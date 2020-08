‘El proceso de compra de vehículos siempre empieza en digital’

Con un nuevo lanzamiento, Ford busca fortalecer su participación en el país. A pesar de que con los confinamientos han aumentado las ventas digitales, como lo manifiesta José Armando García, director general de Ford Colombia, el tráfico en puntos de venta es mucho más decidido en la compra, por lo que la marca confía en que la curva creciente

de recuperación de los últimos dos meses a causa de la apertura se mantenga.



(Lea: Ventas de carros, lejos de las cifras del 2019)



¿Cuál es el nuevo lanzamiento de Ford?

​

La nueva versión de la Ford Escape Híbrida, es una variante llamada SE Sport. Esta camioneta viene a complementar un trabajo que ya viene adelantándole Escape Ford Titanium desde finales del mes de abril, sólo que en esta oportunidad vamos a estar ubicados en una franja de precio cercana a los $127 millones.



¿Qué expectativas de venta tienen con este lanzamiento?



En materia de volumen creemos que en total la Escape es un producto que, en sus dos variantes híbridas, debe estar haciendo entre 80 y 90 unidades por mes, una vez se siga confirmando la recuperación del sector. Y de esas 80 unidades, esta nueva versión debe contribuir con cerca del 60%, es decir, unas 50 unidades mensuales.



¿Cuál es la relevancia de los vehículos híbridos en este momento?



Tanto el Gobierno Nacional como los locales están queriendo promover el consumo de tecnologías más limpias, que permitan contribuir positivamente a reducir las emisiones contaminantes.



Entonces, hemos visto más ciudades que se suman a eliminar la restricción del pico y placa, y esto es muy favorable para el consumidor y las familias ya que con un solo vehículo pueden suplir las necesidades y no tener que comprar dos carros. Asimismo, hay una serie de incentivos como el impuesto a las ventas, que pasa del 19% al 5%.



¿Cuántos vehículos híbridos tiene Ford en el portafolio?



Ahora tenemos tres productos híbridos: el Ford Fusion, que es un sedán, de un lujo impresionante, y las dos versiones de la nueva Ford Escape, la Titanium, y la SE Sport. No es lo único, seguimos avanzando en ese camino.



¿Cómo ve al sector?



Hemos visto una tendencia creciente desde que se dio la reapertura del sector a partir del 11 de mayo. Tenemos algunas inquietudes con lo que pueda pasar en agosto debido a las cuarentenas por localidades que se están dando en Bogotá, y lo mismo la restricción de los fines de semana en Medellín. Entonces esperamos que a finales de agosto, o máximo a mitad de septiembre, se siga confirmando esa tendencia.



Creeríamos que el sector puede llegar a vender cerca de 170.000 y 180.000 unidades para final de este año comparado con un año 2019, en el que se lograron comercializar 274.000, lo que representaría una caída cerca al 35%.



¿Y cómo le ha ido a la marca?



No ha sido nada fácil. El año inició con una buena dinámica que se mostró así en enero y febrero. Marzo funcionó a media marcha, y en abril las ventas fueron casi nulas, dándose la recuperación progresiva desde el 11 de mayo, cuando se permitió la apertura de las salas.



Nosotros desde Ford le hemos apostado muchísimo a la venta virtual y vamos a seguir trabajando en esa línea.



¿Cómo están esos canales digitales?



Es algo en lo que ya veníamos trabajando desde algún tiempo atrás y es que el proceso de compra de vehículos siempre empieza en digital. El cliente quiere primero indagar, documentarse, conocer la marca, compararnos con otras y habíamos visto un incremento en el tráfico del website. Cuando aparece la pandemia, esto se acelera y pasamos de tener cerca del 5% de las ventas digitales a tener alrededor de 20%. No estamos todavía en una etapa final, pero seguimos avanzando.



¿Y qué han notado en los concesionarios?



No estamos todavía en una etapa de normalidad. Sí se ha notado una disminución importante en el tráfico de los puntos de venta, que se compensa de alguna forma con el incremento del digital.



El del punto de venta es un tráfico más decidido a la compra y hemos tenido reducciones significativas. Hoy estamos cerca al 40%, en comparación con lo que teníamos antes de la pandemia, hay una reducción del 60% de la visita a los puntos en todo el país.



¿Qué innovaciones hay en la marca?



Hay una serie de iniciativas en las que está Ford, y la gran mayoría de ellas se engloban en una apuesta por el medio ambiente. Ford quiere que para el año 2035 en todas sus líneas de producción y sus plantas en el mundo se opere con energía 100% renovable.



Entonces, para que esto se logre, es necesario realizar una gran cantidad de implementaciones en estos años previos, que nos van a permitir tener cada vez más fábricas automatizadas y eficientes en el uso de los recursos y el manejo de los desechos.



¿Qué piensa de quienes dicen que este es el momento del usado?



Todo esto es una cadena. Muy seguramente sí es probable que el segmento que reaccione más rápido sea el de los usados y los de bajo costo, pero al final quien vende es usado seguramente va a querer comprar uno nuevo, y esto un círculo virtuoso que se genera allí en operaciones de compra, venta, de adquisiciones para que las familias puedan estar movilizándose en su vehículo particular.