Con promociones, el sector automotor toma segundo aire

En medio de las bajas ventas, las gangas de junio son una opción del mercado automotor para impulsar el negocio, previo al lanzamiento de los modelos 2024. ¿Cuáles son las estrategias y disponibilidades de las marcas para ello?

Es mejor empezar con modelos y precios, y una importante opción para eléctricos es la Seres 3, del Grupo Inchcape, bajo la marca DFSK con un precio de lista de $172,9 millones (modelo 2024) y que por estos días está en $159,9 millones, modelo 2023. Además, los primeros clientes tenían matrícula y Soat gratis.

Un SUV pequeña con tecnología de punta que ofrece entre 250 y 300 kilómetros por carga, muy bien equipada y con el respaldo del grupo y de nombres como Praco-Didacol que son reconocidas en el mercado nacional.

El caso de la SUV de siete sillas de combustión Glory 580 de DFSK, modelo 2023 se encuentra con precio de $92, 9 millones y bono de $5 millones.

De otra parte, entre los planes comerciales de Subaru hay un interesante esfuerzo por atraer clientes. Los modelos Evoltis en las versiones Limited y Touring, modelos 2023, cuentan con un bono de $10 millones o una tasa de interés del 0,95% para los primeros 18 meses.

La Subaru Forester Advance Line modelo 2023 también cuenta con bono de $10 millones o tasa del 0,95% por los primeros 18 meses de financiación.

La característica de estas camionetas está en su amplio espacio interior, con lo cual los pasajeros de la segunda fila tienen espacio suficiente para estirar los pies.

La estrategia de otras marcas es procurar aguantar sus precios al máximo sin subirlos como lo hace Renault este año.

Los Jeep con bono

José Luis Porras, gerente comercial de las marcas Dodge, Fiat, Jeep y RAM señaló que “Para las marcas Jeep y Fiat tenemos beneficios tales como bonos de descuentos en la compra de vehículo y planes todo incluído que nos permiten brindar soluciones efectivas para todas las necesidades de nuestros futuros clientes”.

En el caso de Jeep indicó que el Renegade Sport T270 1,3T - 2023: tiene un precio de $139,9 millones y un bono de $10 millones con lo cual el precio cliente es de $129,9 millones.El Jeep Renegade Longitude T270 1,3T - 2023: el precio es $149,9 millones, con bono de $10 millones el precio al cliente queda en $139,9 millones.

El Commander Overland 1.3 Turbo - 2023: con bono queda a un precio de $211,9 millones.

La Jeep Grand cherokee L 3.6L V6 - 2023, tiene precio de $399,9 millones y bono $8 millones.

En el caso de Fiat un Pulse Drive MT 1.3 cuesta $90,9 millones más plan todo incluido que trae gastos de matrícula + Soat, seguro todo riesgo y mantenimiento por 3 años.

Los modelos Fiat Pulse Drive AT 1.3 de $108,9 millones y el Pulse Impetus AT 1.0T $117,9 millones llegan con el plan todo incluido, explicó el directivo.



En RAM, la 700 SLT (cabina sencilla está en $71,9 millones, con plan todo incluido: garantía de 2 años o 50.000 kms; Soat + gastos de matrícula o sin pico y placa por 6 meses; mantenimiento por tres años y seguro todo riesgo.

RAM 700 Big Horn (Cabina doble $95,9 millones además con plan todo incluido.La CVT (automática) queda en $105,9 millones. De otra parte, la gigante Ram 1500 está con precio de $301,9 millones y una tasa de financiamiento desde 0,95%.

‘Premium’ también con descuentos

Pese a los grandes diferenciales en lujo y confort, las marcas premium, también ofrecen ventajas a sus futuros clientes.

Así Volvo tiene un Special Sale que estará disponible en todos los concesionarios autorizados en Colombia, ofreciendo toda la innovación y la satisfacción de conducir un Volvo.

Con bonos de hasta $20 millones y pagar el 50% hoy, y el resto en 2025. Otro de los grandes beneficios de esta venta es que, al tratarse de vehículos híbridos, quedará exento de la medida de Pico y Placa en Bogotá.

Pero no son los únicos, BMW, si bien no ha realizado ninguna promoción, optó por no subir sus precios de lista desde abril pasado para facilitar el acceso a sus vehículos.

Nissan hace feria

Las marcas compiten para satisfacer a sus clientes y Nissan, incluso realizará una feria la próxima semana desde el 29 de junio hasta el 5 de julio en Unicentro de Bogotá para ofrecer su portafolio de máquinas y varios de ellas con descuento.



De hecho el distribuidor también ofrece precios especiales para los modelos 2024. Además será posible encontrar bonos, beneficios exclusivos y planes financieros especiales con la financiera propia de la marca CrediNissan.

En el evento estarán modelos como Nissan March, Versa, Sentra, Kicks, Qashqai, Murano y los más recientes lanzamientos Frontier y X-Trail e-POWER.

En cuanto los descuentos en modelos 2023 la Nueva Frontier XE AT gasolina 4 x 4 tiene bono de $20 millones.

La Frontier ‘le platinum’ euro 6 diésel 4 x 4 automática tiene bono de $15 millones.

Frontier SE euro 6 diésel 4 x 4, tiene bono de $10 millones.

Y el resto del portafolio de Frontier cuentan con bonos de $9 millones hasta los $7 millones.

