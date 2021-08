‘El rezago digital del país es una oportunidad’

En medio de un crecimiento acelerado en la facturación, la multinacional Ingram Micro tiene claro su objetivo en el mercado colombiano: ser el número uno de la distribución de equipos y servicios de tecnología.



Su gerente general, Juan Andrés Mejía, dice que la compañía considera al país como atípico, “con gran potencial de desarrollo hacia adelante pero muy rezagado en su transformación digital, y la empresa quiere estar ahí, como protagonista, para suplir esos cambios en las empresas”.



¿Cómo estaban en el 2019 y cómo han trabajado en la pandemia?



Teníamos una subsidiaria en Colombia que era bastante pequeña el cierre del 2018, frente a lo que es Ingram en el mundo. Era una operación de unos US$60 millones, hasta que se decide apostarle a Colombia e invertir por su aceleración.



Entonces hemos tenido un viaje de crecimiento que nos ha traído hasta acá con alzas de 125% en los últimos años. Cuando llegó la pandemia pensamos que se iba a truncar el plan de expansión, pero vimos lo contrario: la demanda por tecnología desde inicio del 2020 hasta la actualidad ha sido quizás mayor de lo que era antes de la crisis, y eso nos ha ayudado a acelerar el plan que teníamos.



Este año proyectamos ingresos por US$200 millones en Colombia. En el 2020 cerramos aproximadamente con US$110 millones, en el 2019 con US$90 millones y veníamos de un negocio de US$60 millones en el 2018.



¿Qué los hace crecer?



Colombia era de los pocos países del Latinoamérica donde no se había logrado la consolidación de tecnología. En otros mercados de la región, entre 2 y 3 distribuidores hacen el 90% del negocio. Aquí todavía está muy fragmentado en competidores locales y algunos extranjeros pero con cierto portafolio, y lo que decidimos en Colombia fue que, basados en una estrategia de tratar de tener todo el portafolio IT de productos y servicios posible, que los canales de distribución en Colombia pudieran encontrar en un solo sitio cualquier solución que se requiera. Eso va desde distribuir las grandes marcas de fabricantes en el mundo, pasando por algunas transaccionales de computo, de celulares, de impresión, etc.



Pero asociado a eso, también ofrecer un portafolio de servicios profesionales al grupo de canales de distribución en torno a estas marcas. También construimos un paquete de opciones financieras para atender cualquier necesidad del cliente final.



¿Para ustedes quién es el cliente final?



Tenemos un fabricante como IBM, por ejemplo, que le vende al distribuidor que en este caso es Ingram Micro. Y nosotros le revendemos esos productos a canales de distribución que son los que van al cliente final, que son las empresas que demandan los servicios de tecnología.



¿Ante este, crecimiento cómo se han fortalecido?



Hemos hecho diferentes inversiones cuyo monto no podemos revelar por confidencialidad, pero las podemos organizar en tres grandes grupos.



El primero es el del talento humano, pues contratamos más de 100 personas en Colombia y ya tenemos una organización de más de 400 en la subsidiaria.



La segunda inversión que hemos hecho y que es importante es en nuestro e-commerce y en nuestra plataforma de la nube. Eso nos ha permitido que hoy el 30% de todas las órdenes de compra que le llegan a Ingram Micro sean a través de l medio digital.



Y el tercer foco de la inversión es en infraestructura, logística y de operaciones. Inauguramos unas nuevas oficinas en Bogotá y estamos invirtiendo en un nuevo centro logístico de operaciones en Cota, de 9.000 metros cuadrados que estará funcionando entre este y el próximo mes. Estábamos operando en aproximadamente unos 1.500 metros cuadrados.



¿Qué motiva a la empresa a hacer estas inversiones en Colombia?



La empresa tiene operaciones muy grandes en Canadá, Estados Unidos, Brasil y México. Estamos en cerca de 60 países alrededor del mundo. Desde inicio del 2010 empezó a crecer en Perú y en Chile como subsidiarias, buscando estos aumentos.



Pero la compañía ve a Colombia como un país atípico, con gran potencial de desarrollo hacia adelante pero muy rezagado en su transformación digital, y la empresa quiere estar ahí, como protagonista, para suplir esos cambios en las empresas.



¿Cuáles serían las metas a mediano o largo plazo en el mercado?



Queremos ser el distribuidor número uno en Colombia en el 2022 y es nuestra meta corporativa como para hablar en términos de ingresos. Este año esperamos cerrar en el puesto 3 y veníamos del 8 en el 2018.



En ese crecimiento ha influido la adquisición de Canal Digital, un distribuidor local reconocido en el país. Así también se consolidan las compañías en el negocio. Y para lograr el primer lugar en venta, es necesario ser el preferido no solo de los clientes, sino del talento humano del país que es altamente demandado. Es un reto conservar el grupo de colaboradores en el largo plazo.



¿Cuáles son los objetivos de negocio?



Son cuatro. Queremos que más del 50% de todas las solicitudes de Ingram Micro Colombia sean a través de una plataforma digital, ese sería un primer hito estratégico.



El segundo tiene que ver con el número de canales distribución que queremos tocar y ese número lo hemos fijado en 3.500. Hoy tenemos 2.100.



Como tercer hito, también queremos que más de la mitad de las ventas que hagamos vengan asociadas a un servicio profesional o financiero, para lograr mayor valor en el mercado.



Y el cuarto y último objetivo es alcanzar el liderazgo en verticales de industria que hemos definido. Buscamos que cuando un canal de distribución vaya a comprar cualquier producto de servicio o IT para gobierno, educación o salud, lo compré en Ingram Micro.

