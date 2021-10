El retorno a las oficinas, la otra señal de la reactivación

En la ruta que lleva a la reactivación de la economía, ahora aparece el retorno a las oficinas como otra señal positiva.



En la medida en que los contagios caen y la vacunación aumenta, las corporaciones toman decisiones para volver a la presencialidad. Algunas optan por pilotos de alternancia, que garanticen distanciamiento y normas de bioseguridad.



Hace poco Fenalco le preguntó a los comerciantes si sus trabajadores del área de administrativa continuarían en la modalidad de trabajo en casa o teletrabajo. A esto el 65% dijo que no y otro 15% respondió afirmativamente. Un 20% dijo que no lo había definido.



En el futuro inmediato el 47% señaló que la modalidad de trabajo en casa haría un día a la semana, un 17% estuvo a favor de que sea dos días, un 15% más de dos días y apenas 21% se inclinó por la opción de que esta práctica sea continua.



Varias empresas tienen los planes para que directivos y colaboradores se encuentren en su espacio de trabajo. Por ejemplo, Tigo comenzó con un plan piloto que se adelanta en Bogotá, Barranquilla, Pereira, Montería y Sincelejo.



Otro caso es el del sistema financiero. Desde hace dos meses la mayoría de entidades decidieron comenzar a regresar su fuerza administrativa y operativa en oficinas y call centers en procesos de alternancia para evitar aglomeraciones.



Por su parte, la compañía Mazda tiene a su personal en teletrabajo, pero evalúa la forma de regresar a sus sedes. Otras organizaciones descartan esa opción como Ford que prefiere hacerlo el año que viene, bajo un modelo híbrido.



Portafolio consultó varios sectores que se benefician de las dinámicas de las sedes corporativas. Y, en efecto, se ha notado que la reactivación se ha acelerado gracias a que el personal de las empresas están retomando su rutina laboral.



Como es de esperarse, el primero en mostrarlo es el sector inmobiliario. De acuerdo con Century 21, esta ocupación ronda el 50% del mercado y la tendencia es que el porcentaje siga en crecimiento en la medida en que los empresarios programen la presencialidad.



“Las oficinas actuales, las que ya venían trabajando, están reportando una ocupación entre el 40% y 50%. Estamos viendo un regreso paulatino”, dijo Alberto Rodríguez, presidente de inmobiliaria Century 21 en Colombia.



MÁS CORRIENTAZOS



Las zonas corporativas también han visto reavivar los sitios que ofrecen los populares ‘corrientazos’ así como la adecuación de los casinos que atienden la alimentación del personal.



“En Makro, gracias a nuestro cliente profesional, hemos notado la reactivación económica en el aumento de ventas de productos como el café, el té , los elementos de aseo general , carnes como pollo, cerdo y res y bebidas suaves, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Esto sugiere que más personas están retornando a las oficinas y que se han reactivado sectores como el de los restaurantes y bares”, dijo Eric Pell, director de desarrollo de clientes en Makro Colombia.



En Frubana, plataforma especializada en atender este segmento, Carlos Upegui, Head of Growth, comentó que “ hay una fuerte recuperación de los restaurantes por el factor del regreso paulatino a las oficinas, las personas que han regresado por lo general almuerzan por fuera de sus hogares, cosa que no lo veíamos hace un tiempo atrás”.



A su turno, Juan Carlos Cuartas, Service Operations Director de Sodexo S.A.S anotó que, efectivamente, hay una tendencia de regreso a la sedes de las empresas.



“Pensamos que los lugares de trabajo deben aplicar una administración de espacios -Facility Management- donde las personas puedan socializar con el fin de volver más atractivos los lugares de trabajo, pues para nadie es un secreto que el concepto de la oficina ha cambiado, ahora se va a compartir y trabajar en proyectos formalizados”, indicó.



MOBILIARIO Y EQUIPOS



Ángela Neira, gerente de Eventos Colombia Diseño y Comunicación, indicó que a “las empresas a las que les prestamos servicios de producción de mobiliario comercial para sus oficinas, comedores y líneas de autoservicio, han empezado a retomar paulatinamente sus actividades, lo cual abre nuevas oportunidades”.



Juan David Suárez, gerente de mercadeo de Lenovo, señaló que en términos generales es temprano para ver impactos destacados, sin embargo sí se han dinamizado las solicitudes de actualización y renovación de hardware, además de temas de infraestructura, redes y servidores.



MOVILIDAD Y SERVICIOS

​

La movilidad en las ciudades también son reflejo de la vuelta a los puestos de trabajo. De acuerdo con un análisis de la plataforma Beat, en las zonas más comunes de oficinas en Bogotá el incremento en viajes ha sido del 45%, en comparación con el mismo periodo de 2020. Igualmente, DiDi destacó que los servicios también habían incrementado hacia los destinos de ocio como centros comerciales, restaurantes y bares.



Cabify Empresas señaló que en este último trimestre del año espera tener un crecimiento del 20% con respecto al tercer trimestre de 2021, debido al favorable panorama.



Hasta en el consumo de servicios públicos se nota que han entrado en operación más sedes corporativas. Para Camilo Sánchez, presidente de Andesco, “con el retorno a los lugares de trabajo, se ha venido incrementando gradualmente, pero no llegará a niveles prepandemia por dos razones: una, hay más conciencia en el uso racional, y la otra, como hubo mucho recorte de personal, también se registrará un decrecimiento”.



LOS EVENTOS CORPORATIVOS TAMBIÉN REVIVEN



Con más oficinas en actividad, los eventos corporativos repuntan. Según Migración Colombia, este año, por motivo de negocios han ingresado al país 34 mil viajeros.



“Respecto al turismo de convenciones, se prevé que hay una demanda acumulada, porque en nuestro país realizar este tipo de reuniones no son tan costosas como en otros sitios del mundo”, dijo Gilberto Salcedo, vicepresidente de turismo de ProColombia. “Las convenciones trabajan desde un modelo híbrido. Podemos tener un gran número de asistentes sentados en una reunión y participantes en los streaming”, señaló.



La entidad mantuvo la reserva de unos 380 eventos programados en el 2020 para este año, con su plan “Cambia la fecha no el des- tino”. Ahora, cambió a “Haz tu evento en Colombia”