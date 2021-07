El sector tecnológico es una fuente de oportunidades laborales

Archivo particular

Colombia tiene todo el potencial para exportar talento en tecnología, así lo ve Indra, empresa que apunta a que su apuesta este año se enfoque en la atracción laboral y en oportunidades para fomentar la inclusión.



Tras la pandemia, la compañía también cambiará sus reglas en las oficinas en Bogotá, Barranquilla y Medellín, incluso en el Delivery Center (Centro de Producción de Software) en Pereira, el Centro de Excelencia Cloud en Bucaramanga y un Centro de Ciberseguridad en Bogotá para aprovechar la digitalización y la acogida que ha tenido el teletrabajo por sus 4.000 trabajadores.



¿Están en la búsqueda de talentos? ¿Cómo van y por qué se da la posibilidad?



Esto viene un poco de tiempo atrás, pero la pandemia también hizo que creciera la necesidad de la generación de empleo, nosotros creemos que el sector tecnológico en Colombia una fuente de oportunidades laborales a través de iniciativas de inclusión del talento además de la posibilidad de hacerlo más virtual sin la necesidad de estar atado a un escritorio o oficina todo el tiempo.



Desde el día uno de la pandemia nosotros focalizamos nuestros esfuerzos en lograr la estabilidad laboral y hacerlo con un acelerador por ser una empresa que se dedica a la tecnología.



Ahora tenemos diferentes opciones de trabajos en distintas zonas del país, tenemos 400 vacantes pendientes de cubrir y lo pensamos hacer con una iniciativa que se llama jóvenes profesionales que busca talentos recién egresados o a punto de graduarse tengan la oportunidad de vincularse en nuestra compañía ya sea por nuestras publicaciones, con los convenios que tenemos con las universidades y también queremos hacerlo más regional en zonas o ciudades donde sea más difícil tener empleo.



La otra opción es hacerlo a través del otro programa que se llama semilleros Indra con el que buscamos generar opciones de trabajo a madres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad y jóvenes que por diferentes razones no han podido obtener un título profesional y el único requisito es ser bachiller.



¿Cuántos trabajos tienen cubiertos de los 400?



Tenemos ya 135, la meta es lograr los 400 trabajos a final de año y estoy seguro que lo lograremos antes porque no son solo para cubrir a estos colectivos sino que también se requieren diferentes puestos y esperamos que los cupos para estas iniciativas crezcan.



¿Cómo está el país en los perfiles TI?



En este negocio tenemos muchos perfiles que estamos buscando, por ejemplo, los analistas de seguridad de la información por el aumento de los ataques y la ciberseguridad.



Nosotros tenemos dos centros de servicios homologados en los que trabajamos en red con las demás filiales de Indra en el mundo y desde Pereira en nuestro Centro de Producción de Software lo que hacemos además de dar servicios a los clientes locales estamos también de la mano de la vitualización estamos trayendo proyectos para la ‘off shorización’ de proyectos de otros países ya sea en software o en testing y ya damos servicios a México, Perú o España, así que generamos empleo y también hacemos la exportación del talento.



¿Hay incluso un programa de tráfico áereo o que se relaciona con la industria desde acá?



En nuestra línea de negocios trabajamos en lo que se llama tráfico aéreo, acá en Colombia los centros de control y gestión de tráfico aéreo en Bogotá, Medellín y Barranquilla operan con nuestros sistemas, hoy estamos en fase de mantenimiento de estos. Pero desde acá estamos dando servicios de fábrica para el proyecto de testing europeo sobre la gestión del espacio aéreo, lo hacemos desde Pereira con 40 profesionales de desarrollo de software, esto irá creciendo con el tiempo. Además en la Zona Franca de Bogotá tenemos un Simulador con la empresa GTA que hace entrenamiento de pilotos comerciales, de un aeronave A 320 y desde hace un mes hemos visto como se retoma tanto entrenamiento como los vuelo.



¿Iniciaron la vacunación, significa que volverán de a la presencialidad?



Estábamos muy expectantes de la posibilidad de la vacunación de las empresas privadas, porque nuestra población de colaboradores es joven y acceder a la vacunación era importante más allá del avance del programa nacional. Esto se da gracias al liderazgo de la Andi y sabemos de la importancia que tiene para la reactivación económica y ya lo vemos en otros países.



Independiente de las 4 semanas que tardaremos en la inmunización de nuestros 4.000 colaboradores, yo creo que nuestra forma de trabajar también se va a modificar.



Nosotros buscaremos un modelo de alternancia, haremos una adecuación de nuestras oficinas para tener espacios más colaborativos, si necesitamos el relacionamiento, pero hemos mantenido la productividad y buscaremos no ir todos los días a las oficinas.