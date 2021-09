‘El reto más grande en pospandemia será cómo innovar’

En el edificio de Laboratorios e Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana; Honeywell inauguró el primer Centro de Control y Automatización Industrial en la facultad por más de 530 millones de pesos, con el cual se promoverán el desarrollo de talento en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) en beneficio de más de 200 estudiantes anualmente.



Los laboratorios del edificio además de servir para la academia por su equipamiento de punta también prestan labores a la industria nacional en diversos campos. El del nuevo centro tendrá impacto directo en petroquímica, metalúrgica, textil, farmacéutica y energética con tecnologías que forman parte del portafolio de soluciones de Honeywell Building Technologies (HBT), una de las divisiones de negocio de la compañía.



Shane Tedjarati, presidente de Regiones de Alto Crecimiento de Honeywell habló del futuro de la región, los retos tras la pandemia y su legado en el cargo que ahora ocupará Ben Deiggs.



¿Qué esperan lograr con esta alianza con la Universidad?



Esta relación con la Javeriana tiene más de 10 años, pero hace parte de nuestra estrategia global, elegimos a los mejores del mundo para colaborar y para poder construir y apoyar a las nuevas generaciones en las ciencias, la tecnología y la ingeniería.



Nosotros creemos que lo que estamos dándoles a estos jóvenes son situaciones del mundo real y no solamente la teoría.



Al hacer estas alianzas y traer estos ejemplos le damos mejores científicos al mundo.



Uno de los retos más grandes que tiene Colombia y Latinoamérica, es el cambio climático, seguridad, control de energía y el tener edificios saludables, lo que hicimos fue traer todos estos elementos y los pusimos en el laboratorio, respondiendo a una visión que teníamos hace más de dos años y ahora tiene mucho más sentido pues son distintos elementos de la ciencia los que se han tenido que juntar para enfrentar los problemas globales.



¿Cómo se une esto a la empresa local?



Estos controles industriales que tenemos en el laboratorio también los tenemos aplicados con las empresas colombianas con las que trabajamos como Ecopetrol, y lo que buscamos en ambos ámbitos es ser eficientes energéticamente y lo bueno es que desde el día uno ya se sabe como se hace, funciona y como podría mejorarse.



Ahora, las personas están pensando como volver a los edificios y como confiar en que están seguros en estos espacios y esto hace parte de una de las grande iniciativas que tenemos, que incluye el monitoreo, los filtros o la seguridad.



Ahora que se acerca el cambio en su posición ¿Cuál cree es el legado que deja en el país?



Hemos estado acá por muchos años y ha sido todo un viaje. Cuándo elegimos un país estamos ahí por largo rato y para ser locales en el desarrollo de habilidades y capacidades. Hasta el momento hemos trabajado con mucha seguridad con buenos aliados como Ecopetrol o Avianca pero también trabajamos con empresas nuevas que están llegando y es en distintos sectores, hay bancos, supermercados, distintos edificios y una de las cosas que yo veo es que va a ser clave es la cadena de suministro, porque así como llegan las empresas de manufactura también hemos visto el desarrollo del e-commerce y como se ha vuelto cada vez más serio. Lo que buscamos es ser de los habilitadores de la cadenas y e-commerce en el mundo.



Colombia es uno de los pocos países que tiene lo que llamamos la fórmula cuatro. No es que solo vengamos y vendamos las soluciones o que estemos en una sola parte sino que queremos hacer un gran desarrollo o parte integral, porque este país es un gran aliado de los Estados Unidos, así que trabajamos en la defensa del país y buscamos la mejor manera de proveerlo.



¿Cuáles cree van a ser las fortalezas con las que quedará el país y sus firmas tras la pandemia?



Los países que pusieron a la ciencia y la tecnología a resolver los problemas en distintas áreas como el transporte o el cuidado de la salud, la manufactura o la automatización dieron una gran atención a lo que se requería en seguridad y en cuidado y creo que esa política realmente importó.



Colombia puso sus habilidades en ciencia y tecnología al frente para apalancarse en ellas y hacer del país un lugar más seguro y un lugar donde las personas realmente quieran estar y venir o invertir y eso también hace parte de nuestra fórmula.



Muchos de los cambios que la pandemia impulsó ya se estaban trabajando y ahora las personas realmente saben como aprovechar y hacer las operaciones remotas, ya se entiende como se pueden usar estos controles para ser efectivo y eficientes y para hacer estos negocios con soluciones globales en problemas locales, eso es algo que la aceleración ha dado en la resolución en las industrias.



Creemos en Colombia y más en el región para hacer las cosas de manera eficiente y podemos proveer las soluciones que ahora con la pandemia sabemos nos hará una mejor compañía.



¿Cuáles serán los retos en las empresas en pospandemia?



Los retos son similares a los que tienen otras partes del mundo y el más grande es cómo innovar y seguir evolucionando al tiempo que lo hacen los clientes.



No es nada diferente a lo que ocurre en otra parte pero son distintas las necesidades en cuanto a los recursos para hacer el desarrollo que el mundo necesita, hay muchos recursos en Colombia y en la región, solo es cuestión de entender y responder a lo que la nueva tecnología puede impulsar. Tenemos diversos negocios que nos pueden hacer más fuertes como el aeroespacial, pero también estamos en los edificios, la automatización industrial, seguridad y productividad de trabajadores y la idea es seguir creciendo con ellos y adaptarnos al cambio.



