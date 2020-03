El temor de perder el trabajo ronda a 9 de cada 10 colombianos

En medio de las cifras de desempleo que registra el país, los colombianos son presa del miedo al futuro laboral.



Así lo concluye la edición 20 del Edelman Trust Barometer 2020, que será presentado este jueves en Bogotá.



(El capitalismo necesita un nuevo contrato social).

Allí, se ve cómo 91% de los consultados en el país dicen que temen perder su trabajo teniendo en cuenta fenómenos como la contratación por prestación de servicios, la mano de obra de inmigrantes que representan menores costos laborales para los empresarios, una posible recesión, la automatización y las brechas en las habilidades duras para desempeñar un puesto de trabajo.



Este porcentaje supera la media de la muestra global que es de 83% en este aspecto en particular.



Este estudio tuvo en cuenta la opinión de más de 34.000 personas en 28 mercados. En América Latina se consultó a Brasil, México, Argentina y Colombia (la muestra fue de 1.350 individuos).



El estudio explora la confianza de los ciudadanos frente a los gobiernos, las empresas, los líderes y hasta las organizaciones no gubernamentales, al tiempo que analiza las preocupaciones que tienen los consultados.



Allan McCrea Steele, CEO de Edelman para Latinoamérica, explica que uno de los puntos más importantes es el escepticismo del mundo frente a las instituciones.



“La gente demanda muchísimo más de las instituciones que antes y se siente cada más insatisfecha” y en esa medida el estudio arroja que entre los colombianos hay un sentimiento de inequidad creciente, afirma, como lo refleja la opinión del 58%, en línea con lo que se percibe en otras partes del mundo.



Ese porcentaje considera que “el sistema capitalista ha generado más daño que beneficios, razón por la cual es necesario hacer una revisión del funcionamiento de este y entender qué se puede hacer desde las instituciones y sus interacciones con las personas, para recuperar la confianza depositada en ellas y que representen sus ideales”, comenta el estudio.



(Colombia y la decreciente credibilidad en las instituciones).



Pese a la incertidumbre en torno al empleo y las críticas al capitalismo, los consultados en Colombia confían en que en cinco años su calidad de vida mejorará aunque el nivel de optimismo disminuyó 8 puntos frente al resultado del año pasado, superando el promedio global en 30 puntos.



EN QUIÉN CONFIAR



En esta edición del estudio, el Índice Global de Confianza creció un punto. Según el reporte, 16 de los 26 mercados evaluados presentaron alzas en sus niveles de confianza, mientras que 12 evidenciaron un decrecimiento.



La institución que despierta mayor desconfianza en Colombia es Gobierno (39%), en línea con lo que se ha presentado en años anteriores.



El 75% tiene la idea de que es corrupto y parcializado, en tanto que solamente el 17% considera que es honesto.



Allan McCrea Steele considera que, en el lado opuesta, están las ONG’s. En Colombia son las únicas entidades que son vistas como un reservorio de ética y honestidad, que cumple la función de vigilar que otras instituciones cumplan con sus tareas, asegura.



“El país se encuentra en el top 10 de las naciones que más confían en ellas y sobrepasa el promedio global en 7 puntos. Este mismo resultado se repite en la confianza hacia las empresas, ya que sobrepasa el promedio global en 8 puntos”, anota el análisis.



Por sectores de la economía, el de tecnología ocupa el primer lugar en términos de confianza (84%). Siguen entretenimiento (78%), automotor (78%) y el retail (75%).



Por su parte, el Edelman Trust Barometer 2020 señala que en Colombia la actividad económica de menor confianza es el de salud (55%), aunque ha venido mejorando notablemente en los últimos cuatro años.



Después aparecen el sector financiero o bancario (59%) y el de transporte (63%).

Las empresas también tienen una percepción favorable entre los colombianos con un 78%, un porcentaje que ha ido ascendiendo con el paso del tiempo, dice el experto.



Consideran que los gerentes generales de las compañías están llamados a liderar los cambios que la sociedad necesita, debido a que la población ya no espera que sea el Gobierno quien lo haga (77% 2020, vs. 71% en 2019).



Respecto al sector privado, para el 86% de los colombianos encuestados, los empresarios deben preocuparse por sus entornos, lo que abarca empleados, clientes y comunidades, como una fórmula para que las compañías sean más exitosas. Por su parte, los medios de comunicación tienen un 58%.



El CEO de Edelman para Latinoamérica, también destaca que la mayoría de los consultados (82%) coincide en que las empresas deben llevar a cabo acciones que incrementen sus ganancias y que a la vez mejoren las condiciones de las comunidades donde operan.



Casi todos los colombianos que participaron en la encuesta (97%) se muestran a favor de que los directivos de las compañías en las que trabajan den a conocer sus posiciones en temas de coyuntura como “el impacto de la automatización en los empleos, entrenamiento en el trabajo, uso ético de la tecnología, inequidad de los ingresos, cambio climático e inmigración”.



Igualmente, el estudio arrojó que el 82 % de los empleados esperan tener oportunidades para forjar el futuro de la sociedad.



En cuanto a las marcas, los consumidores ven en ellas una fuerza poderosa para los cambios que la sociedad reclama, así mismo, esperan que representen y resuelvan las problemáticas sociales.



