duro a nivel de diferencia y afectó los resultados.



¿Las perspectivas son mejores ahora que tienden a bajar las tasas de interés?



Desde lo comercial, esperamos tener un crecimiento más o menos orgánico en ventas pero estamos siendo supremamente agresivos en la eficiencia del negocio. Estamos tomando iniciativas transversales tanto en nuestra planta de producción, como en los procesos a través de distintas herramientas, reingeniería de procesos y optimización de la planta de personal.



Entonces esperamos un negocio mucho más eficiente, mucho más productivo. Esto nos debe dar mayor capacidad para generar caja del negocio. La meta sería de unos US$20 millones en ventas y un Ebitda del 15%.



(Lea acá: Sotftek ofrece curso de capacitación sobre la industria TIC para mujeres)



¿Qué más se proponen?



A nivel de capital de trabajo, seguir en lo que empezamos a trabajar que es el replanteamiento del modelo de negocio para hacer que los ciclos sean de tres a cuatro meses y no de 8 a 10 meses que era como estábamos antes.



Eso pasa con manejo en el plazo con proveedores y un mejor proceso de abastecimiento y mejores términos de negociación con los clientes y mejora en la gestión de anticipos. Le estamos apuntando a una reducción entre el 30% y el 40% al capital invertido en el negocio y que esto libere una caja cercana a los tres millones de dólares.



Además, la expectativa de nuestros accionistas y la junta directiva es que independientemente del ritmo que bajen las tasas, el nivel de endeudamiento de la compañía se reduzca significativamente, del 40% en los costos financieros y en general en la deuda.



¿El comienzo de año arrancó bien, pensando en las metas?



Aunque en Colombia se crece, cada vez el negocio por fuera es mayor. La meta es que de esos 20 millones de dólares, entre 25% y 30% es en Colombia y eso hace que no estemos tan atados a los vaivenes de la economía nacional. Por eso las perspectivas son positivas.



El año comenzó bien, históricamente el primer trimestre es bajo en el negocio de moda corporativa porque no hay entrega, pero ya vamos en casi US$3 millones entre enero y febrero y eso nos tiene satisfechos. En general, hay una buena dinámica. Se ven las eficiencias operativas.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio